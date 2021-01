La pasada Nochebuena, el diario digital Vozpopuli avanzaba la detención en Dubai, donde residía desde el año pasado, de Cándido Nsue Okomo, hermano de Constancia Mangue Nsue Okomo, actual mujer de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial desde 1979 y madre de su teórico futuro sucesor Teodorín. El juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el Caso Villarejo (Caso Tandem) había cursado una orden de detención internacional. Cándido Nsue y su sobrino Crispín Edu Tomo, en 2012 respectivamente director general y director de Marketing de Gepetrol, la empresa pública de Guinea Ecuatorial que gestiona sus yacimientos de gas y petróleo, figuraban como investigados en el Caso Villarejo desde el primer momento junto a su hombre en España, Francisco Menéndez Rubio, abogado, profesor de la UNED y socio y administrador único sobre el papel de la sociedad Framen Consultores y Asesores SL.

A Nsue y Edu se les investiga por desviar, ocultar y blanquear con ayuda de Menéndez y Framen Consultores y Asesores SL, cerca de 30 millones de euros de Gepetrol entre al menos 2010 y 2013. Se prevalían de sus puestos directivos para suscribir contratos ficticios y admitir facturas ficticias entre Gepetrol y una red de empresas, entre las que figuraba Framen, a nombre de testaferros o terceros. Asimismo, el juzgado investiga las razones por las que, en 2012, Nsue contrata con Villarejo a través de Menéndez y se le hace entrega, en mano y vía transferencia de al menos 3,2 millones de euros. También se indaga en una pieza separada del Caso Tandem, la primera, los servicios prestados a cambio de una contraprestación a ciudadanos guineanos vinculados a Gepetrol por el exjefe del puesto fronterizo de Barajas, el comisario Carlos Salamanca con relación al franqueo de la frontera de Barajas y trato "Vip" de pasajeros y equipajes.

Los hechos investigados se centran en 2012 para Villarejo y para los guineanos en el periodo en el que el dinero es desviado de Gepetrol. Sin embargo, el sumario y los archivos incautados a Villarejo apuntan a múltiples interacciones en asuntos relacionados con Guinea Ecuatorial que se remontan a los años 90, cuando se descubren en el Golfo de Guinea una de las mayores reservas de gas y petróleo de Africa.

Es el dinero de Gepetrol lo que fundamenta la querella que abre el Caso Villarejo en la Audiencia Nacional

La trama de saqueo y ocultamiento del dinero de Gepetrol usando la española Framen Consultores y Asesores SL de "puente" para el dinero, había sido descubierta por la Agencia Tributaria tras iniciar una inspección a Framen en marzo de 2014. La inspección concluye tres años después, en junio de 2017 con una querella en el juzgado 27, tras atarse la investigación en noviembre de 2016 con la recepción, rogatoria mediante, de información bancaria de detalle del paraíso fiscal de Malta. Tal como consta en sus informes, dos años antes, en enero de 2015, el equipo de inspección del fisco ya proponía informar al Sepblac (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales).

Por las manos, empresas y cuentas off shore de Villarejo pasaron en 2012 al menos 3,2 millones de euros procedentes en última instancia de Gepetrol. Francisco Menéndez atribuyó las entregas a una forma de ayudar a los guineanos a "sacar" el dinero de Gepetrol y definió como "parapeto" (cobertura) el "Proyecto King" contratado por Villarejo por el que supuestamente se le entregó dicha millonada: esto es, una contratación tapadera con la que justificar los dineros que iban a pasar por las cuentas del comisario.

Este "Proyecto King" (el parapeto según Menéndez) es el que centra la denuncia anónima que llega a Anticorrupción en abril de 2017 adelantándose oportunamente a la querella de la Agencia Tributaria de junio de 2017 con relación al saqueo y blanqueo de fondos de la pública Gepetrol. En dicha denuncia anónima se atribuye al Proyecto King la totalidad de lo cobrado por Villarejo de los guineanos, describiéndose dicho proyecto según la documentación aportada en la denuncia y otra incautada al comisario como servicios de comunicación de crisis con una doble orientación y con un presupuesto cercano a los 5 millones de euros:

a) El "Proyecto King" propiamente dicho, dirigido a desprestigiar al hermanastro y supuesto rival de Teodorín, Gabriel Mbega Obiang Lima en las fechas anteriores a su nombramiento como ministro del petróleo que significaba el fin del mandato en Gepetrol de Cándido Nsue y su equipo.

