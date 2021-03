"Desde Más Madrid llevamos mano a la obra desde muchísimo tiempo. Tenemos bien engrasado un proyecto feminista, regionalista y verde. Conocemos al dedillo hasta la última herida que ha dejado el Gobierno negligente de la señora Ayuso. Y voy a poner alma, corazón y celebro para curar Madrid". Con estas palabras, Mónica García, la candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, ha comunicado su decisión de concurrir con una lista propia a los comicios.

García, que ha sido el principal azote de la presidenta madrileña en la oposición (especialmente en este último año de pandemia) ha rechazado la propuesta del candidato de Unidas Podemos y todavía vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de hacer una candidatura única para que las fuerzas de izquierdas llegaran unidas al 4M.

"Está claro que todas las opciones superan la barrera del 5% y no hay que tener miedo a que se desperdicie con un solo voto. Disponer de tres opciones con garantía de representación es la mejor forma de movilizar a un Madrid decente y conseguir que ningún voto se quede en casa", ha explicado en un vídeo Mónica García, que además ha puesto en valor el papel de las mujeres para frenar a la ultraderecha.

Tras esta decisión, tomada 24 horas después del anuncio de Pablo Iglesias de dejar el Ejecutivo para disputar a Ayuso la Comunidad de Madrid, el líder morado ha lamentado que se haya perdido la oportunidad de una candidatura unitaria con Más Madrid porque habría despertado "mucha ilusión". No obstante, ha expresado su "máximo respeto" y ha afirmado que ahora toca "salir con todo para frenar a los ultras y ganar Madrid. Pondremos toda nuestra fuerza y entusiasmo para lograrlo".

El PSOE, por su parte, celebra que con el paso adelante de Pablo Iglesias, el grupo morado supere el 5% de los votos, lo que le permite a esta formación, como mínimo, permanecer en la Asamblea de Madrid. "Tenemos que saber dónde está el adversario, que está en los depredadores de lo público, en quienes no han sido capaces de sacar unos Presupuestos. Han demostrado que no saben gestionar y es momento de cambiar", ha enfatizado este martes Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo socialista en el Congreso.

Algunas claves de cara al 4M

Y es que, estas elecciones no son unos comicios cualquiera, pues el resultado tendrá repercusiones a nivel nacional. La posibilidad de que Ayuso amplíe su mayoría tras el 4M y que incluso gobierne junto a la extrema derecha —sería la primera vez en democracia que Vox entre en un gobierno—, como señalaban algunas encuestas hasta ahora, ha obligado a los partidos progresistas a estudiar un posible frente común. Despejada esta incógnita con la decisión de Más Madrid, ¿qué pasará con la izquierda madrileña al concurrir por separado a las elecciones?

Cabe destacar que la cita electoral había cogido por sorpresa a casi todos los partidos y que hasta el domingo, después de que el TSJM diera luz verde a la convocatoria electoral, las formaciones de izquierdas aún contemplaban la opción de derrotar a Ayuso a través de una moción de censura. A partir de ahora, los partidos deberán configurar su lista y definir su estrategia política para poder dar la batalla al PP y frenar a la extrema derecha. También queda por ver el alcance que tenga el efecto Iglesias. Si bien, existen alguna claves que harán inclinar la balanza hacia un lado u otro en la carrera para sacar a Ayuso de la Puerta del Sol.

Superar el 5% de los votos

El sistema más proporcional de España, el que menos castiga la Ley d'hont, es el de la Asamblea de Madrid. El único requisito es superar el 5% de los votos para que los partidos obtengan representación en la cámara. "Hay garantías de que Más Madrid y Unidas Podemos puedan sacar el 5%, por lo tanto, es comprensible que el primero haya dicho que no a la oferta de Iglesias", comenta a Público el politólogo Jaime Pastor.

Ignacio Jurado, profesor de la Carlos III, también ve "lógica" la postura de los de Mónica García: "Si es cierto que Más Madrid no ve peligrar llegar al umbral, tiene sentido ir por separado. Para Más Madrid es una cuestión existencial, ya que si se integra en una candidatura con Podemos, les atrofiaría mucho. Si pierdes este espacio, te desdibujas", explica a este medio.

