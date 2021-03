El coronel Pérez de los Cobos defiende en la comisión de investigación sobre 'Kitchen' su papel en el referéndum catalán del 1-O

Gritos, interrupciones... Gran rifirrafe entre el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos este jueves, en la comisión de investigación en el Congreso sobre la operación de espionaje ilegal 'Kitchen' . El coronel ha arrancado su comparecencia advirtiendo de que no podía contestar cómo fue la gestión de los fondos reservados mientras él dirigió, durante casi siete años, el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad por ser materia afectada por la Ley de Secretos Oficiales. En la actualidad está destinado a la Intervención Central de Armas y Explosivos en Madrid.

"¿Por qué le destituyó Marlaska? ¿Por el informe que hizo sobre el 8M?", ha preguntado Rufián. "Yo no hice ningún informe. El informe que se elaboró en la unidad de Policía Judicial, siendo yo jefe de la Comandancia de Madrid, ni siquiera lo vi", ha contestado. "¿Se siente degradado por el ministro de Interior, Grande-Marlaska?", ha vuelto a la carga el portavoz de ERC. "Yo fui cesado por el secretario de Estado, no he venido aquí para contestar a cuestiones que no tienen nada que ver con el procedimiento", ha respondido el coronel. Pero las ha contestado.

Pérez de los Cobos ha entrado de lleno en las cuestiones planteadas tanto por Rufián como por la diputada catalana Miriam Nogueras, del Grupo Plural, sobre la "violencia" el 1 de octubre de 2017 en el intento de referéndum independenstista en Cataluña. "El operativo se debió a una orden del Fiscal Superior de Cataluña. Era un acto ilegal. Había individuos que trataron de impedir que las fuerzas de seguridad hicieran su trabajo, en un encomiable intento de contención, de la mejor forma posible", ha dicho el mando de la Guardia Civil y ha negado que el 1-O hubiera cargas policiales.

Sobre una de las cuestiones principales en la comisión, el uso de fondos reservados para costear la operación de espionaje ilegal, hay que recordar que fueron supuestamente en torno a 48.000 euros los que percibió el chófer-espía de Luis Bárcenas con cargos a esos fondos reservados que gestionaba Pérez de los Cobos. "No puedo desvelar nada referente a la gestión de los fondos reservados", ha insistido el coronel.

Pero, ¿cuál fue su labor concreta en el Gabinete de Coordinación y Estudios? Este gabinete técnico fue creado por el socialista-- y condenado por los GAL-- José Barrionuevo, el ministro del Interior en los años 80. "¿Un mero contable o técnico administrativo? Me llama la atención que para eso tan simple le pusieran a usted al frente de un departamento tan importante", ha observado el portavoz socialista, Jesús Sicilia, ante la negativa de Pérez de los Cobos a explicar en qué consistió su labor.

Pérez de los Cobos protagonizó un terremoto político en mayo de 2020, cuando fue destituido como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por "pérdida de confianza" del ministro del Interior, Grande-Marlaska, después de conocerse que el informe que envió a la jueza que investigaba al delegado del Gobierno en Madrid por permitir las manifestaciones del 8 M de 2020 estaba plagado de errores que apuntaban a la culpabilidad del delegado José Manuel Franco.

El coronel ya declaró como testigo en la Audiencia Nacional por la causa Kitchen. Entonces negó conocer que la operación de espionaje se financiara con cargo a los fondos reservados, con los que, entre otras cosas, se pagó un sueldo de 2.000 euros al mes al chófer de Bárcenas. Cuesta creer que no revisara los conceptos y destinos a los que iba destinado el dinero de los fondos reservados. Pero sobre ese asunto no ha arrojado nada de luz este jueves en la sede de la soberanía nacional. Pérez de los Cobos fue el encargado de la coordinación de las diferentes fuerzas policiales durante el 1 de octubre de 2017 en Cataluña, con el resultado de más de 800 personas heridas por las cargas policiales.

