Los jardines del Palau de la Música, en València, ha sido la localización elegida por Ciudadanos para el cierre de campaña. Las elecciones valencianas coinciden con los comicios generales y la cúpula de la organización naranja se ha desplazado a la capital del Túria para lanzar su último mensaje de campaña, en el que ha cargado con dureza contra el actual presidente del gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez -que también ha celebrado el mitin en la ciudad-, acusándolo de ser un "peligro público".

El líder de Cs ha dicho que su formación "nació para echar a Pedro Sánchez" y ha subrayado que si suma un escaño más -en un futuro pacto a la andaluza- no dudará hacerlo: "Go home, fuera! Haz que pase pronto", en referencia al eslogan de campaña del PSOE. Una de las novedades respecto a su discurso de inicio de campaña y este último acto, es que Rivera ha obviado reiterar cualquier referencia a Pablo Casado, el candidato popular, al que antaño aseguraba "tender la mano".

“El 28 de abril solo hay dos alternativas: nosotros o Pedro Sánchez con los populistas”, aseguró Albert Rivera

Rivera se ve fuerte tras los debates celebrados el lunes y martes de esta misma semana y confía en el sorpasso al PP, erigiéndose como el líder del bloque de centro derecha. "El 28 de abril solo hay dos alternativas: nosotros o Pedro Sánchez con los populistas". En el acto también han participado la portavoz nacional Inés Arrimadas, el candidato a la presidencia de la Generalitat de Valencia, Toni Cantó, el número cuatro por Madrid, Edmundo Bal, y la candidata por Valencia, María Muñoz.

Arrimadas ha asegurado que está deseando que "llegue a un presidente del gobierno que no se acompleje por ser español o llevar una bandera de España". Cantó, por su parte, ha criticado al presidente de Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y a la candidata a la presidencia por Compromís, Mónica Oltra. "Hace 4 años, Puig recibió una llamada. Era Mónica Oltra. Ella le puso un precio, te hago presidente si me dejas montar una mini TV3 y me das la Consellería de Economía, y Ximo dijo sí", ha afirmado.

La persona encargada de abrir el evento ha sido el periodista Albert Castillón, uno de los tres comunicadores que leyeron el manifiesto en la plaza de Colón. Rivera -durante su intervención - ha cifrado la asistencia en unas 4.000 personas, pero el dato que maneja la organización es de 2.150.

El acto ha durado una hora, y el ritmo ha sido rápido, sin mucha pausa, únicamente utilizando vídeos entre candidatos alternados con las intervenciones de Castillón.