b) El proyecto complementario llamado indistintamente "Guin" o "Líder" junto al "Blog Hablemos de Guinea", orientado supuestamente a la mejora de la imagen de Teodorín y su familia, que se encontraba muy perjudicada por el desarrollo judicial de dos denuncias, una en España y otra en Francia, interpuestas contra los Obiang casi a la vez en 2008 pero admitidas a trámite con tres años de diferencia. La denuncia española había sido impulsada en septiembre en 2008 por la Asociación Pro Derechos Humanos de España de Manuel Ollé recayendo en un primer momento en el juzgado de su amigo Baltasar Garzón (apodado "Balta" por Villarejo) y derivada en 2009 por temas competenciales a un juzgado de instrucción de Canarias el cual instruye el caso desde entonces bajo las DP 737/2009. La denuncia francesa se interpone en diciembre de 2008 por la asociación Transparencia Internacional representada por Daniel Lebègue y no es admitida hasta 2011. Fue a raíz de esta última denuncia en Francia que en 2012 le fueron embargados a Teodorín sus propiedades en Francia.

No obstante el enfoque de la denuncia anónima, la querella de la Fiscalia Anticorrupción que abre el caso Villarejo en Noviembre de 2017 abrazó el hallazgo de Hacienda tal como se puede ver en la misma portada de la querella y que figura en el folio 3 del primer tomo de todo el Caso Tandem:

"...un grupo de individuos nacionales de Guinea Ecuatorial comenzó a invertir en España fondos que tenían su origen último en negocios ilícitos del sector del petróleo, prevaliéndose de puestos de alta dirección y gestión en la empresa pública guineana Gepetrol, desviando los fondos ilícitamente obtenidos a empresas radicadas en paraísos fiscales para hacerlos llegar a otros países de la Unión Europea, utilizando otras empresas pantalla y testaferros mediante los cuales realizaron inversiones de grandes capitales, entre otros, en el sector inmobiliario".

Fue, por tanto, la trama de desvío de fondos de Gepetrol descubierta por la Agencia Tributaria lo que abrió el Caso Villarejo y no tanto el asunto del "Proyecto King" de la denuncia anónima (y definido como parapeto por el propio Menéndez) que se situaba al borde de la prescripción y con limitado castigo caso de inferirse delito. No obstante, no fue hasta finales de 2018, que la Audiencia Nacional pidió la inhibición del juzgado 27 para instruir la querella de Hacienda bajo el Caso Villarejo.

Menéndez: “El informe King es un parapeto para enmascarar la salida de dinero ”

Según Anticorrupción, por las cuentas y las manos de Villarejo pasaron al menos 3,2 millones de euros procedentes en ultima instancia de Gepetrol y los recibió de dos formas: mediante transferencias desde una cuenta suiza a nombre de Boway Holdings Ltd, con sede en Hong Kong y controlada por los guineanos; y mediante entregas en efectivo por parte del abogado Francisco Menéndez Rubio, bajo las instrucciones de sus clientes. Los fondos de Boway Holdings LTD tenían origen en Gepetrol según los hallazgos de la Agencia Tributaria durante la inspeccion que realizó en Framen Consultores y Asesores SL desde marzo de 2014 a junio de 2017 sobre los ejercicios 2011 y 2012.

En palabras del propio Francisco Menéndez ante Anticorrupción en octubre de 2017 (fase prejudicial del caso), no se pagaron esos millones por esos informes "King" y dichos informes tenían en mucha parte una función de "parapeto" para "enmascarar la salida de dinero" .

Dineros supuéstamente cobrados por Villarejo de sus clientes guineanos en contraprestación por servicios que están por determinar. — Elaboración Propia con datos Sumario Tánde

La condición de "parapeto" del proyecto "King" para justificar los dineros cobrados se pone también de manifiesto con una simple y rápida comprobación de la documentación que produjo Villarejo de justificante.

a) Párrafo estándar sobre recursos necesarios. Los grandes recursos que relaciona (vehículos, etc) en la propuesta para justificar el importe de honorarios (en un principio más de 5 millones de euros) conforman un epígrafe párrafo estándar, idéntico al que Villarejo inserta en muchísimas "propuestas" para diferentes clientes.

b) Los informes "King" no ofrecían novedades. Ni a sus clientes, ni a la prensa. Se trataba de un conjunto de chismes sin prueba alguna de soporte, mezclados y fusionados con datos ya conocidos y republicados de cuando en cuando procedentes del eterno sumario del caso salido de la denuncia de Ollé de 2008.

