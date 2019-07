El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont finalmente no entró este martes en Francia para reclamar su reconocimiento como eurodiputado en la constitución del Parlamento Europeo tras las elecciones europeas del pasado mes de mayo. Pese a encontrarse "a pocos metros" de Estrasburgo, en concreto en la frontera alemana, su abogado, Gonzalo Boye, le aconsejó no entrar en el país galo ante el riesgo a ser detenido.

Boye si cruzó la frontera y anunció que el expresident de la Generalitat no comparecería en persona a los más de 8.000 manifestantes independentistas catalanes -unos 10.000 según varios medios catalanes, que citan fuentes de la Policía de Estrasburgo- desplazados a Estrasburgo para protestar frente al Parlamento Europeo por el no reconocimiento como eurodiputados de Puigdemont, del exconseller Toni Comin y del líder de ERC, Oriol Junqueras.

"No existe garantía de que no haya una medida administrativa y que le lleven directamente a territorio español", dijo Boye, lo que provocó los silbidos de los manifestantes. Puigdemont y Comin "se encuentran a pocos metros de aquí siguiendo esta manifestación", concretó el letrado. Todo apuntaba a que Puigdemont y Comin se encontraban en la vecina ciudad de Kehl (Alemania), separada de Estrasburgo (Francia) por el río Rin.

Los organizadores del acto, el Consell per la República catalana, habían preparado un escenario con una pantalla gigante, en la que finalmente apareció Puigdemont. "Como parlamentarios europeos electos que son, se van dirigir a todos vosotros", anunció Boye.

"Estamos luchando y lucharemos hasta el final para ser vuestros representantes. Esto es lo que decidisteis. Hemos empezado un trayecto que ha llevado a las instituciones europeas. Sabemos que no es fácil pero lo haremos por vosotros. Que creen en la democracia, un hombre un voto, que no hacen diferencias sobre su ideología o procedencia. Todos los votos son válidos y tienen que ser contados. Nos comprometimos a internacionalizar, a llevar al corazón de las instituciones lo que decían que no quieren saber nada. Sois la prueba de su fracaso y de nuestro éxito de lograr que el Parlamento Europeo tenga que intervenir. El Parlamento sabe que faltan tres personas, que tenemos mucho apoyo detrás, que tiene que resolver e intervenir. No pararemos, porque somos muchos, cada vez más, los que decimos que Europa necesita un refuerzo democrático", afirmó Puigdemont.

El expresident de la Generalitat había agradecido previamente a través de Twiter a los independentistas desplazados a Estrasburgo. "Hoy las calles de Estrasburgo hablan catalán, pero sobre todo hablan demócrata", escribió en alusión a los manifestantes independentistas.

Ayer mismo, lunes, el Tribunal General de la Unión Europea desestimó la petición de Puigdemont y Comín de establecer medidas cautelares contra la decisión del Parlamento Europeo de impedir su reconocimiento como eurodiputados.

Carta de Junqueras

Durante la manifestación independentista, que transcurrió sin incidentes, se leyó una carta de otro eurodiputado ausente, Oriol Junqueras, en la que éste reafirmó su compromiso con la independencia de Catalunya: "Si el precio es la cárcel, lo pagaremos".

La Policía francesa habilitó un paseo, que fue cerrado al tráfico, para que los manifestantes pudieran realizar su concentración. Los manifestantes portaban numerosas banderas independentistas, así como banderas europeas, y pancartas en las que se podían leer mensajes como "Catalunya libre" o "Los queremos en casa". También hay pancartas de libertad para los presos. Enfrente de los manifestantes había una persona con una bandera española.

Asimismo, sobre un puente de acceso a la Eurocámara fueroncolgadas pancartas en las que se alude a Carles Puigdemont, en inglés y catalán. En una de ellas sobre la cara del expresidente catalán se decía: "No rendirse nunca" y en otra "Dejen a Puigdemont unirse al Parlamento Europeo".

Todas estas protestas coincidieron con la sesión constitutiva de la Eurocámara a las diez de la mañana, momento en el que el presidente en funciones, Antonio Tajani, procedió a suspender el pleno hasta mañana miércoles cuando está previsto elegir al nuevo presidente de la Eurocámara, a la espera de que prosperen las negociaciones en Bruselas para elegir a los altos cargos de las grandes instituciones.

La sesión arrancó con los escaños vacíos de Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Toni Comin.