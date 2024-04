Las diferencias entre Feijóo y Alejandro Fernández apuntan a una campaña aún más difícil para el PP en Catalunya

Intentarán ocultarlas, pero es imposible. Las diferencias entre Alberto Núñez Feijóo y Alejandro Fernández, presidente del PP en Catalunya y candidato a las elecciones del próximo 12 de mayo tras, como él mismo definió, "un parto un pelín delicado", son tan sustanciales que se ponen de relieve a la mínima. Con discursos casi contradictorios entre sí, la campaña promete complicaciones para el PP en Catalunya, aunque se esfuerzan por defender una "sintonía absoluta" sobrevenida.

Después del parón de la Semana Santa, el arranque de la actividad política ha marcado el inicio de la carrera para las vascas, catalanas y europeas. Aunque los comicios en el País Vasco son los primeros —el próximo 21 de abril—, el adelanto electoral en Catalunya los eclipsa y el PP ha estado dos semanas enredado en un intento de absorción de Ciudadanos y en la elección de su candidato. "Tiempo perdido para empezar a trabajar", criticaban fuentes del PP catalán.

Por eso, ni Feijóo ni Fernández se han demorado en empezar a marcar posiciones y colocar mensajes. El presidente nacional del partido lo ha hecho en el periódico El Mundo y el líder del PP en Catalunya en la COPE y el programa Espejo Público de 'Antena 3', pero han estado muy lejos de decir lo mismo.

Feijóo no solo ha vuelto repetir que "hubo contactos del PP con Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, en el entorno del Parlament de Catalunya" y en el Congreso, sino que ha defendido que las dos formaciones siguen "hablando a través de los portavoces parlamentarios". Además, no ha descartado aceptarles como aliados: "Si se reconcilian con la ley, la Constitución, la separación de poderes, la independencia judicial, el Estatut... entonces podemos entablar una conversación".

Mientras, su cabeza de lista defiende que los acercamientos a Junts o ERC son "mariposear" con el independentismo y que así no se puede terminar con "el proceso". Para Fernández, no hay diálogo posible con las fuerzas soberanistas. Es aquí donde chocan frontalmente uno y otro.

Sobre el PSC de Salvador Illa

Pero además, Fernández ha dejado claro que para entablar cualquier conversación con el PSC de Salvador Illa, "tendrá que romper cualquier alianza con los separatistas". Preguntado por la posibilidad de que el PP le diera sus votos al PSC para que no dependiera del independentismo en el caso de ganar las elecciones del 12 de mayo, Feijóo ha puesto menos condiciones: "Es evidente que tendría que explicar muy bien cuál es su proyecto".

Con todo, ambos se han conjurado para tratar de tapar un conflicto enquistado y aireado. Tras la victoria amarga en las generales que no le permitía gobernar ni pactando con Vox, Feijóo intentó acercarse a la derecha nacionalista vasca y catalana —cayendo repetidamente también en sus propias contradicciones— y reconoció a Junts como interlocutor válido de cara a la roda de contactos para su investidura.

El ala dura del PP frenó en seco este movimiento, pero el presidente de los populares en Catalunya tuvo tiempo de revolverse contra Génova. Fernández ha convertido esto en un valor político: "Defiendo mi opinión tanto en público como en privado".

Papel protagonista para Feijóo

Todo apuntaba —ya antes de ese episodio, pero con más intensidad desde entonces— que la dirección nacional del partido le apartaría ante la evidente falta de sintonía. Pero Fernández, ayudado por el poco tiempo que les da el adelanto electoral, le ha ganado el pulso a Feijóo y coprotagonizarán una campaña electoral que apunta ya al embrollo porque el presidente nacional del PP tiene la intención de tener un papel más que destacado en Catalunya.

En la sede del partido están convencidos de que sus años al frente de la Xunta y su imagen de líder de la periferia que "entiende" las "distintas sensibilidades nacionales" son el mejor activo político. Además, Génova ha colocado a Dolors Montserrat, miembro del Comité de Dirección, como directora de campaña.

¿Cuál será entonces el mensaje del PP? Lo marcará Feijóo, coinciden distintas fuentes del PP a diferentes niveles que señalan también el riesgo de "llenar la campaña de ruido" con contradicciones palmarias.

"Y he leído esa entrevista a fondo, es lo primero que he hecho a primera hora de la mañana, y deja muy claro (por Feijóo) que hoy no se dan esas condiciones. Y me temo que no se van a dar", decía este lunes Fernández, escenificando unidad y pasando por alto que Feijóo reconoce contactos habituales con Junts a nivel parlamentario.