c) Los informes de carísimas consultoras presuntamente subcontratados por cuenta del cliente eran producciones simuladas de Villarejo. Así, puede verse con facilidad que, aunque Menéndez escriba que destina 250.000 euros a un informe USA (en referencia a un supuesto informe que Villarejo subcontrata con la famosísima y carísima consultora Strategic Forescasting Inc "StratFor" , es imposible que fuera así. El supuesto informe de Stratfor requisado al comisario es un montaje al mejor estilo Pequeño Nicolás, producido por Villarejo haciendo corta y pega: en el pie de página de cada hoja aparece como copyright la palabra "Stratford" con "d" al final. Poner un copyright incorrecto permitía al comisario jugar con la sugestión, y lo burdo del asunto evitar una acusación de falsificación. Jugando en favor de la sugestión estaba el hecho de que en febrero de 2012 se publicaba que Stratfor había sufrido un hackeo de su correo y que los difundía Wikileaks.

Stratfor es una de las consultoras más conocidas del planeta. Pero, de forma inexplicable, Asuntos Internos (al mando del Jefe de Grupo III) no supo ver al momento el copyright incorrecto, tal y como se comprueba en su oficio de septiembre de 2018 (que para más inri adjunta el falso informe en un anexo). A cualquier persona mínimamente familiarizada con consultoras de investigación y de análisis financiero le hubieran dolido los ojos al ver ese pie de página. Pero es que, además, en los dispositivos de memoria requisados al comisario se comprueba cómo buscó en internet datos de Stratfor y... también el logo para insertar en el documento.

Villarejo produjo un informe de Stratfor simulado que filtrar a la prensa y con el que justificar los dineros recibidos. — Elaboración Propia con documentos del sumario y de búsqueda propia

Aunque el proyecto contratado fuera "parapeto" se le dió apariencia de realidad: hubo campaña mediática.

Aunque el Proyecto King fuera según el propio Menéndez un "parapeto" y el alcance de los servicios y calidad del trabajo sin duda no justifique la millonada cobrada, la coincidencia en tiempo y contenido entre los informes producidos y simulados por Villarejo y los artículos publicados durante el mismo periodo, indican que los servicios descritos en el Proyecto King y comentados en conversaciones grabadas entre Villarejo y Menéndez, tenían una parte de realidad. Porque aparentemente sí se produjeron.

-La campaña contra Gabriel Mbega Obiang Lima se produjo en las semanas antes de su nombramiento como ministro del Petroleo. Diversos medios reprodujeron el contenido del falso informe StratforD, (atribuyéndolo a una filtración del "CNI"), que acusaba a Mbega de favorecer a empresas chinas en detrimento de Repsol, lo que provocó un comunicado oficial del Gobierno guineano, así como también se publicó contenido de los dosieres salidos de la fértil pluma del comisario en los que se decía que Gabriel Mbega pidió dinero a Repsol y Caixa (que ambas compañías negaron) o que favoreció a empresas americanas como Exxon Mobil, también a cambio de dinero. Asimismo, en sus dosieres, Villarejo le acusaba de reunir "pruebas falsas" para perjudicar a Candido Nsue y su sobrino (aun quedaba año y medio para que el ejército de la Agencia Tributaria desembarcara en Framen).

-Con relación a la campaña para mejorar la imagen de Teodorín en detrimento de la de su rival se identifican artículos que reproducen la estrategia a seguir que Villarejo explica a sus clientes: equiparar el comportamiento de su rival Gabriel Mbega al de Teodorín porque según decía no sería creíble dibujar de primeras a Teodorín como un santo con el frente judicial que tenía en Francia.

Varios artículos que reprodujeron contenido de estas Producciones Villarejo citaron de fuente "notas policiales". La mayoría de las notas e informes de Villarejo solo eran policiales en la medida que él era policía en activo, ya que no solían ingresar en las bases policiales. Tal es así que, por ejemplo, tuvo que llevar previamente a un notario para dar fe de que eran suyas, las cuatro notas (entre ellas la wikinota del pantallazo de las cuentas de Pujol) que aportó a la querella de los hermanos Cierco: si las hubiera ingresado en una base policial no hubiera tenido que hacerlo. Este tipo de notas eran suyas y solo suyas, pero tenían una utilidad: daban cobertura a su ejército mediático. No son pocas las veces que determinados periodistas han esgrimido "fuentes policiales" en los juzgados cuando han sido denunciados por los artículos que publicaban. Esta es la razón por la que Villarejo dice que vuelve de la excedencia, "para que sus informes tuvieran validez".