Eso sí, tal como aclara la profesora de la UNED María Jesús Funes, "Madrid no es una comunidad de izquierdas, y en este momento cuenta con el impulso hacia la derecha logrado en los sectores muy quejosos con las restricciones: el comercio, la hostelería y quienes asumen con dificultad límites impuestos, que se espera que voten a favor de Ayuso". Asimismo, a esta situación habría que sumar "la desventaja de unas elecciones en martes, que con seguridad disminuirán la participación". "No está tan fácil que salgan los tres pero es posible", apostilla la socióloga.

¿Conseguirá Más País afianzarse?

Y es que, Íñigo Errejón se escindió de Podemos poco antes de las autonómicas de mayo de 2019. Su partido, Más Madrid, irrumpió en la Asamblea con 20 diputados al sumar 471.538 votos. Unidas Podemos, con Isa Serra al frente, rebasó ligeramente esa barrera del 5% al obtener 179.046 votos y se quedó con 7 escaños. Luego, en las generales de 2020, Errejón probó la misma fórmula, pero con menos suerte. En este sentido, Más País (la marca madrileña llevada al tablero nacional) sólo obtuvo 201.389 votos y dos escaños en la Comunidad de Madrid, mientras que el grupo confederal logró 463.629 sufragios y cinco escaños en la región.

"Este partido necesita mantener su perfil propio porque si no, corre el riesgo de desaparecer", reconoce Ignacio Jurado, teniendo en cuenta que esta formación tiene su razón de ser precisamente en esta comunidad. Jaime Pastor añade que Más Madrid tuvo muchos votos en la región por el efecto de Manuela Carmena en medio de un contexto en el que "el perjudicado era Unidas Podemos". Ahora, la situación no es la misma, apunta este profesor de Ciencia Política de la UNED, "pero posiblemente pierda votos en favor de UP, aunque no tantos como para que el partido morado le sorpasse".

Por su parte, María Jesús Funes tampoco cree que Iglesias adelante a Más País, ya que "cuenta con el desgaste de la sobreexposición por su paso por el Gobierno central". No obstante, esta profesora sostiene que Iglesias "tiene un público fiel y lleva parte del electorado de IU que aún se mantiene fiel a lo que deciden sus dirigentes". "Creo que puede haber sido buena idea presentarse al no haber un liderazgo claro en UP", zanja.

¿Qué repercusión tendrá la candidatura de Iglesias?

Jaime Pastor entiende que "Iglesias ha convertido la necesidad en virtud y, ante el riesgo de no llegar al 5%, ha optado por lanzarse y quiere dar ahora una dimensión de antifascismo radical. No se trata de magnificar al enemigo sino de presentar una campaña en positivo. Que ataque las causas de fondo del ascenso de la extrema derecha", apunta Jaime Pastor, quien también duda sobre la "utilidad" de la supuesta polarización con Ayuso de la que mucho analistas políticos hablan.

En estos términos, sostiene que el líder morado "no va a superar al PSOE por mucho que la imagen de Gabilondo no sea la mejor". "El riesgo es que haga un tipo de campaña que pretenda ningunear a los otros partidos de izquierda", avisa. En esta línea, la socióloga Funes opina que, si Mónica García y Pablo Iglesias se centran en los reproches entre ellos, "les podría perjudicar mucho por el cansancio del votante de izquierdas a la permanente desunión".

Si bien, una cosa hay clara: la decisión de Iglesias de presentarse como candidato ha puesto patas arriba el tablero político. "La izquierda en su conjunto está gestionando bien las oportunidades, la manera de Pedro Sánchez de gestionar la salida del gobierno de Iglesias, la reacción de Más Madrid ante la propuesta de unión de Podemos, y la reacción de Iglesias a este rechazo, presagian una mayor posibilidad de éxito de lo que podría parecer en un principio", apostilla.

¿Se logrará movilizar a la izquierda?

El enfoque del discurso también pasa por animar y motivar el voto del electorado de izquierdas, uno de los mayores retos de los últimos años para los partidos progresistas. Más aún en esta comunidad. Por ello, Jaime Pastor considera que tanto Mónica García como Pablo Iglesias tendrían que complementar sus espacios para sumar en la cámara. Asimismo, que ambos candidatos representen a diferentes sensibilidades de la izquierda puede "atraer (por separado) a los distintos sectores que representan".

Sobre esto último, Ignacio Jurado también cree que "la izquierda por separado podría llegar a más gente". Asimismo, apunta que estos partidos "deberían comenzar con el discurso cuanto antes y movilizar desde ya". No obstante, advierte de que "una polarización extrema beneficia, sobre todo, a Podemos y al PP".