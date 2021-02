El comisario Villarejo pidió el lunes mediante su letrado que se incluyan en la causa todos los documentos expurgados de la pieza Kitchen por estar clasificados como secreto de Estado y que fueron incluidos en un informe sobre el excomisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas.

Sin embargo, como ya informó Público, esos audios y denuncias estaban directamente relacionados con lo que el policía José Villarejo calificó de Operación Cataluña en varios juzgados y por escrito, antes de que se abriera la causa Tándem. Entre esos audios están sus conversaciones con Javier de la Rosa y con Victoria Álvarez Martín, la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola y que fue utilizada como el ex banquero para poner la denuncia inicial contra el clan del ex president catalán, Jordi Pujol i Soley.

En los diferentes registros efectuados durante la detención del comisario jubilado, su mujer Gema Alcalá y su socio Rafael Redondo en noviembre de 2017 también se incautó en los ordenadores importante información acerca de los trabajos de Villarejo en Catalunya y el pago con fondos reservados a esos testigos, en concreto a Victoria Álvarez Martín a lo largo de todo 2013 y bien entrado el año 2014.

Casi cuarenta pagos guardados en los indicios BC1 y BC9

Como relató Victoria Álvarez en una entrevista con Público a finales de 2012, Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta se pusieron en contacto con ella cuando trabajaban en El Mundo para decirles que estaban en posesión de una grabación que la habían hecho el día que comió con la dirigente del Partido Popular, Alicia Sánchez Camacho en el restaurante La Camarga de Barcelona.

Con esa excusa, acercaron relaciones y la presentaron a un colaborador suyo, el periodista y colaborador del CNI, Javier Hidalgo. Detrás de esta identidad se escondía el comisario Villarejo, con una de sus identidades falsas proporcionadas por el Ministerio del Interior pero sin ningún tipo de control judicial, como obliga la Ley de Enjuiciamiento Criminal que rige las actividades de los agentes encubiertos como han recogidos varias resoluciones judiciales contrarias a la autoproclamada condición de "espía" o "infiltrado".

Francisco Javier Hidalgo Estevez, como consta en el DNI, creó la empresa Taja Develops SL, que inicia operaciones en febrero de 2013, según el Registro Mercantil. El primer gasto que aparece a nombre de VAM (Victoria Álvarez Martín) es del 14 de enero de 2013, un AVE a Zaragoza y se encuentra dentro de la carpeta TAJA, que a su vez incluía la subcarpeta Hidalgo Comunicación, que guardaba Gema Alcalá en su ordenador. Entre la cantidad de viajes que guarda destaca uno en concreto, Viaje Londres Javier Hidalgo, ciudad a la que viajó junto a la ex novia de Jordi Pujol Ferrosula en busca de su gestor fiduciario, Herbert Rainford Towning.

DNI con identidad falsa del comisario José Manuel Villarejo, con el que en 2013 registró la empresa Taja Develops. — Sumario Tándem

Pero además de los viajes y las comidas, también están los gastos, pagos -varios como modelo- a la testigo principal de la causa contra los Pujol, declarante también en el Parlament de Catalunya y en todas las televisiones y medios que se lo han solicitado.

Desde el 6 de febrero de 2013, los documentos son nombrados explícitamente como Colaboradores VAM o Recibos colaboradores VAM, que son las iniciales de Victoria Álvarez Martín. Algunos meses los recibos se doblan como pasa por ejemplo en junio de 2014 en el que aparecen nombrado como colaboradores y recibos. En julio de 2014, la contabilidad detectada acaba.

En la carpeta Taja Develops, también estaban los pagos presuntamente con fondos reservados al al socio del comisario, el policía Antonio Giménez Raso que también participó en la Operación Cataluña entre otros negocios, o al exchófer del extesorero del PP, Luis Bárcenas. De la carpeta "Taja Develops SL" cuelga otra llamada "Hidalgo Comunicación", de la que a su vez cuelga otra más, subtitulada "CHEF", que contiene recibís mensuales fechados entre julio de 2013 y 2014 con la firma del chófer de Bárcenas y que fue ocultada por Asuntos Internos al juez de Gürtel, como desvelamos en Público.

Los acuerdos de confidencialidad de La Camarga

En la inmensa documental incautada en los registros, y que también Villarejo y Gema Alcalá guardaban en la carpeta Taja, están los acuerdos de confidencialidad y no agresión firmados por Victoria Álvarez y la agencia de detectives Método 3 tras la publicación de la grabación de La Camarga, en la que conversaba largo y tendido con la dirigente popular Alicia Sánchez Camacho.

Extracto del acuerdo firmado entre Victoria Álvarez y la agencia de detectives Método 3. — Sumario Tándem

Aunque estos debían ser secretos, según pone en sus cláusulas, hay un dato que destaca: Victoria Álvarez habría empezado a verse con el comisario Villarejo, o con el periodista y agente del CNI Javier Hidalgo, un mes antes de que El Mundo y El Periódico de Catalunya publicar la grabación de La Carmarga con Alicia Sánchez Camacho. La Operación Cataluña, atada y bien atada.

Pero tres años después, en febrero de 2017, este diario comenzaba a desvelar las grabaciones de Villarejo con Victoria Álvarez, lo que puso tan nervioso al comisario que no le quedó más remedio que llamar a su amigo de hace más de 30 años, Ignacio López del Hierro, constructor, uno de los miembros destacados de la Alianza Popular de los 80 -a quienes Luis Bárcenas amenaza con sacar a la luz sus trapos sucios y su caja B- y marido en ese momento de la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal: "Con mis grabaciones a la novia de Pujol, empiezan a señalar a tu parienta". Una vez más Kitchen y Operación Cataluña vuelven a cruzarse en la causa Tándem.