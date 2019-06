Pablo Casado ha acudido a la reunión con Felipe VI con un mensaje claro: "El PP no va a apoyar la investidura de Sánchez ni va a facilitar con su abstención que lo sea" ha asegurado el 'popular' en la rueda de prensa posterior en el Congreso. A su juicio, la ciudadanía encargo al PP "iderar la oposicion y liderar España". Las razones esgrimidas por Casado para no facilitar la investidura del actual presidente en funciones son diversas: no confían en el plan económico de los socialistas, se opone a su diálogo con Catalunya, critica que éste no tenga en cuenta al principal partido de la oposición en grandes materias y por último, porque considera "que Sánchez no tiene un proyecto para España".

Sin embargo, cree que el presidente en funciones ya tiene asegurada la investidura "con sus socios" -ya sea mediante apoyo de Unidas Podemos y los socios de la moción de censura o abstención de Cs- y no cree que sea posible "una situación de bloqueo" que vaya a obligar a repetir las elecciones generales. El líder del PP considera que la alternativa de gobierno con las fuerzas independentistas es "muy negativa", por lo que confía en que esa no sea la opción elegida por el presidente.

Al igual que Albert Rivera, opina que la situación de la Comunidad de Navarra es "importantísima" y ha subrayado que su formación "arriesgó" y "fue responsable" a la hora de formar una coalición con UPN y Ciudadanos. Sobre la posibilidad de que los dos diputados que tiene Unión del Pueblo Navarro en el Congreso faciliten la investidura del socialista ha señalado: "No estamos en contra de que Navarra Suma se puede abstener, no vamos a poner ningún impedimento si esto facilita que Navarra Suma gobierne en la comunidad, consideramos que es absolutamente esencial, tampoco nos vamos a oponer a que Coalición Canaria se abstuviera en una eventual investidura de Sánchez".

Lo que sí pide Casado es que "esta investidura no se dilate, que el "tacticismo de paso a la responsabilidad", ha dicho el líder del PP, preocupado por una posible "ralentización de la política española". También ha criticado que Sánchez convocara elecciones cuando a éste mejor le convenía, antes de la sentencia del juicio del procés y tras las elecciones en Andalucía.

El conservador ha hecho hincapié en que no pedirá a ningún partido que se abstenga y que "respeta la posición que adopten", añadiendo que no criticará si Albert Rivera lo hace con Sánchez por "responsabilidad", a pesar de haber descartado él mismo hacerlo por ese motivo. Fuentes de la dirección del PP creen que, llegado el caso, la repetición de elecciones beneficiaría al bipartidismo, perjudicando especialmente a Unidas Podemos, por lo que consideran que el "órdago" de Pablo Iglesias no es tal. Apuntan las citadas fuentes que Sánchez probablemente cederá los ministerios sociales bien a independientes cercanos a Podemos o a alguno de sus miembros.