Fue la Agencia Tributaria la que descubre la trama

La trama en Gepetrol junto a la titularidad de las empresas off shore que se usaban (entre ellas de la que salió el dinero para Villarejo) fue descubierta mucho antes de que Anticorrupción abriera diligencias de investigación (abril de 2017) por el implacable, eficiente, preparado y trabajador ejército de inspectores y del equipo de delitos de la Agencia Tributaria durante la inspección de los ejercicios 2011 y 2012 que realizó tanto a Francisco Menéndez como persona física como a la sociedad que éste administraba Framen Consultores y Asesores SL.

En un extenso análisis de 800 folios, la Inspección fiscal analiza y destripa cada asiento contable y movimiento bancario, y concluye que Framen funcionaba como un túnel opaco de dinero con el que, mediante un juego de facturas ficticias, se saqueaba la tesorería de Gepetrol y se canalizaba el botín hacia sus corruptos directivos.

Hacienda ata sus pesquisas en noviembre de 2016, con la información bancaria de detalle que por fin le llega, requerimiento mediante, del paraíso fiscal de Malta, donde tanto Menéndez como Framen tenían cuentas y en las que recibían la mayor parte de los fondos que tenían origen directo o indirecto de la petrolera pública guineana. Hacienda no inspecciona de incógnito y Menéndez fue informado de los descubrimientos de la inspección lo que explica el nerviosismo de Villarejo y sus cómplices durante los meses siguientes a noviembre de 2016. Una preocupación que subió varios grados cuando Público coloca en portada el 6 de febrero de 2017 la exclusiva de un informe de Asuntos Internos que llevaba un año guardado en un cajón y que describía mucha parte del inmenso patrimonio del comisario encarcelado. No es de extrañar que, en dichas fechas, el comisario redoblase la presión para que Jose Luis Olivera fuese nombrado Director Adjunto Operativo de la Policía, que el 9 de febrero de 2017 comentase en Nueva York que se había temido que el " ef bi ai" (FBI) lo detuviese nada más aterrizar y que planease "partir las piernas y cortar la cara" a los periodistas que tenían el valor de contar en detalle sus andanzas tal y como también informó Público en exclusiva.

La actuación del fisco terminó en junio de 2017 con la interposición de una querella por fraude fiscal, falsedad documental, delito contable y blanqueo de capitales, contra Framen y contra su administrador y socio único Francisco Menéndez. La Agencia Tributaria solicitó además que su gestoría, Orión Consultoría y Gestión SL (administrada por Isabel Escrig), fuera "llamada en calidad de investigada como coautor o al menos como cómplice". En sus informes, la Agencia Tributaria señaló a todos los directivos corruptos de Gepetrol participantes: Cándido Nsue (director general) y su mujer; Crispin Edu (director Comercial y marketing y sobrino del anterior) y su mujer; Jonás Nsue (director de Asuntos Jurídicos y Contratas); Leoncio Abeso (asesor); y Eliseo Nzeng (director Financiero).

De acuerdo con el Registro Mercantil, Framen ingresó más de 30 millones de euros de 2010 a 2013 que muy probablemente a tenor de los hallazgos de Hacienda para los ejercicios que inspecciona (2011 y 2012) procedían de Gepetrol en su practica totalidad. Del estudio de las cuentas de Framen se aprecia también la salida inmediata de los dineros que entran y que Hacienda hace corresponder con el pago de facturas recibidas de sus directivos, de atenciones y regalos para terceros (entre ellos policías según la investigación posterior del juzgado del Caso Villarejo) y de una remuneración para Menéndez.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Framen Consultores y Asesores SL. — Elaboración Propia con Datos Registro Mercantil

Los 30 millones se extraían de Gepetrol e ingresaban en cuentas bancarias de Framen (mayormente en las abiertas en Malta) por dos vías:

1. Vía directa: Emisión directa de facturas ficticias por Framen a Gepetrol por asesorías (al menos 12 millones entre 2011 y 2012 según la Agencia Tributaria).

2. Vía indirecta: Emisión de facturas por Framen a cinco sociedades pantallas controladas por los directivos corruptos que previamente a su vez habían emitido facturación falsa a Gepetrol: Geoex International Limited, con sede en Seychelles; BHP Engineering Construction, con sede en Estados Unidos; Xuan Energy Limited y Falconara Limited, de Guinea Ecuatorial; Moswen Resources, de Islas Vírgenes Británicas (vinculada a la trama de Hanny Tagher); y Boway Holdings Limited, creada en Hong Kong en marzo de 2011, y que fue la que nutrió, además de a Framen, a las empresas panameñas y uruguayas de Villarejo.

