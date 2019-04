"El domingo va a ocurrir algo excepcional. Ana Patricia Botín, Florentino Pérez y Villar Mir tienen más poder que vosotros y que los representantes públicos. Así es todos los días del año. Menos el domingo. Por esto ahora podemos ganar a los poderosos". Así ha cerrado Pablo Iglesias su mitin de cierre de campaña en Madrid casi a las once de la noche y mientras comenzaba a sonar Mercedes Sousa por el Parque Lineal del Manzanares. A su lado estaban Alberto Garzón (IU), Irene Montero (Podemos), Enrique Santiago (PCE), Juan López de Uralde (Equo) y otros 18 dirigentes. Una muestra de la unidad de la izquierda en esta coalición que, en palabras de Garzón, ya es "irreversible".

El candidato a la presidencia del Gobierno ha sido el último en intervenir y ha lanzado un mensaje claro: "El voto a Unidas Podemos vale doble: para frenar a la derecha y para construir futuro". Iglesias, como el resto de dirigentes, ha realizado unos discursos en positivo para poner en valor la defensa de los derechos sociales. Ha recordado cómo un grupo de ultraderechista intentó boicotear un mitin durante la campaña al grito de "¡Viva España!" y él le contestó: "Claro que sí, viva España, pero defender España es defender los servicios públicos. Ningún patriotero de charanga y pandereta - y hoy ha añadido: con las ideas de Margaret Thatcher, perros de los ricos - nos va a dar lecciones de ser español".

Iglesias le ha batido un duelo a la derecha sobre la patria y lo ha señalado bien claro: "A mí me duele España cuando a los profesionales de la sanidad no se les paga adecuadamente y me duele España cuando las familias no pueden pagar los materiales escolares a sus hijos", afirmaba como respuesta a las constantes referencias de Albert Rivera sobre Catalunya cuando utiliza esta frase. Pero Iglesias también ha hablado de la parte buena: "Me siento orgulloso de España cuando veo a las camareras de piso que se organizan y luchan por sus derechos o cuando veo a las familias del taxi luchando contra buitres. Y a los que se envuelven en banderas de España pero tienen cuentas suizas les vamos a decir que son antipatriotas, por muchas banderas que se pongan".



El candidato a la presidencia del Gobierno ha repetido su principal baza de la campaña: Pedro Sánchez no ha descartado de forma clara un pacto con Ciudadanos y, ante este escenario, se ofrece Unidas Podemos como la única opción para un cambio progresista. Esto mismo criticaba Alberto Garzón que minutos antes estaba en el escenario asegurando que el PSOE "empieza las campañas muy rojo muy rojo y acaba naranja", como ya pasó en las elecciones andaluzas y en las pasadas elecciones generales cuando intentó pactar con Cs.

El Coordinador Federal de IU y cabeza de lista de Unidas Podemos en Málaga ha comenzado su intervención recordando la importancia de la unidad de las fuerzas políticas de esta coalición: ”Gracias a quienes habéis hecho posible esta unidad que ya es irreversible: unidos somos más fuertes”. De hecho, dio paso a Iglesias con uno de los mensajes más afectivos de estos años: “Os dejo con un amigo, un compañero, un camarada, una persona a la que nos debemos mucho. Gracias a gente de Podemos como él, España es mucho mejor. Pablo Iglesias: próximo presidente del Gobierno, una persona honrada de verdad”.



Pero Garzón ha lanzado otro mensaje claro a la movilización de la izquierda ante este 28-A: "La democracia que tenemos hoy es una democracia con deficiencias y limitaciones y, aun así, se la debemos a mucha gente porque por ella lucharon nuestras madres y padres. Ahora vivimos una batalla política por el modelo del país y el nuestro dice: defender a las familias trabajadoras. El capitalismo, este sistema criminal, es nuestro adversario y nos han intentado decir que no hay alternativa pero hemos demostrado en las calles y en las instituciones que sí. Ahora tenemos la responsabilidad histórica de continuar el trabajo para consolidar los derechos que ya están y conseguir que se amplíen".

💬 “Privatizar es también una forma de corrupción. Es algo que siempre ha hecho tanto el PSOE como las tres derechas allí donde han gobernado y también siempre perjudica a las familias trabajadoras” @agarzon #EstaHistoriaLaEscribesTú pic.twitter.com/oWdxgW5QhT — Izquierda Unida🔻 (@iunida) 26 de abril de 2019

Juan López de Uralde, cabeza de lista por Álava y líder de Equo, también ha subido al escenario poniendo el foco en las políticas medioambientales y ecológicas. "Detrás de la desigualdad y de la crisis ecológica está el mismo problema: el sistema capitalista, que quiere crecer a costa de todos nuestros derechos", ha asegurado. Por esto mismo, también ha afirmado que Unidas Podemos es el único partido que se enfrentará a estos problemas. Ha cargado contra el programa del resto de partidos respecto medio ambiente: "De los programas de la derecha ni voy a hablar. El programa del PSOE no suele estar mal, pero no lo cumplen nunca. Ya lo sabemos que no lo van a cumplir. Por eso es tan importante que estemos ahí y por eso hay que llenar las urnas, para que la lucha contra el cambio climático llegue al Congreso como nos piden los jóvenes. Los demás nos dirán que no se puede, pero nosotras sabemos que si".

"No hemos llegado hasta aquí para ir con miedo"

Irene Montero, la número dos de Unidas Podemos por Madrid, ha sido la primera en tomar la palabra durante el cierre de campaña. Con la voz ya cansada por tantos kilómetros recorridos, ha salido al escenario con seguridad: "Muchos no confiaban en esta campaña pero hoy sabemos que el lunes podemos salir gobernando".

Montero ha reconocido que estas elecciones “no lo van a cambiar todo”, pero sí ha afirmado Unidas Podemos puede “mejorar las cosas” si está en el futuro Gobierno: “Sólo si Pablo Iglesias es presidente vamos a poder hacer las cosas que el PSOE no se atreve y la derecha quiere poner en juego”. También ha hecho referencia al miedo hacia la extrema derecha que tanto se ha nombrado durante la campaña electoral: “No hemos llegado hasta aquí para callarnos, para ir con miedo, hay que llenar las urnas, convencer a cada amigo, cada vecino. A la derecha se le frena blindando derechos sociales y eso podemos hacerlo si gobernamos. Y eso se puede”.

Aunque los mejores momentos del acto han estado entre Rafael Mayoral ha salido al escenario gritando: "¡Que no, que no tenemos miedo!" y a los pocos minutos Noelia Vera aseguraba emocionada por el "subidón" del acto y por estar remontando. "Le estamos callando la boca a todos los señoritos de este país. Aquí estamos mujeres empoderadas que no nos vamos a ir a nuestra casa y eso es lo que les da miedo. Ellos son los que están muertos de miedo", gritaba la cabeza de lista por Cádiz mientras el público estallaba en aplausos.