El diputado Jesús Sicilia le ha reprochado una hipotética negligencia por no haber controlado correctamente el destino de los fondos reservados. "Si hubiera inspeccionado hubiera visto que había una operación 'Kitchen' o que existían recibís a nombre del 'cocinero' -- que era Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas-- y se hubiera dado cuenta de que esa operación no era legal", ha dicho Sicilia.

La diputada del PP e inspectora de Policía Ana Belén Vázquez ha aprovechado su turno para realizar una loa demasiado extensa sobre Pérez de los Cobos y para repasar su trayectoria, en la que ha destacado la lucha contra ETA. No ha comentado Vázquez que el hoy coronel fue juzgado y absuelto por un delito de torturas al vasco Kepa Urra, en 1992; un delito por el que fueron condenados tres compañeros de Pérez de los Cobos.

Hombre del Ministerio del Interior

Cinco años estuvo con Pérez de los Cobos como asesor del ministro del Interior socialista Alfredo Rubalcaba, desde julio de 2006. "En marzo de 2018 solicité ir a la comandancia de la Madrid. He estado casi doce años en el Ministerio del Interior, con cuatro ministros y cinco secretarios de Estado de Seguridad; gente que no tenía horas, que no tenía días... Trabajaban jornadas de 14 o 16 horas diarias, me parecieron grandes servidores públicos", ha contado el coronel, que ha desvelado este jueves que su queja ante la directora de la Guardia Civil por su falta de ascenso a general, "siendo el primero de mi promoción", "no ha sido contestada".

"Nunca escuché hablar de la operación 'Kitchen'. Nunca ví al comisario García Castaño en el despacho de Francisco Martínez [el exsecretario de Estado de Seguridad imputado en la causa 'Kitchen'", ha contestado Pérez de los Cobos. Sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los cabecillas de la operación 'Kitchen', ha dicho: "No he visto a Villarejo en mi vida, no he coincidido nunca con él, ni le he visto nunca".

"¿Cómo pudo llegar a ocurrir que se invirtieran fondos reservados para una operación ilegal de destrucción de pruebas, como 'Kitchen'?", le ha inquirido Rafa Mayoral, de Unidas Podemos. "No voy a contestar a ninguna pregunta sobre la gestión de los fondos reservados", se ha limitado a contestar el coronel. Mayoral y Pérez de los Cobos han protagonizado otro rifirrafe a cuenta de la negativa del coronel a explicar su gestión de los fondos reservados.

Torturas y cloacas de Interior

"¿Le metieron un gol?", ha preguntado Jon Iñarritu, de EH-Bildu, en relación al laureado currículo de Pérez de los Cobos y a, sin embargo, su supuesta inoperancia para detectar la operación 'Kitchen' en cuanto al reparto de fondos reservados para la misma. "No puedo entrar en esa cuestión". Iñarritu ha planteado si "¿es cierta esa leyenda urbana que dice que no existe un trato cordial entre la Guardia Civil y la Policía?". El coronel ha respondido que "es lógico que haya cierta rivalidad, incluso encomiable rivalidad, pero son excepcionales los desencuentros". El portavoz de EH-Bildu ha hecho referencia a una "leyenda negra" en torno al coronel Pérez de los Cobos: "¿Se presentó voluntario para el golpe de Estado del 23-F?" "Me alegro de que me haga esta pregunta. Es falso, estaba en el instituto".

Jon Iñarritu le ha preguntado por las torturas. "Fue juzgado por malos tratos, ¿ha sido testigo de malos tratos en la Guardia Civil". Pérez de los Cobos ha respondido: "No, lo que he sido ha sido testigo de denuncias falsas contra compañeros de la Guardia Civil, y había una instrucción de ETA para esas denuncias falsas".

Pérez de los Cobos ha pedido amparo a la presidenta de la comisión cuando la diputada Mireia Vehí del Grupo Mixto se ha referido a él como "memoria viva de las cloacas de Interior". "No soy memoria viva de nada que tenga que ver con las cloacas, se ha faltado a mi honorabilidad", ha clamado el guardia civil.