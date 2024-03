La entrevista vetada de Bush un día después del 11M: "Yo no descartaría a nadie"

TVE ha emitido este martes una entrevista inédita con George Bush por el vigésimo aniversario de los atentados del 11M. El que fuera corresponsal de la cadena pública en Washington, Lorenzo Milá, entrevistó al expresidente de Estados Unidos un día después del ataque terrorista que acabó con la vida de 192 personas y dejó cerca de 2.000 heridos. El Gobierno de Aznar, sin embargo, vetó el programa porque el dirigente republicano especuló con la posibilidad de que detrás de la masacre estuviera el terrorismo islamista.

El expresidente de Estados Unidos dejó entrever en varias ocasiones las similitudes entre el 11M y el terrible atentado que había sufrido su país tres años antes, concretamente el 11S. "Recuerdo cuando nuestros ciudadanos perdieron la vida. Recuerdo el horror, la indignación, la rabia y la increíble tristeza. Me siento de la misma forma hoy […] El pueblo de España no va a permitir que asesinos a sangre fría intimiden al país. Estas personas matan porque odian la libertad y odian lo que representa España", apuntó por aquel entonces Bush.

"El pueblo español tiene suerte de tener a José María Aznar como presidente en estos momentos. Es un hombre que entiende la guerra contra el terrorismo y sabe que no debemos ceder ni un ápice contra los terroristas. El Gobierno español lleva tiempo luchando contra las organizaciones terroristas. Todavía no sabemos quién ha cometido este atentado, pero yo no descartaría a nadie. Se oirán todo tipo de rumores, llevará un tiempo averiguar los hechos. La gente se dará cuenta de que va a haber muchas especulaciones", continuó el republicano. Bush aseguró que todas las líneas de investigación para esclarecer la autoría de los atentados estaban abiertas, sin mencionar de forma explícita a ETA.

El PP de Aznar, sin embargo, señaló desde el principio al grupo vasco, incluso cuando supo que casi con total probabilidad se trataba de un atentado yihadista. Lo de Évole abordó en su última entrega cómo habían sido Los cuatro días que nos cambiaron y analizó la cobertura de diversos medios, entre ellos TVE, durante las jornadas posteriores a la masacre. Fran Llorente, director de La 2 Noticias entre 1994 y 2004, fue contundente con su respuesta: "El Gobierno no quería que alguien uniera los puntos que llevaban de Bush, a Aznar, a la foto de las Azores, a Irak y al atentado".

El Gobierno de José María Aznar había apoyado a los estadounidenses en la guerra de Irak, cediendo personal de las Fuerzas Armadas para la coalición que ocuparía el país tras la invasión. La versión que responsabilizaba al grupo Al Qaeda de los atentados cada vez tomaba más fuerza en las calles españolas y las manifestaciones inundaron el centro de las principales capitales.

Lorenzo Milá le preguntó al por aquel entonces mandatario estadounidense sobre la posibilidad de que el terrorismo islamista estuviera tratando de "castigar al Gobierno español" por haber apoyado la invasión de Irak. "Es una excusa débil. Los asesinos matan, no deberíamos darles mucho crédito. Lo que intentan hacer es sacudir la voluntad del mundo libre. Están dispuestos a intimidar a la gente para que cambie, pero el Gobierno español nunca cambiará su amor por la libertad". Tres días después, José María Aznar perdió las elecciones y la presidencia del país.

Lorenzo Milá ve por primera vez la entrevista

Lorenzo Milá ha reconocido que ni siquiera sabía que la entrevista se había guardado en los archivos de la cadena pública. Los espectadores han podido disfrutar del programa este martes en la segunda edición del Telediario, igual que el propio presentador. Milá ha contado cómo recibió la llamada de la Casa Blanca y qué pensó antes de sentarse frente al matrimonio Bush. "Ni se me pasó por la cabeza que iba a ser una entrevista en exclusiva, pensaba que iba a haber más medios".

El encuentro tuvo lugar en la Embajada de España en Estados Unidos, como muestra de consideración del matrimonio Bush con el pueblo español. Lorenzo Milá, dos décadas después de la entrevista, recordó para TVE algunas anécdotas. "Ahora comprendo que Bush igual no le había dado crédito en ningún momento a la versión de ETA. Él estaba informado. A esas horas, Otegui ya había dicho que el atentado no tenía nada que ver con ETA", apuntó El periodista ha reconocido que hay una pregunta que se le quedó en el tintero: "El hecho de que estuviera allí enviaba un mensaje muy claro. Tenía que haberle preguntado por qué estaba allí".