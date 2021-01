La comisión de investigación sobre la Operación Kitchen ha dado este viernes un nuevo e importante paso: ha aprobado el plan de trabajo, una especie de manual de instrucciones que marcará las reglas del juego. En concreto, ha salido adelante el proyecto presentado conjuntamente por el PSOE y Unidas Podemos, los partidos impulsores de la comisión parlamentaria relativa a la utilización ilegal de efectivos, medio y recursos del Ministerio de Interior, durante los mandatos del Gobierno de Mariano Rajoy, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción.

La hoja de ruta aprobada establece que la comisión estará dividida en tres fases: solicitud de información escrita y documentación, comparecencias y elaboración del dictamen. En este sentido, tras la reunión, la mesa de la comisión ha acordado la apertura de un plazo hasta el próximo miércoles 27 de enero para que los grupos parlamentarios presenten las solicitudes de comparecencia y de documentación, según han informado fuentes del órgano rector.

Todos los grupos, a excepción del PSOE, Unidas Podemos y el PP, coinciden en citar al excomisario José Manuel Villarejo en la comisión por su presunta implicación en la trama. Y, precisamente, esta postura es la que más han reiterado este viernes la mayoría de los portavoces de las formaciones a su entrada a la comisión, que han criticado que los partidos que sostienen el Gobierno quieran relegar la comparecencia del policía retirado.

"Sobre todo esperamos que venga Villarejo, el Vito Corleone de la película", ha subrayado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Asimismo, ha criticado que "no se entendería que la supuesta izquierda española, PSOE y Podemos, lo veten". "Hay tentaciones de hacerlo", ha avisado.

Errejón: "Una comisión sobre las cloacas sin Villarejo es como una comisión sobre la mafia sin Al Capone"

El diputado de Compromís en la Cámara Baja, Joan Baldoví, también ha insistido en la "necesidad" de convocar a Villarejo en esta primera tanda de comparecencias. "Si estamos investigando la utilización de la Policía para fines absolutamente delictivos, es decir, para limpiar los delitos que presuntamente hizo un partido, tenemos que citar al perejil que está en todas esta salsas putrefactas", ha declarado. "Esperemos que en esta primera propuesta de nombres aparezca el de un personaje que está en todas las cosas oscuras del Ministerio de Interior". Por su parte, el portavoz de Más País en la Cámara Baja, Íñigo Errejón, también ha insistido en esta propuesta: "Una comisión sobre las cloacas sin Villarejo es como una comisión sobre la mafia sin Al Capone", ha apuntado en un mensaje de Twitter.

El diputado de Cs Miguel Gutiérrez también ha apostado por la declaración de Villarejo: "Sería sorprendente que no lo hiciera". Asimismo, la diputada de Vox Macarena Olona ha apostillado que la comisión "ya empieza muy mal" al saber que "Podemos ha decidido salvar tanto al PP como al PSOE, impidiendo la comparecencia de Villarejo".

Desde casi un primer momento, el PSOE no tenía entre sus planes la convocatoria del excomisario, una postura que no compartía su socio de Gobierno, pues, hasta esta semana, Unidas Podemos había manifestado en varias ocasiones a través de su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, la necesidad de citar a Villarejo porque era "más que evidente que formó parte de esta trama" al liderar presuntamente la policía paralela que realizó los trabajos encargados por la cúpula del Ministerio de Interior.

Sin embargo, el pasado miércoles, el diputado de Unidas Podemos y vicepresidente primero de la mesa de la comisión parlamentaria, Enrique Santiago, restó importancia a este asunto: "Me da tan poca credibilidad que me parece que metodológicamente no sería urgente convocarle en primer lugar. Tiene capacidad de inventiva, de imaginación y de tergiversar la realidad. Mientras menos intoxicación haya en las comparecencias, mejor", defendió.

Si bien, Santiago no descartó que el excomisario, en prisión sin fianza desde hace más de tres años, sea interrogado en sede parlamentaria: "Tendrá que llegar el momento en el que habrá que valorar si comparece o no. Son decenas las personas que han pasado por la Audiencia Nacional vinculadas con este caso". Y, en esta dirección, Enrique Santiago ha insistido este jueves en que "no hay una limitación en torno a las comparecencias". "Todos los grupos se puedan sentir partícipes y se puedan llevar a grandes acuerdos".

El portavoz socialista de la comisión Felipe Sicilia, en la línea de lo que avanzó Público la semana pasada, ha asegurado que la intención del órgano parlamentario pasa por llamar a declarar primero a los segundos niveles de Interior, esto es, responsables policiales, para después convocar a los responsables políticos "en función de la información que den estos agentes implicados en la trama".

Por su parte, el portavoz de Justicia del PP, Luis Santamaría, ha afeado que el PSOE quiere "hacer trampa" junto a su socio de Gobierno al no admitir ninguna modificación al plan de trabajo aprobado. La formación conservadora, que tampoco aportó ninguna lista de comparecientes en su propuesta de hoja de ruta, pidió que los interrogatorios no comenzaran hasta que se celebren las elecciones catalanas, cuya fecha está fijada en principio para el 14 de febrero, y una vez se hayan recibido una serie de informes aclaratorios solicitados a los letrados del Congreso y al juez instructor de la trama, Manuel García Castellón.