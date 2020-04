El presidente del PP, Pablo Casado, pasó el martes por la noche por Telecinco, donde fue entrevistado por el periodista Pedro Piqueras. La entrevista tuvo un momento álgido cuando el presentador realizó al líder del PP una pregunta clara y directa: "Usted que es liberal y que piensa más en la libertad de empresa y en retirar recursos públicos, viendo lo que está pasando, ¿dotaría de más y mejores recursos a la sanidad pública?". La pregunta se responde con un "sí" o con un "no", pero Casado esquivó la cuestión y dio una respuesta ciertamente polémica.

"Hay que recordar que el sector público se financia con impuestos del sector privado. Tiene que haber una política económica eficaz. El mejor escudo es el empleo y si destruimos empleo como vemos que ya está sucediendo no puede haber financiación de la sanidad", dijo el líder del PP, quien claramente no quiso entrar en la cuestión no hablar de los recortes que impulsó la derecha durante la crisis y que él siempre ha negado pese a que los estadísticas y los datos certifican otra cosa.

Durante la entrevista Casado mantuvo sus críticas al Gobierno pese a que habló de "lealtad" del PP. A cambio de esa "lealtad" reclamó a Pedro Sánchez "eficacia" en la lucha contra la COVID-19.

Anoche, en Telecinco, Pedro Piqueras preguntó a Pablo Casado si "viendo lo que está pasando, dotaría de más y mejores recursos en todos los sentidos a la Sanidad Pública".



¿Respondería un liberal con un "sí, por supuesto"? Claro que no, faltaría más.#SanidadPublicaSeDefiende pic.twitter.com/hvTv6CeUah — David Díaz (@bizcochino) April 8, 2020

Pero su mensaje fue otro: sobre la gestión sanitaria, consideró Casado que "algo se ha hecho mal" cuando en España hay más de 14.000 sanitarios contagiados y siguen faltando test, mascarillas y otras medidas de protección. "La crisis no es simétrica porque está afectando más a España porque no se habían hecho los deberes", afirmó También criticó que se pretenda poner en marcha las denominadas "arcas de Noé" para aislar a los infectados que no presentan síntomas. "El arca del Noé se construyó antes del diluvio, eso se hace antes", remachó.



Además, Casado volvió a rechazar la propuesta del Ejecutivo de una renovación de los Pactos de la Moncloa e insistió en que lo que hacen falta son medidas "urgentes" e inmediatas, "no pensar en hablar en lo que hay que hacer dentro de unos meses".

Casado se felicitó de que, tal y como había reclamado el PP, el Gobierno se vaya a someter la semana que viene a una sesión de control al Gobierno en el Congreso, en suspenso desde que se inició la crisis.