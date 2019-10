La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Sabadell (Barcelona) ha prohibido la celebración de la consulta popular sobre monarquía o república prevista para este domingo en la ciudad vallesana. El Ayuntamiento de la ciudad barcelonesa, que había aprobado en un pleno la prestación de material y apoyo logístico para esta convocatoria, ha asegurado que acatará la decisión de la JEZ, según han informado fuentes del Consistorio a Público.

No obstante, la convocatoria, organizada por la Coordinadora pro Consulta 6-O, se llevará a cabo, pese a no contar con el apoyo institucional. "No dependemos de que nos apoye el Ayuntamiento o no. Así que celebraremos la consulta el próximo domingo", apunta a este medio Isidre Soler, miembro de la plataforma que organiza la consulta.

Los organizadores solicitaron el pasado mes de septiembre –mediante una moción– el "apoyo político" del Ayuntamiento de Sabadell, así como el apoyo logístico necesario para celebrar "con normalidad" esta consulta popular, que se llevará a cabo en una treintena de puntos repartidos por la ciudad vallesana desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas.

Después de que el Gobierno municipal aprobara en una pleno el pasado 17 de septiembre dicha moción, y ante la convocatoria electoral para el 10 de noviembre, el Consistorio consultó a la JEZ la posibilidad de facilitar la celebración de este referéndum.

Sin embargo, el Ayuntamiento ha obtenido un "no" por respuesta. De esta forma, la Junta Electoral de Zona les ha instado a no realizar esta iniciativa popular. Un decisión que acatará, tal y como aseguran fuentes del Consistorio, pese a que les cabe la posibilidad de recurrir ante la Junta Electoral Central.

"Esto nos huele a excusa", señala a Público Isidre Soler. La Coordinadora pro Consulta 6-O, formada por más de 30 entidades, asegura que la consulta sobre monarquía o república se celebrará "sí o sí" el próximo día 6 de Octubre. "A nosotros no nos han dicho que no podemos celebrar el referéndum", asevera Soler.

Asimismo, este miembro de la plataforma reclama la "necesidad" de celebrar una consulta así: "Aunque no tiene repercusión legal, tenemos el derecho a ser consultados", como se ha hecho en otras ciudades y pueblos de Catalunya o Madrid.