En un segundo paso, los guineanos directivos retiraban el dinero de Framen girándole facturas ficticias en concepto de asesoría para el contrato de Framen con Gepetrol que Framen les abonaba haciendo pagos por su cuenta (incluidos pagos por compra de viviendas). Es decir, en palabras de la Agencia Tributaria "se llegaba al absurdo": los directivos corruptos eran clientes como directivos de la petrolera que contrataban a Framen y a la vez proveedores como subcontratados por Framen para prestar los servicios contratados con Gepetrol).

Todo lo que ingresaba Framen iba a los directivos, salvo un remanente para agasajar a personas de su interés (entre ellas policías) y una cantidad para remunerar a Menéndez por la gestión. A pesar de los múltiples requerimientos, los inspectores de Hacienda no lograron saber el destino de joyas, relojes y otros objetos de lujo adquiridos en 2011 y 2012 y contabilizados en la cuenta de gasto "Relaciones Públicas" por casi 2,6 millones de euros.

Funcionamiento de la trama guineana para saquear la pública Gepetrol. — Elaboración Propia con datos del sumario Tandem

La inspección se demoró tres años, de 2014 a 2017, por, según hace constar la Agencia Tributaria en sus informes, la renuencia de los inspeccionados a entregar documentación solicitada, lo que obligó al fisco a realizar más de 100 requerimientos de información a terceros. También se observa parsimonia en la instrucción de la querella que la Abogacía del Estado pone en nombre de la Agencia Tributaria y que recae en el juzgado 27, que no se inhibe en el juzgado de Tandem hasta finales de 2018. Su titular era el juez Enrique Berges de Ramón con Enrique Remón firmando los primeros escritos de la fiscalía.

Hitos en la investigación y judicialización de la trama guineana con impacto en Tandem. — Elaboración Propia con datos del sumario Tandem y CGPJ

Orión, la gestoría de Framen. Relación con Luis Oliver y Mario Conde

Orión Consultoría y Gestión SL es la gestoría y asesoría fiscal de Framen, a la que Hacienda pedía considerar como cómplice en la trama junto a su administradora, Isabel Escrig Juan, señalando los múltiples lazos mercantiles de ésta con Framen y otras empresas -algunas administradas por Menéndez- que también movían dinero de Framen y por tanto dinero con origen en Gepetrol (Tucane Inversiones y Estudios SL, Inversiones Llavanera SL, Guttengroup Estudios y Proyectos SL y Laima Export SL).

Otro detalle que remarca el Equipo de Delitos de la Agencia Tributaria, y que confirma el Registro Mercantil consultado por Público, es la estrecha vinculación que mantienen Orión e Isabel Escrig Juan con el polémico Luis Oliver Albesa, amigo y socio de Mario Conde en algunos proyectos o negocios según ellos mismos. La relación es también comentada por Francisco Menéndez en una conversación con Villarejo el 7 de marzo de 2012 en la que discuten la estrategia fiscal del primero y en la que éste afirma que su gestoría y su administradora Isabel Escrig trabajaban tanto para Oliver como para Conde. La transcripción obra en el sumario Tandem y se ofrece al lector a continuación:

- Villarejo: Vente un día, nosotros... nosotros tenemos aquí, dos abogados expertos en fiscal muy buenos, aparte de que Rafa es un número uno en tema fiscal y tal se lo sabe todo y bueno.

- F. Menéndez: ¿También eres abogado fiscal y todo?

- Redondo: No, yo solo me sé, de no ir a la cárcel. [se ríen].

- F. Menéndez: Ya

- Villarejo: No, en serio.

- Francisco: Porque Isabel [Isabel Escrig administradora de Orión] estuvo trabajando y está trabajando con gente, como Luis Oliver, ¿ sabes que Luis Oliver tiene mucho que callar, mucho que y..?

- Villarejo: Bueno, pero Paco [Paco es Francisco Menéndez] se trata...

- F. Menéndez: y con Mario Conde y con gente así.

- Villarejo: Pues fíjate, pues me has dado unas referencias menos [ininteligible] de puta madre.

