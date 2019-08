Esparza recurre a ETA y Otegi para criticar al nuevo Gobierno progresista de Navarra

Demonios, fantasmas y apocalipsis total. La intervención del líder de Navarra Suma –la coalición integrada por UPN, PP y Ciudadanos-, Javier Esparza, no ahorró acusaciones a la hora de arremeter en el pleno de investidura contra la próxima presidenta de esta comunidad, la socialista María Chivite, a quien acusó de “venderse por un sillón” y de llegar al Ejecutivo tras “echarse en brazos de EH Bildu”.

El nombre del dirigente abertzale Arnaldo Otegi, natural de Elgoibar (Gipuzkoa), estuvo presente una y otra vez en el discurso de Esparza. “Este PSN no es de fiar. Van a ganar el gobierno en el despacho del señor Sánchez y el señor Otegi. Ambos han autorizado este pacto de la vergüenza”, afirmó, insistiendo así en la teoría de que existe un pacto entre EH Bildu y el PSN, algo que ambas formaciones –así como el resto de grupos que apoyan al nuevo gobierno socialista- niegan tajantemente. “Que el 75% de los votantes de Bildu la prefieran a usted para que no gobierne yo deja muy claro quién es usted y quién soy yo”, remarcó.

“EH Bildu se va a convertir en el verdadero sustento del gobierno que usted quiere presidir”, afirmó el dirigente de UPN, que acusó al PSN de haber “excluido” a quienes “siempre han defendido con ustedes las libertades y el estado de derecho”. En esa línea, acusó a Chivite de pasar a la historia como “la socialista que dinamitó los acuerdos entre los partidos constitucionalistas en Navarra”.

El presidente del Parlamento, Unai Hualde, se vio obligado a llamar la atención a los restantes 19 parlamentarios de Navarra Suma, que respondían con aplausos a las frases más fuertes de Esparza. Ajeno a esa bronca, el dirigente conservador dijo que el PSN se había convertido “en salvavidas del nacionalismo vasco”, al tiempo que definió a Chivite como “marioneta perfecta del nacionalismo para seguir haciendo las políticas que venían desarrollando”. “Todo por su ambición, por el sillón presidencial”, le recriminó.

En otro tramo de su intervención, le preguntó a la representante socialista si se “avergüenza” de llegar a la Presidencia “con los votos de los que asesinaron a sus propios compañeros”. Se refirió concretamente a los concejales de UPN Tomás Caballero y José Javier Múgica, asesinados por ETA. “Bildu, entonces con otras siglas, no condenó estos asesinatos. Siguen sin hacerlo a día de hoy. Gracias a esos votos usted va a ser presidenta. Esos van a ser sus interlocutores prioritarios. Si usted va a ser presidenta es porque Otegi lo ha querido”, afirmó Esparza, que citó en reiteradas ocasiones al dirigente abertzale. “Si me alaba Otegi y me critican las víctimas, está todo dicho”, dijo en otro momento de la tarde. "De cada 100 navarros que se cruce por la calle, 50 están pensando que usted ha cruzado una línea roja", añadió.

“Mentiras” y “frustración”

En su respuesta, María Chivite acusó al dirigente conservador de decir mentiras”. “No me va a dar lecciones ni de democracia ni de luchar contra el terrorismo. Mientras yo me partía la cara en la Universidad Pública de Navarra, usted se dedicaba a jugar con el balón”, subrayó. "La democracia consiste en formar mayorías no en que la derecha tenga la exclusividad –continuó-. Entiendo su frustración por no gobernar y por no haber encontrado en este pacto de gobierno lo que buscaban”. En esa línea, Chivite criticó "la manipulación política de las víctimas del terrorismo, como siempre ha hecho la derecha".