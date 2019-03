El senador Óscar Guardingo no fue el candidato catalán con más votos en las primarias de Podemos para las elecciones españolas del 28 de abril. Domingo, Guardingo anunció que renunciaba a formar parte de la lista de En Común Podemos en el Congreso con el argumento de que no se sentía representado por "el independentismo" de la cabeza de lista, Jaume Asens. A esto hay que añadir, y no es una cuestión menor, que Guardingo se vio relegado a la undécima posición de la candidatura, por detrás de otros miembros de Podemos, y denunció que se había "alterado" el orden de las primarias de Podemos.

La realidad, sin embargo, es que a pesar de los titulares de numerosos medios -este incluido- no se celebraron unas primarias de Podemos para las elecciones generales, sino que sólo se hizo unas a Podemos a nivel estatal y por circunscripción única . Y la candidata catalana con más votos fue la diputada en el Congreso Mar García Puig y no Guardingo, según los datos del recuento a las que ha tenido acceso en exclusiva Público.

Vayamos por partes. Los inscritos en la formación votaron equipos y no candidaturas provinciales o autonómicas. Tanto Guardingo como García Puig formaban parte de la lista equipo Pablo Iglesias - Sí Se Puede, encabezada por Irene Montero. El senador recibió un total de 30.136 votos en todo el Estado, 268 por debajo de los 30.404 que obtuvo García Puig, que finalmente será la número tres por Barcelona de En Común Podemos, según el acuerdo ratificado lunes entre Cataluña en Común y Podemos.

Ahora bien, según los resultados oficiales de las primarias de Podemos, Guardingo aparece en 19ª posición con 4.050.921 puntos y García Puig en la 38ª con 3,312,373. ¿A qué responde eso? Pues al sistema a través del cual Podemos ordena los resultados de sus primarias, el Desborda. Este sistema pondera los votos obtenidos en función del lugar que ocupaba previamente en la lista. Guardingo aparecía en la 14ª posición, pero tras el apoyo recibido en la votación baja hasta la 19ª, mientras que García Puig era la 42ª y avanza hasta la plaza 38.

Por tanto, el senador lo tenía mucho más fácil para ser colocado en un lugar más elevado -y sumar más puntos- que a la diputada. Con todo, sin embargo, García Puig logró captar más votos entre los casi 60.000 inscritos de Podemos que participaron en las primarias.



En 2015, después de quedar en una posición muy atrasada a las primarias de Podemos, Guardingo no obtuvo un puesto de salida en la candidatura de En Común Podemos, pero logró ser incluido de la candidatura al Senado de la confluencia, aunque que no había participado en unas primarias -esta vez sí de Podemos en Catalunya- en las que se impuso Celia Canovas.