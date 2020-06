A poco más de un mes de las elecciones autonómicas vascas, hay un escenario poselectoral que aparece ya descartado. Ni la noche del 12 de julio ni en días posteriores habrá titulares que anuncien un gobierno surgido de la unión entre EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU. Tres no acuerdan si uno no quiere, y la formación socialista ya ha dejado claro que ese escenario está, de momento, fuera de toda realidad.

La candidata de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, impulsora de ese pacto que el partido de Idoia Mendia descarta, se mostraba este jueves "sorprendida" por la velocidad y rotundidad empleadas para rechazar esta propuesta. "Hay trenes que una no debe dejar pasar en la vida y espero que el PSE se dé cuenta a tiempo de que este tripartito es una de esas oportunidades", afirmaba la postulante a lehendakari de la coalición de izquierdas en una comparecencia.

"Nos sorprende la insistencia del PSE en no querer cambiar el panorama político vasco ni un ápice y nos preocupa la autocomplacencia y el conformismo con lo que hay, a pesar de que no sirva a los intereses de la sociedad a la que representa", señaló Gorrotxategi.

En cualquier caso, la candidata reconoció que su propuesta de tripartito entraña dificultades, aunque frente a ello puso como como ejemplo el acuerdo de coalición al que se llegó en el Ejecutivo que hoy integran PSOE y Unidas Podemos. "Las cosas son difíciles, pero ahí está el ejemplo del vicepresidente del Gobierno en un Ejecutivo de coalición progresista", apuntó.

Calculadora y encuestas en mano, las cuentas salen. Según el último sondeo de EITB Focus, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU (en ese orden) conseguirían sumar 39 de los 75 escaños en liza, por lo que podrían gobernar cómodamente. También obtendría mayoría absoluta la suma de PNV y PSE: ambas formaciones, que ya gobiernan en coalición en un amplio número de instituciones vascas, alcanzarían los 43 asientos en la Cámara autonómica.

Esta misma semana, el portavoz del PSE en Gipuzkoa, Eneko Andueza, dejó claro que la primera ecuación no verá la luz más allá de la calculadora. "A mí me gustaría preguntarles si ese ofrecimiento lo hacen para hacer lehendakari a Maddalen Iriarte (candidata de EH Bildu) o a Idoia Mendia", indicó el dirigente socialista en una entrevista en Radio Euskadi, "Si es para eso –aclaró–, que no cuenten con nosotros".

Bildu lo ve "imposible"

Por su parte, EH Bildu ve hoy como "un imposible" ese hipotético acuerdo tripartito de izquierdas que le daría la presidencia a su candidata. La "imposibilidad" de ese acuerdo radica, precisamente, en el "no" del PSE, al que ven ya "en coalición" con PNV. De hecho, el coordinador de la formación soberanista, Arnaldo Otegi, habló este jueves de una "UTE" entre el PNV y el PSE.

Días atrás, Otegi había afirmado en otra entrevista que la única posibilidad de desbancar al PNV pasaba precisamente por un gobierno de izquierdas encabezado por Iriarte. En la sede socialista han dejado claro que eso no ocurrirá.