La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aseguró que la vocación del Gobierno es que la reforma laboral permanezca como la ha aprobado este martes el Consejo de Ministros y se ha consensuado con los agentes sociales, aunque sí apuntó que el Ejecutivo está abierto al diálogo con sus socios preferentes en el Congreso para "avanzar y mejorar".

A la la vez, Díaz pidió al Partido Popular que deje de enrocarse "en la construcción de muros y en hacer daño a nuestro país, porque este acuerdo mejora la vida de los ciudadanos", dijo.

Díaz puso en valor el pacto alcanzado que, en varias ocasiones, lo definió como un acuerdo del país y aseguró que el primer paso "para pasar página a la precariedad laboral en España", dijo.

La vicepresidenta incidió en que una reforma de calado, ante las críticas de que no termina de derogar la reforma laboral del PP, y afirmó: "Vamos a tener un marco laboral que va a cambiar la vida de la gente en nuestro país. Hay jóvenes y mujeres que no han conocido en su vida un contrato de trabajo que no sea basura. Ahora dejarán de tener vidas precarias".

Díaz: "Vamos a tener un mercado laboral que va a cambiar la vida de la gente"

Una y otra vez, Díaz puso en valor el acuerdo alcanzado, dio las gracias a los agentes sociales y a los equipos técnicos que han trabajado en el acuerdo, en especial a los de su ministerio. "Y hoy no es un día cualquiera. Es uno de los días más importantes del Gobierno de España y de esta legislatura", dijo.

Díaz compartió la rueda de prensa del Consejo de Ministros con el titular de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, pero Díaz quiso compartir el logró conseguido con todo el Ejecutivo. "Quiero dar las gracias al Gobierno en su conjunto por el trabajo realizado y la sintonía que hemos tenido", indicó. En todo momento, la vicepresidenta eludió confrontar con las posiciones defendidas por el PSOE, destacando el trabajo de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en la consecución de este acuerdo.

Además, puso en valor que con esta reforma se cumple el acuerdo firmado entre el PSOE y Unidas Podemos para conformar el Gobierno de coalición, uno de los puntos sobre los que la actual vicepresidenta peleó hace dos años para que se incluyeran en el documento.