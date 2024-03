Preocupación en el PP catalán por las dificultades de Feijóo para pactar con Cs y despejar la incógnita de su candidato

El Partido Popular sigue sin candidato a las elecciones catalanas una semana después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciase el adelanto y en Catalunya comienza a extenderse la preocupación. "No tenemos tiempo que perder", transmiten fuentes del PP catalán. Quieren arrancar la preparación de la campaña, pero no pueden porque no saben ni si concurrirán con Ciudadanos dentro de sus siglas ni, sobre todo, quién será el cabeza de lista.

Una inquietud palmaria que no esconden y que contrasta con la tranquilidad transmitida por Génova. "Cuando no aspiras a gobernar no tienes la misma presión. Tenemos que acertar", apuntan desde el entorno de Alberto Núñez Feijóo. Dejan claro que no buscan un candidato para estas elecciones sino un líder para un "proyecto a largo plazo" que les haga crecer a "izquierda y derecha". Y en esta ambición han de entenderse también las negociaciones con Ciudadanos para su absorción de cara a las elecciones catalanas y europeas.

Ambas formaciones llevan —oficialmente— una semana negociando una candidatura conjunta para el 12 de mayo mientras las dos lidian a su vez con las tensiones internas. "Estamos con una cuestión más amplia", defienden desde Génova. Pero las conversaciones no avanzan tan rápido como pronosticaban los de Feijóo: "Es cuestión de días", decían.

Van siete y nadie espera ahora mismo que la situación se despeje de forma inminente. Los dos partidos han encontrado resistencias en sus filiales catalanas, que ven en las negociaciones intereses nacionales, y, además, la cúpula de Génova tampoco llega a un punto de acuerdo con Adrián Vázquez, secretario general de Cs y eurodiputado, para las elecciones al Parlamento Europeo.



Génova busca candidato alternativo a Alejandro Fernández

En ese cruce de conveniencias se estanca la negociación, pero el PP se mantiene firme en que el "frente amplio constitucionalista" que sobrevuela el pacto PP-Cs solo es posible bajo sus siglas. Esto es lo que les ocupa en lo inmediato, aseguran, y cuando esté resuelto empezarán a ver quien es el mejor candidato de entre todo "el capital humano" del que dispongan. Señalan no solo a su partido sino también a los cuadros de Cs y a la sociedad civil.

Que Feijóo no quiere que sea Alejandro Fernández es una evidencia desde que llegó a Génova, pero el adelanto electoral ha tensado la situación y el partido se divide entre quienes creen que fulminará al presidente del PP catalán y los que apuestan por que Fernández ganará de nuevo el pulso. "Pase lo que pase habrá ruido", señala un dirigente popular.

Fuentes de la dirección nacional reconocen a este periódico que Feijóo no ha despachado con ellos sobre este asunto pese a que tienen asumido que la última palabra será de Génova. "Estoy seguro que el Comité Electoral Nacional elegirá al mejor candidato de los posibles", zanjó este martes Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso.

Entre tanto, Ignacio Garriga, a quien Vox apunta como candidato, ha empezado ya a posicionarse en la línea de salida de la precampaña y Salvador Illa, líder del PSC, también hace lo propio. "Con el adelanto electoral ya se acortó el tiempo para hacer campaña y ahora nosotros mismos nos lo estamos acortando todavía más", razona un alto cargo del PP de Catalunya. El tiempo apremia para ellos, pero no tanto para la dirección nacional.