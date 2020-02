Un mensaje claro en medio de un mar de dudas. Ante las incertidumbres dibujadas desde Madrid en torno al futuro del presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, la dirección de esta formación en Euskadi ha salido este jueves en defensa de su líder. Con la fecha de las elecciones autonómicas a punto de caer, los populares han ratificado su confianza plena en Alonso, uno de los barones críticos con Pablo Casado.

"Damos por hecho que Alonso va a ser candidato, pero aún es pronto", decían a Público fuentes del PP de Euskadi en las horas previas a la reunión mantenida este jueves en Vitoria. "El presidente nacional –en referencia a Casado– expreso su confianza en él y Alonso ya mostró también su predisposición", continuaban, aunque también aclaraban que "los plazos los marcará el partido". Y en este partido no hay ni habrá primarias, por lo que la candidatura a lehendakari, admiten en filas conservadoras, se terminará de definir en Madrid.

Precisamente por eso, el PP vasco se vio obligado a convocar esta junta "extraordinaria y urgente". La convocatoria llegó tras las declaraciones de la portavoz conservadora en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien en los últimos días sembró dudas sobre la candidatura de Alonso a lehendakari.

En la ecuación política entrará además otro factor: el PP vasco no descarta alcanzar un acuerdo con Ciudadanos –cuyo respaldo en Euskadi es irrelevante– para acudir juntos a las autonómicas, algo que se intentó sin éxito de cara a las últimas elecciones generales.

Con esas dudas sobre la mesa, la junta regional ha dado a conocer un comunicado pasadas las 20.00 en el que anunciaba que "tras analizar el actual escenario político, en el que cobra fuerza un adelanto electoral", ha decidido ratificar su confianza "en el proyecto político de la formación que lidera Alfonso Alonso".

De hecho, anunció que a partir de ese momento quedaba activada su "maquinaria electoral". En tal sentido, la junta ha aprobado la actualización del Comité Electoral y del Comité de Campaña, órganos encargados de configurar las listas electorales y de diseñar y organizar la campaña electoral.

El PP anunció también la incorporación de su nuevo coordinador en Gipuzkoa, Borja Corominas –un dirigente próximo a Casado que ha sustituido a Borja Sémper tras su abandono de la política- como vicesecretario regional de Estudios y Programas en sustitución de Jacobo Caparrós.

"El PP vasco se prepara de esta manera para afrontar con todos los mecanismos internos esta nueva cita electoral, en la que se defenderá la única alternativa constitucional que existe ahora mismo en el País Vasco frente al nacionalismo", subrayó.

"Tenemos ilusión"

Antes de entrar a la junta extraordinaria, el propio Alonso había declarado a los medios que estaba deseando que se "terminara el ruido" en torno a su candidatura. "Si Pablo Casado me dice que no voy, no voy, pero tengo su apoyo y tenemos ilusión", afirmó.

Lo cierto es que el PP vasco afronta una situación complicada. En las últimas citas electorales, el partido ha encadenado una serie de pobres resultados que generaron críticas internas hacia la dirección encabezada por Alonso. A su vez, el líder vasco representa una de las voces críticas ante la deriva del PP de Casado hacia posiciones próximas a Vox.