Bustinduy abandona la candidatura de Podemos a las europeas y será sustituido por Rodríguez Palop

El cabeza de lista de Podemos a las elecciones europeas, Pablo Bustinduy, ha comunicado al partido su decisión de abandonar la candidatura y la primera línea de la política. En su lugar irá la profesora de filosofía política y experta en derechos humanos María Eugenia Rodríguez Palop.

Así lo han comunicado tanto el partido como el propio Bustinduy a través de sus redes sociales. "Nuestro compañero Pablo Bustinduy ha comunicado su intención de dejar la primera línea de la política institucional. Desde el respeto a las razones personales que ha explicado, le damos las gracias por su trabajo, generosidad y compromiso".

Desde la formación precisan que, aunque abandona la primera línea institucional, seguirá trabajando a nivel orgánico, al menos de momento, al frente la Secretaría Internacional de Podemos, desde donde impulsará la candidatura de Palop y el resto de la lista de Unidas Podemos cambiar Europa.

De hecho, según apuntan desde la formación, ha sido Bustinduy el que ha convencido a la profesora para que encabece el proyecto europeo de Podemos tras su marcha. El secretario de Internacional del partido ha publicado un mensaje en Facebook para explicar su decisión y para mostrar su satisfacción con el trabajo que ha desempeñado en los últimos años.

"No puedo sentirme más afortunado y más honrado por haber podido dedicar los últimos 5 años de mi vida a defender aquello en lo que creo de la mejor forma que he sabido. Y también es verdad que, con el fin acelerado de la legislatura, nuestro país emprende un ciclo político nuevo", escribe Bustinduy, que anuncia que, "tras darle muchas, muchas vueltas, he decidido no seguir en este nuevo ciclo en la primera línea de la política institucional"

"Ha sido una decisión muy difícil, pues lo último que querría es defraudar la confianza de quienes me avalaron para presentarme a las próximas elecciones europeas. Pero también creo que lo más honesto y constructivo en política es decir la verdad, y siendo muy sincero conmigo mismo, no creo tener hoy la entereza y las fuerzas necesarias para asumir una responsabilidad pública tan importante con el rigor, la dedicación y el compromiso absoluto a largo plazo que requiere en este tiempo político nuevo", explica el secretario de Internacional de Podemos, que insiste en que la decisión "es personal" y "difícil", pero califica su relevo como "una decisión virtuosa".

Sobre Palop, a la que califica de "referente político y moral", asegura que "la candidatura europea va a quedar en las mejores manos imaginables. Será un verdadero placer colaborar con un referente político y moral como María Eugenia Rodríguez Palop para construir el sujeto democrático europeo que plante cara a la Europa de la austeridad y a la barbarie que se asoma con la extrema derecha. Es un motivo de entusiasmo contar con ella para esa tarea, y le brindaré en los próximos meses todo mi apoyo".

En su balance, Bustinduy asegura que la política "es una labor hermosa, digna y gratificante", pero también destaca que es "un mundo complejo, duro, a veces descarnado". "En los últimos 5 años he tenido el privilegio, como responsable de relaciones internacionales, de ejercer como representante del movimiento democrático que ha sacudido España en estos años e inspirado a millones de personas en el mundo entero", ha manifestado sobre su labor en Podemos.

El exdiputado ha querido hablar también de sus "errores", de los que ha dicho necesitar tiempo "para entenderlos y aprender de ellos". "Lo he hecho lo mejor que he sabido, y estoy seguro de que quienes me suceden lo harán también, lo harán mejor, y con más fuerza. Siempre digo que las ideas se miden en sus efectos; el mayor logro que puede conseguir el trabajo de estos años es llegar mucho más allá que quienes lo empezamos".

Bustinduy ha concluido su mensaje agradeciendo a los millones de personas "que han empujado el espacio del cambio democrático y lo siguen haciendo cada día". También le ha dado las gracias a las compañeras y compañeros "que se han dejado años de vida y de sueño para defender la cosa pública y poner el cuerpo, y el sentido común, al servicio de lo que es de todas y de todos", así como a su familia y a su entorno más cercano, "que ha sufrido la parte más difícil de estos años", a los que ha reiterado su devoción y sus disculpas por no haber sabido conciliar mejor la política y la vida.

Gracias @pbustinduy por tu trabajo en estos años. Nos has dejado muy bien señalado el camino. Espero tenerte cerca.

Por su parte, Palop ha agradecido el trabajo de Bustinduy en la formación: "Nos has dejado muy bien señalado el camino. Espero tenerte cerca"; y se ha comprometido a seguir construyendo "una Europa para tod@s, sin muros, feminista y ecologista", frente a la extrema derecha.