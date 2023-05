Baltar se sienta este miércoles en el banquillo acusado de un delito contra la seguridad vial 

El presidente de la Deputación de Ourense, Manuel Baltar, debe comparecer este miércoles a las diez de la mañana ante la juez de Puebla de Sanabria que le ha procesado por un delito contra la seguridad vial. Baltar fue cazado por agentes de la guardia civil de tráfico el pasado domingo 23de abril conduciendo a 215 kilómetros por hora uno de los vehículos oficiales de la Deputación. Fue en la A52, a la altura la localidad zamorana de Asturianos, en un tramo limitado a 120, el máximo de velocidad permitido en toda la red viaria estatal.

La Fiscalía ha pedido para él 1.800 euros de sanción penal y un año y un día de retirada del carné de conducir, que se suman a los 600 euros de sanción y a la retirada de otros seis puntos del permiso que la Dirección General de Tráfico ya le impuso por la vía administrativa.

El mismo día en que cometió esa infracción, Baltar había sido detectado por un radar menos de una hora antes circulando a 173 por hora por la misma vía, según informó en su día Radio Ourense Cadena SER. La Deputación ha asegurado que no tiene constancia de esa sanción, que supone otros 400 euros de multa y retirada de cuatro puntos del carné, pero ha añadido en un comunicado que el importe "lo abonará el conductor" del coche.

Aplazamiento hasta después del 28M

El juicio contra Baltar estaba previsto en su modalidad rápida para el pasado martes 11 de mayo, pero tuvo que ser aplazado por incomparecencia de su abogado. El jueves Baltar intentó eludirlo de nuevo la cita alegando problemas agenda, pero la jueza se negó y finalmente tuvo que declarar. Al no aceptar la pena que le pedía el fiscal, consiguió que el juicio se aplazara hasta después de las elecciones del 28M, pero a costa de que se convierta en un procedimiento ordinario en el que ya no tiene la posibilidad de acordar una sentencia de consentimiento.

Público ha tratado de saber si el presidente del PP de Ourense tiene previsto acudir mañana en personas a la sala de vista o si planea comparecer por videoconferencia, pero al cierre de este artículo la Deputación no había respondido a la petición de este periódico.

Baltar no sólo se enfrenta a la posibilidad cercana de una condena por un delito, sino a las evidencias de serias irregularidades en el uso del parque móvil de la Deputación por parte del presidente y su equipo de confianza. Las dos multas del 23 de abril se produjeron un domingo, con Baltar conduciendo sin chófer un coche oficial pese a que hay cinco conductores con plaza fija en la plantilla de la institución.

El presidente aseguró que se dirigía a una reunión oficial en Madrid al lunes siguiente, pero ésta no figuraba en su agenda y, además, aseguró que no había dormido en la capital de España. Pese a defender que se trató de un viaje de trabajo, no presentó hoja de gastos por dietas a la Deputación ni tampoco pudo o quiso presentar justificantes de los peajes de autopista y hotel que avalaran la veracidad de su historia.

Por otro lado, el mismo vehículo que conducía ese día a 173 y a 215 km/h ya había sido multado por exceso de velocidad en al menos otras siete ocasiones, y en al menos una de ellas la Deputación tuvo que pagar el triple de la multa por no identificar al conductor.

Multas a la mujer y a la hija del chófer de Baltar

Eso sí sucedió en otras dos ocasiones diferentes, cuando los radares cazaron a otro coche oficial del organismo a 179 y a 175 km/h y cuando las personas identificadas ante tráfico como pilotos a la hija y a la esposa del jefe del parque móvil. En ambas ocasiones, Baltar tenía sendos compromisos oficiales en Madrid y en Valencia a horas que cuadran con las de las infracciones y que sí estaban en su agenda: un estreno de una película en Madrid y una convención de cargos de entidades locales en Valencia.El presidente del PP de Ourenseno ha explicafo si él viajaba o no en ese vehículo supusetamente pilotado por personas no autorizadas para ello.

El presidente de la Diputación de Ousense, José Manuel Baltar, con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. — CEDIDA

Tanto el PSdeG como el BNG han denunciado ante la Fiscalía el uso irregular de los vehículos oficiales, que Baltar tendrá que explicar en el pleno del próximo viernes. Pero los problemas judiciales y políticos del presidente no es lo único que preocupa en el PP, según han reconocido a Público fuentes del partido en Galicia. La formación pretende en los próximos días volcarse en la precampaña de las generales y en contribuir a construir la imagen de Feijóo como el líder en el que los españoles puede depositar sus deseos de renovar la política española.

La publicación de varios audios y whatsapps de José Luis Baltar Blanco admitiendo de viva voz y por escrito que tanto él como su hermano hicieron de comisionistas para obtener mordidas de las adjudicaciones de obras de la Deputación para su beneficio personal y para financiar campañas del PP, puede enturbiar esa tarea.

A ello se une también la publicación de documentación y testimonios que acreditan que el propio Feijóo estaba al tanto desde hace años de las irregularidades en la gestión del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, pero que le mantuvo en la Alcaldía para evitar que éste forzara la caída de Baltar en la Deputación, una situación que podría repetirse ahora tras la victoria del regidor sin mayoría absoluta en los comicios del pasado domingo.

"Delincuente motorizado"

Este martes, el Parlamento de Galicia vivió B provocada por el caso Baltar cuando el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, del PP, exigió al diputado socialista Pablo Arangüena que retirara las palabras "delincuente motorizado" cuando se refirió al presidente de la Deputación de Ourense, informa Europa Press.

Arangüena se estaba refiriendo en su intervención a la causa abierta contra Baltar en el juzgado de Instrucción de Puebla de Sanabria, y había añadido que en Ourense "la familia Baltar tiene montado un verdadero sistema de latrocinio", en relación a los audios del hermano del presidente provincial del PP-