- F. Menéndez: Pero de Mario Conde, estamos hablando de miles de millones eh, no estamos hablando de…



A su vez, Francisco Menéndez, también muestra vinculación directa con Luis Oliver. La Agencia Tributaria los identifica como los dos únicos socios de Swat Systems Europa SL, un proyecto en el sector de la seguridad en el que Menéndez participa con dinero procedente, en última instancia, de Gepetrol. Tres años más tarde, en 2015, el propio Menéndez dice por mensaje al comisario Carlos Salamanca (su "compadre" y presunto colaborador del comisario jubilado) estando éste en Madrid y Menéndez en Malabo, que ese día Oliver llega a la capital de Guinea "a ver si hacen algo" [se entiende que "a ver si les sale un negocio"] .

El Equipo de Delitos de Hacienda hace constar asimismo en su informe que, según sus bases, Orion Consultoría y Gestion SL es miembro de una "red de opacidad" junto a otras sociedades que han facturado a Framen. Una "red de opacidad" es una "marca" interna que pone el fisco a personas físicas y jurídicas sospechosas de conformar redes de pantallas para ocultar fondos según explican a Público fuentes de Hacienda. En este punto el informe fiscal refresca la vinculación de Orion y Luis Oliver en el caso de la insolvencia del Betis (concretamente con respecto de Bitton Sport SL, la sociedad de Oliver en el centro del caso). Precisamente, este mes de enero, Oliver será juzgado en la Audiencia de Sevilla con relación al traspaso de jugadores cuando ocupaba la presidencia del club. Para rizar el rizo de vinculaciones de Oliver y Orión con otros personajes del mundo de Villarejo, Público observa que Bitton Sport SL cuelga de otra firma comprada como sociedad urgente a Affirma (la firma de sociedades urgentes preferida de Villarejo y sus amigos) y que además tuvo sede en Plaza de Salamanca 11, el edificio propiedad de la primera mujer de Ignacio Lopez del Hierro que, con la intermediación de éste, se vendió el año pasado a Blas Herrero y un grupo de inversores.

Pero las casualidades no terminan aquí. Curiosamente, el fiscal Enrique Remón, presente al inicio de la instrucción de la querella de Hacienda a Framen, fue fichado hace veinte días por el bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo. Este despacho tiene de socio a César Albiñana, casado con Virginia Arroyo, hermana de la fallecida primera mujer de Conde y por tanto, cuñado de éste.

Guinea Ecuatorial: un filón para Villarejo y conseguidores

No es el primer asunto en el que Villarejo y allegados aparecen interesados o implicados con relación a Guinea Ecuatorial. En los dispositivos móviles que le fueron requisados cuando el comisario jubilado fue detenido figuran antiguas carpetas informáticas referidas a Severo Moto, eterno opositor y líder del Partido del Progreso durante 40 años quien, junto a Armengol Engonga su mano derecha y sucesor, reconocen trato con Villarejo y el uso de un espacio en los años 90 en las oficinas que el expolicía ocupó en el conjunto residencial Las Torres, en la Avenida de San Luis 93 de Madrid hasta 2003, año en el que se traslada a la planta 9 de Torre Picasso, el rascacielos promovido por sus conocidos Alberto Cortina y Alberto Alcocer, Los Albertos. Asimismo en una conversación grabada por el comisario, hace referencia a Repsol sobre una supuesta ayuda que le ofreció con relación a Guinea.

No es difícil advertir que el interés de Villarejo, sus amigos y sus clientes por Guinea Ecuatorial comienza, sobre todo, cuando a primeros de los años 90 se descubre una de las mayores reservas de petróleo y gas de África en mitad del golfo donde se encuentra la isla que alberga a su capital Malabo.

Muchas empresas españolas como la petrolera Repsol -presidida de 1996 a 2004 por el hermano de Alberto Cortina, Alfonso Cortina (fallecido en abril de este año a causa de la Covid-19), buscaron posicionarse en la prometedora e incipiente industria y servicios auxiliares (transporte de crudo y de personas y suministros a las plataformas) relacionados con el exploración y extracción del gas y petróleo guineano. Pero se adelantaron las compañías americanas como Exxon Mobil que en 1996 dio con el primer yacimiento. Guinea fue también punto de mira de empresas de construcción e ingeniería por la demanda que surgiría al calor de los petrodólares para dotar al país de infraestructuras de todo tipo (viviendas, infraestructuras de agua, energía y transporte). Un país con mucho dinero para gastar, mucha gran infraestructura por hacer y sin barrera idiomática, porque en Guinea se habla español. Un universo de oportunidades para las empresas españolas pero también para conseguidores de todo pelaje, aventureros y funcionarios corruptos.