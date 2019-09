La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha admitido este lunes que en Barcelona existen "problemas de seguridad que se pueden resolver", en especial en lo relativo a hurtos y robos, aunque ha advertido que hace más de un año que se busca "orquestar una campaña política" contra el gobierno municipal.

En declaraciones a TV3, en la primera entrevista que ha concedido tras sus vacaciones de verano, Colau ha pedido a los distintos actores políticos "no jugar con fuego" y ser "muy responsables", y ha criticado el "alarmismo" generado por PP y Ciudadanos a la par que ha lamentado la "dejadez intencional" de funciones que a su juicio ha llevado a cabo el Departamento de Interior en los últimos meses.

"La seguridad ciudadana es por ley competencia de la Generalitat", ha subrayado la alcaldesa, quien sin embargo ha dicho no querer "alimentar la polémica" con el gobierno catalán y ha resaltado que la Guardia Urbana, por su parte, "ha aumentado un 15% las detenciones".

Esta cuestión también ha querido explicarla a través de un vídeo difundido en las redes sociales, en el que habla de "una campaña" contra ella y advierte que no permitirá "que se juegue con Barcelona, con sus vecinos y vecinas y con un tema tan sensible como es la seguridad".

Además, ha asegurado que el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, no era "consciente" de la repercusión cuando dijo que había una crisis de seguridad en la capital catalana. "Me ha dicho que no era consciente de estar haciendo este titular. Ha sido una vez que ha utilizado esta palabra", ha asegurado la primera edil. Y ha opinado que Batlle tiene un perfil "muy bueno" y ha descartado pedirle que rectifique, porque a su juicio fue una sola palabra de toda una declaración mucho más extensa.

Colau ha celebrado el incremento de efectivos de los Mossos d'Esquadra destinados a la capital catalana, una medida que le habría gustado ver aplicada desde "hace un año", y ha indicado que, pese a las discrepancias políticas, entre los cuerpos policiales "siempre ha habido una buena colaboración".

Ha alertado asimismo sobre quien quiere vincular "problemas concretos de inseguridad con la migración", algo que "forma parte de una estrategia de la derecha más rancia y la extrema derecha" y que debería suponer "una línea roja para todos los demócratas".

Ha señalado asimismo que el despliegue de "patrullas ciudadanas" para frenar a los carteristas "no es el camino" y ha reclamado "prudencia", ya que "esto no puede ser la ley de la selva" y "la seguridad, en democracia, está en manos de los cuerpos de seguridad".