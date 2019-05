El número dos de la lista de BComú en Barcelona, Joan Subirats, ha asegurado este miércoles que negocian un acuerdo de gobierno con ERC y su candidato y ganador de las elecciones, Ernest Maragall, pero que no han acordado si él sería alcalde o si lo sería la todavía primera edil en funciones, Ada Colau.

Lo ha dicho en rueda de prensa después de una reunión de Maragall y Colau, en la que han debatido no sobre la investidura, sino sobre políticas de un acuerdo de gobierno en el que BComú también quiere al PSC y rechaza a JxCat, ha explicado Subirats junto a los también miembros de la lista Gemma Tarafa y Enric Bàrcena,

Preguntado por los medios, Subirats ha insistido en que no han acordado que Maragall sería alcalde, aunque el republicano ha asegurado en declaraciones a los medios antes y también después de la reunión que Colau le ha transmitido que está dispuesta a trabajar en un acuerdo de gobierno en el que él sea alcalde.



"No hemos hablado de quién será alcalde, porque lógicamente primero tenemos que hablar del acuerdo de gobierno. Sería absurdo empezar la casa por el tejado", porque antes deben comprobar si pueden acordar políticas, tras un mandato en que comuns, ERC y PSC han mantenido discrepancias, ha señalado.

"No estamos hablando de un acuerdo de investidura. Estamos hablando de un acuerdo de gobierno. No estamos hablando de quién será alcalde o alcalde el 15 de junio, porque dependerá de las votaciones que se produzcan el 15 de junio", ha remarcado Subirats.

Oferta de Manuel Valls



Preguntado por si Colau aceptaría votos de BCN Canvi-Cs, como ha planteado su líder, Manuel Valls, para ser investida, Subirats ha resaltado: "Con el señor Valls no hemos iniciado ninguna conversación ni pensamos iniciar ninguna" sobre un gobierno, pero no ha rechazado explícitamente contar con sus votos en una investidura.

Subirats ha asegurado que no tienen ninguna voluntad de discutir con Valls un acuerdo de gobierno

"El 29 de mayo no es el día para hablar de algo que pasará el 15 de junio", ha insistido Subirats, que ha señalado que por ahora no contemplan este asunto y que lo que hagan los partidos el día de la investidura no está sobre su mesa, tras lo que ha resaltado que han conocido por los medios la oferta de apoyo de Valls para evitar que Maragall sea alcalde.

Subirats ha agradecido la "muestra de generosidad" de Valls, pero ha insistido en que no han tenido ninguna conversación y que no tienen ninguna voluntad de discutir con él un acuerdo de gobierno como el que quieren realizar con ERC y PSC para asegurar un gobierno de izquierdas en la ciudad.

Pacto con el PSC y sin JxCat

Ha insistido en que BComú quiere que el PSC forme parte de un ejecutivo progresista -aunque el PSC no quiere con ERC- y que excluyen a JxCat de la ecuación: "No contemplamos en ningún caso que JxCat se incorpore en este debate y en estas conversaciones sobre el acuerdo de gobierno", ha dicho después de que Maragall se haya reunido también con la número dos de JxCat, Elsa Artadi.

Subirats ha destacado que nombrarán a un equipo de negociadores y que quieren reunirse también con el PSC los próximos días: "Iniciaremos el proceso de construir una hoja de ruta común que ponga por delante las políticas de la ciudad", y no descartarán incluir al PSC si no se constata que es imposible, según él.