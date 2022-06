La bajada del IVA de la luz de Sánchez derriba el primer obstáculo que ponía el PP para apoyar el plan anticrisis

A tres días del Consejo de Ministros Extraordinario que aprobará el nuevo plan anticrisis del Gobierno, Pedro Sánchez ha anunciado que bajará el IVA de la luz cinco puntos, del 10% al 5%. "Con eso vamos a proteger a las familias de nuestro país", defendió el presidente del Ejecutivo desde el hemiciclo. En la bancada contraria, la del PP, emergieron la sorpresa, la satisfacción y también los reproches. Los populares llevan dos meses pidiendo al Gobierno que baje el IVA de la luz, pero siempre les habían dicho que no... Hasta ahora. Es una "rectificación" que "llega tarde y mal" pero que sabe a victoria, aseguran fuentes de la dirección nacional.

La comunicación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición sigue interrumpida y en el PP se enteraron de la intención de Sánchez de rebajar el impuesto a la electricidad al tiempo que lo anunciaba el presidente. "No han negociado nada con nosotros", reconocen a Público desde Génova. "Tienen tres días para rectificar más", asegura otra voz autorizada del partido.

Lo que está en el aire es el apoyo del PP al nuevo decreto anticrisis con las medidas para paliar los efectos económicos provocados por la guerra de Ucrania. El plan vigente caduca el próximo 30 de junio y el Ejecutivo ha pisado el acelerador legislativo para prolongarlo cuanto antes. En el mes de abril sacaron la votación por la mínima y no consiguieron el voto a favor de los populares, a pesar de que Núñez Feijóo acababa de convertirse en el presidente del PP y todo apuntaba a que tratarían de sellar el inicio de una nueva relación PP-PSOE con, al menos, un pacto para la abstención.

No hubo acuerdo y el PP votó en contra del decreto anticrisis, que incluía medidas como el descuento a los carburantes de 20 céntimos por litro, el incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital, la ampliación de los bonos sociales o la limitación de la subida del alquiler al 2%. Génova había elaborado su propio plan y se lo entregó al Gobierno para que lo negociasen pero había entonces un escollo que parecía insalvable: la bajada de impuestos.

Pero Sánchez ha tumbado ese primer obstáculo entre el Gobierno y los populares. ¿Está más cerca ahora que Núñez Feijóo llegue a su primer gran acuerdo con Sánchez? "Estamos hablando de una única medida, cuando tengamos el contenido del Real Decreto nosotros valoraremos", aseguran fuentes del partido. Desde su perspectiva el anuncio de rebajar el IVA de la luz no es un guiño al PP sino una táctica de supervivencia política.

Para el PP es la respuesta a las andaluzas

Para el PP no es coincidencia que la decisión de bajar el IVA de la luz llegue solo tres días después de unas elecciones andaluzas que le han dado al PP el mejor resultado de su historia en la comunidad y al PSOE el peor. "Lo que le mueve es la situación política", señalaban este miércoles fuentes populares. E iban más allá: "No actúa por lo mal que están los españoles sino por lo mal que está él por el varapalo en Andalucía".

Lo cierto es que, asumida esta bajada de impuestos a la electricidad, al PP se le hace más difícil justificar un voto negativo al plan económico del Gobierno. Aún así, los populares insisten en las líneas maestras de su propuesta: deflactación del IRPF, reducción del gasto burocrático y agilización del reparto de fondos europeos.

Moncloa espera "excusas"

Desde Moncloa la sensación es que los populares no tienen motivos para votar en contra de estas medidas. Pero tampoco consideran que las tuvieran en abril. Para el Gobierno, el PP "se pone en contra de medidas que benefician claramente a la ciudadanía española". Y siguen llamando a que apoyen este decreto, cuyo contenido concreto se conocerá este sábado en un Consejo de Ministros Extraordinario que simboliza la aceleración que quiere implantar el Ejecutivo en sus tareas de gestión.

El Gobierno niega que la bajada del IVA sea una cesión a los populares. "El Gobierno va a hacer todo lo posible para bajar la factura de la luz y esto es lo más inmediato", dicen fuentes del Ejecutivo. Y en este sentido defienden que tienen que implantarse medidas para los colectivos vulnerables pero también para "las clases medias" o la ciudadanía en general.



Falta por saber el resultado de las negociaciones internas entre el ala socialista del Gobierno y Unidas Podemos. "Estamos trabajando", se limitan a decir fuentes conocedoras de las negociaciones. Sobre la mesa, la fuerza morada ha puesto iniciativas como un abono transporte reducido o un cheque de 300 euros para familias desfavorecidas. También está en debate el impuesto a las eléctricas, que el PSOE no quiere incluir todavía en este decreto aunque la voluntad de implantarlo existe.

"A ver qué excusa ponen ahora", advierten en todo caso fuentes del grupo parlamentario socialista, no del todo optimistas con la estrategia que vaya a seguir el PP llegado el momento. "No han querido pactar nada todavía, no nos fiamos pero ellos sabrán si les beneficia o no políticamente estar a la contra. Tendrán que volver a dar explicaciones", destacan desde el PSOE.