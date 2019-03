Surgida semanas antes de los comicios al Parlament del 21 de diciembre de 2017, la plataforma Som Alternativa -en su momento una escisión de Podem Catalunya y ahora ya convertida en partido político- se estrenará muy probablemente en las urnas en las próximas citas electorales, en concreto en las generales del 28 de abril. Si hace 15 meses no fue posible llegar a ningún entendimiento ni con ERC ni con la CUP para concurrir a unas elecciones convocadas bajo la aplicación del artículo 155, ahora es muy posible que la formación encabezada por el ex secretario general de Podem Albano-Dante Fachin participe en las elecciones españolas del 28 de abril, tras cerrar un acuerdo con Poble Lliure -una de las organizaciones que forma parte de la CUP- y Pirates de Catalunya, para articular un "frente republicano". El acuerdo queda pendiente del aval de la militancia del último partido, que tiene de plazo hasta las 19h del jueves para votarlo. Además, Som Alternativa también participará en una veintena de candidaturas en las elecciones municipales del 26 de mayo.

Después de algunos días de conversaciones, el acuerdo se ha cerrado este mismo miércoles. Los hechos se han precipitado por la urgencia del calendario, ya que el viernes es el último día para cerrar coaliciones electorales. Som Alternativa había manifestado la voluntad de participar en el 28-A con "una propuesta electoral que garantice que los votos de la gente que puso el cuerpo en el 1-O para defender la democracia no servirán para poner a gobiernos en España que no asuman radicalmente y clara el derecho de autodeterminación del pueblo de Catalunya ". En conversación con Público, Albano-Dante Fachin recalca que, como hicieron en 2017, en el actual contexto defendían la necesidad de "hablar con todos", sean "independentistas o no", que compartan un planteamiento "rupturista" con el llamado régimen del 78.

En este sentido, explica que "hace dos semanas enviamos un correo electrónico a ERC para pedirles una reunión y no nos ha contestado". Con quien sí se reunieron es con la CUP, pero la formación decidió domingo no concurrir a las generales. La decisión, sin embargo, generó una réplica inesperada de Poble Lliure 48 horas más tarde, anunciando su intención de promover una candidatura rupturista, una decisión que ha generado tensiones internas en el partido anticapitalista.



Críticas a los Comuns

Fachin es muy crítico con el espacio político de los Comuns, del que formó parte como secretario general de Podem Catalunya -dejó el cargo en noviembre de 2017- y como diputado en el Parlamento de Catalunya Sí que es Pot durante la pasada legislatura . Elogia a Jaume Asens, cabeza de lista de Catalunya en Comú en las elecciones del 28-A: "Nadie con un mínimo de memoria o objetividad puede dudar de Jaume Asens como miembro de la comunidad política, yo le creo". Pero, rápidamente, matiza: "no podré votarle nunca, porque el truco más viejo de la nueva política es que llegan las elecciones y se coloca alguien intachable a la cabeza, para recoger los votos y luego quitárselo de encima, como con Xavi Domènech y en menor medida con Marta Sibina [diputada al Congreso de En Comú Podem], entre otros ". La auténtica bestia negra del ex diputado es, sobre todo, ICV, herencia del nulo entendimiento que tuvo con Joan Coscubiela en la etapa en que compartían grupo parlamentario en el Parlament.



Alianzas de izquierdas en las municipales

En cuanto a las elecciones municipales del 26 de mayo, cada núcleo de Som Alternativa decide de manera autónoma como se presenta y esto hace que en algún caso se haya aliado con ERC, como en Santa Perpètua de Mogoda, en otros vaya en solitario, como en Mataró, o que se integre en candidaturas amplias de izquierdas, en las que participa la CUP, formaciones estrictamente municipalistas y también los Comuns soberanistas, como ocurre en Girona, Badalona, Cornellà de Llobregat, Figueres, Sant Boi de Llobregat o Manresa, entre otros.

Para Fachin la gracia de estas candidaturas es que en muchos casos salen de un trabajo "de calle" que empieza a articularse a partir del referéndum del 1 de octubre, que permite que mucha gente vinculada hasta entonces a Podemos "por primera vez haga una acción política con independentistas". A raíz de esa experiencia los contactos y las acciones conjuntas continuaron y, en algunos casos, se traducirán en candidaturas conjuntas el 26 de mayo.

Con la mirada más a largo plazo, a la hora de buscar una salida al conflicto político cita al sociólogo puertorriqueño Ramón Grossfoguel: "Creo que él hace una lectura que tiene sentido. Hay momentos en una sociedad en que la gente lo hace temblar todo, pero no lo consigue. Por ejemplo el Caracazo [de 1989, en Venezuela] donde el poder se mantiene, el 'que se vayan todos' en Argentina o la guerra del agua en Bolivia. Muchas veces aquellas potencias liberadas populares son brutales, pero no consiguen objetivos tangibles. Ahora bien crean una nueva percepción, un nuevo nosotros que cambia las coordenadas a través de las que aquella sociedad entiende y requiere tiempo para que esto se traduzca en una potencia política. A veces pasan tres o cuatro años antes de que ese bache tan grande se conforme como propuesta y normalmente lo que da respuesta a lo que pasó es algo que no existía en el primer momento. Como el bache es tan grande lo que le da respuesta no existe".