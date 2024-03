La candidatura de Sira Rego para liderar IU divide al partido a las puertas de la asamblea de Sumar

La candidatura de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a liderar Izquierda Unida ha causado malestar en algunos sectores de la organización, hasta el punto de dividir a la actual dirección ("en funciones", tras la salida de Alberto Garzón).

La clave del conflicto no reside en la candidatura en sí; que Rego sea la nueva líder del partido era algo que, en principio, generaba un amplio consenso (a excepción de algunas federaciones, que también se mostraron críticas con la dirección de Garzón durante su mandato). El punto de discordia tendría más que ver con el momento elegido por la ministra y su equipo para anunciarlo.

Según trasladan algunas voces de la dirección, críticas con la decisión de Rego, la idea era la de tener una candidatura de consenso de cara a la Asamblea Federal de mayo que recogiera el peso de cada sector, después de una negociación en la que se definiera una futura dirección "proporcional" y en la que todos se pudieran ver representados.

Sin embargo, explican estas mismas fuentes, la ministra habría decidido anunciar su candidatura por su cuenta, "levantándose" de esa negociación y sin previo aviso a la otra parte con la que mantenía las conversaciones. "En nuestra cultura no se empieza por ver quién es el secretario general, se empieza por el proyecto político", destacan. El documento político que se llevará a esa asamblea tras ser ratificado por la militancia sí que había sido consensuado por toda la dirección.

Los críticos con esta decisión también la leen en otra clave, las primarias de las europeas. En este sentido, consideran que el anuncio de la candidatura de Rego opaca un proceso de primarias del partido a las elecciones europeas en el que el eurodiputado Manu Pineda se postula como el claro favorito (sobre todo después de la recogida de avales) frente a las otras dos candidaturas, la de Henar Moreno (IU La Rioja) y la de Marga Sainz (IU Madrid).

Las primarias a las europeas

Estas voces apuntan a que la ministra de Juventud apoyaría a Moreno frente a Pineda en una lógica en la que se dibujan las primarias a las europeas como la antesala de la asamblea del partido para elegir a una nueva dirección. En este marco, Pineda estaría respaldado por el PCE y por la federación a la que pertenece, Andalucía (entre otros apoyos), mientras que Moreno sería la candidata de Rego. Una victoria muy contundente del eurodiputado, explican, podría verse como un refuerzo a ciertos sectores dentro del partido de cara a la asamblea, algo que Rego habría decidido atajar.

Sin embargo, la ministra nunca ha mostrado su apoyo de manera pública a ninguna de las candidaturas a las primarias de IU a las europeas (sí que lo ha hecho Rubén Pérez, secretario de Estado de Juventud), mientras que Pineda sí ha recibido importantes apoyos de forma pública, como el del secretario general del PCE, Enrique Santiago.

Las voces críticas con el anuncio de Rego lamentan lo que a su juicio es el intento de avanzar hacia una dirección "presidencialista" de Izquierda Unida, algo totalmente contrario al "frente amplio al que aspiramos y en el que trabajamos desde hace mucho tiempo". Además, explican que si el objetivo es "trasladar equipos ministeriales" a la dirección del partido eso provoca que al final "no haya equipo en ningún lado".

Otras fuentes de la dirección achacan estas críticas a la "normalidad que supone que siempre que hay un proceso democrático se generan tensiones entre los sectores en liza". En este sentido, recuerdan que desde la llegada de Alberto Garzón a la coordinadora federal del partido, el proceso de renovación de liderazgos son las primarias con sufragio universal, sin delegados ni apoderados, y que en las últimas reuniones de la colegiada federal el nombre de Sira Rego era el único posicionado para encabezar la organización.

Sobre el eventual intento de "opacar" el proceso de primarias a las europeas, estas fuentes aseguran que se propuso celebrarlas después de cerrar un acuerdo electoral con Sumar, ya que esto es lo que definirá las posiciones y puestos de salida de los candidatos de IU en estos comicios.

Cerrar una candidatura de consenso

Sin embargo, la parte que hoy rechaza el anuncio de la ministra de Juventud habría pedido celebrarlas antes, con el supuesto objetivo de convertir este proceso en un primer periodo de movilización e ilusión de las militancias que terminara extendiéndose hasta las propias elecciones europeas.

Rego ya ha manifestado que su principal objetivo es el de negociar para cerrar una candidatura de consenso, y el sector crítico con su anuncio también comparte la necesidad de retomar las conversaciones para definir una dirección encabezada por la ministra pero con una representación equilibrada de todas las partes.

En este contexto, el secretario de Organización del partido, Ismael González, ha anunciado que "en breves" convocará la comisión preparatoria de la XIII Asamblea Federal "para valorar si se puede articular una candidatura de consenso en torno a la propuesta de Sira, u otra propuesta que pueda haber". Esta reunión se celebrará, previsiblemente, el martes o el miércoles de la próxima semana, después de que el lunes se reúna la colegiada federal.

De momento, los miembros de la dirección que han afeado a la ministra la presentación de su candidatura en este momento no han anunciado una candidatura propia, aunque advierten de que si no hay una lista de unidad "y Sira Rego no es capaz de abanderar el proyecto de IU que queremos hacer valer, alguien tendrá que hacerlo".

La propuesta de cuotas de Sumar no convence a IU

Este conflicto estalla, además, a 10 días de que Sumar celebre su asamblea fundacional, en la que se elegirá a una parte importante del denominado Grupo de Coordinación, el máximo órgano de decisión del partido entre asambleas. En este cónclave también se tienen que ratificar los documentos político y organizativo, que incluyen, entre otros elementos, que los partidos tendrán una cuota del 30% en este órgano, algo que no convence a IU.

En las asambleas celebradas por Sumar la militancia de IU ha introducido enmiendas y aportaciones para modificar ese sistema de cuotas, y el día 23 de marzo se resolverá esta cuestión. Para entonces, ya se debería saber si finalmente Izquierda Unida logra cerrar una candidatura de consenso o no.