En Podemos hacen autocrítica después de los resultados de las elecciones andaluzas en las que han bajado tres puntos respecto a los pasados comicios. "Algo hemos hecho mal", reconoce la coportavoz del partido, Noelia Vera, aunque para analizar con detalles cuáles han sido los fallos habrá que esperar a la próxima reunión de Rumbo 2020, las convocatorias de Podemos de su gobierno bajo la sombra. La dirección del partido ha decidido convocar con la "mayor brevedad posible" esta reunión a la que siempre invitan a En Marea, En Comú Podem e Izquierda Unida, y en la que esperan contar con el análisis de Adelante Andalucía y de Teresa Rodríguez.

La dirección también ha respaldado a su candidata andaluza. "Creemos que Rodríguez es la mejor compañera que puede liderar la posibilidad de un cambio. Sin ningún tipo de duda", ha asegurado Vera. También ha explicado que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y Rodríguez han hablado durante "todo este tiempo". De esta forma, la coportavoz ha dejado clara la postura de la dirección respecto a Rodríguez en la rueda de prensa de la ejecutiva del partido.

Iglesias ha intervenido en Espejo Público a la vez que terminaba la ejecutiva del partido y ha compartido la autocrítica: "Nosotros hemos hecho cosas mal. Ahora toca arrimar el hombro y trabajar todos juntos", ha insistido. Ha lamentado la suma de PP, Ciudadanos y Vox, a la que se ha referido como "el bloque reaccionario que parece que apadrina Aznar" y ha explicado que "ojalá" fueran una derecha "más parecida a la de otros países europeos" y que reconocieran que "para ser demócrata hay que ser antifascista".



A la falta de análisis más profundos, la bajada de votos la achacan a la abstención. "Nuestros votantes se han quedada en casa y esto es lo primero que tenemos que revisar. Nosotros hemos hecho una campaña muy andaluza, que nos ha diferenciado del resto de partidos", ha explicado Vera. Aunque han dejado muy claro que siguen defendiendo la unidad de la izquierda ante las elecciones y la autonomía de sus compañeras andaluzas si quieren realizar algún futuro pacto, aunque recuerda que Rodríguez y Antonio Maillo han sido muy claros en decir que "no van a dejar que la dereca gobierne".

No ha pasado por alto durante la rueda de prensa el comunciado de Anticapitalistas, sector que lidera Rodríguez, ante las primarias generales de Podemos y su petición de desconvocarlas. Sin embargo, Pablo Echenique, el secretario de Organización, ha cerrado todas las puertas a esta opción: "Lo que legitima las primarias es la participación y en este caso estamos muy satisfechos porque se ha inscrito mucha gente, personas de todas las sensibilidades. Iglesias está preparando una candidatura plural y no descartamos el adelanto de elecciones a marzo por lo que no podemos afrontar este escenario sin prepararnos a ello".

Respecto al panorama estatal, Echenique ha insistido en que la situación en Andalucía tiene "una implicación en el conjunto del Estado" y que los partidos que formaron la mayoría de la moción de censura deben tener "alturas de mira" para "cerrar las puertas a la extrema derecha mejorando las condiciones de vida de los españoles". "Hacemos este llamamiento al Gobierno y a los partidos independentistas porque no nos podemos permitir una recesión de derechos", ha asegurado.