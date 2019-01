El novelista Fernando Savater ha concedido una entrevista al diario ABC con motivo de la publicación del que dice que será su último libro, La peor parte. Memorias de amor. En ella, el escritor habla principalmente de su esposa fallecida en 2015. Pero en la charla se cuelan unas cuantas preguntas relacionadas con la política en las que Savater aprovecha para sentenciar que no creía "que hubiera tantos tontos en España", en relación a las cinco millones de personas que votaron a la formación morada en las elecciones generales de 2016.

Savater explica en la entrevista que la lucha por defender a la ciudadanía "no se tienede acuerdo a un territorio, un sexo o una ideología, sino que está por encima de todo eso", afirma después de ser preguntado por el independentismo catalán. "Todo el que quiera acabar con la ciudadanía española nos invalida como sujetos políticos. Me he pasado la vida intentando explicarlo, pero veo que no lo entienden. No solamente los nacionalistas. Los no nacionalistas siguen defendiendo identidades culturales", insiste.

Ante estas afirmaciones, el periodista le pregunta si se refiere a Vox, a lo que Savater responde que aunque la mayoría de sus propuestas "no le gustan", no se trata de un partido que "pretenda pasar por encima de la Constitución ni privar de su ciudadanía a nadie que la tenga". Y aprovecha para señalar que Podemos sí pretendía "saltar por encima del Estado de derecho".

"Desde el punto de vista teórico fue mucho más peligroso Podemos. Y además tuvo mucho más apoyo mediático y de votos —responde—. Cinco millones de votos. Imagínese, no creía yo que hubiera tantos tontos en España. Y esto de Vox después de todo es una cosa bastante menor. Lo que hemos visto como cosa masiva y peligrosa y antidemocrática ha sido Podemos. Y hay gente que está encantada".

También ha aprovechado para apoyar a Juan Guaidó, el líder opositor venezolano que la semana pasada se autoproclamó presidente. "Maduro está fuera de la constitución desde hace un montón de tiempo. En cuanto hubo una Asamblea Nacional que no le gustaba se inventó otra. Desde ese momento, Maduro no podía decir que él representa ninguna legalidad", asegura en la entrevista el escritor. "La legalidad la representa la Asamblea Nacional que salió elegida y con la que Juan Guaidó se ha propuesto presidente. Está recuperando la legalidad que Maduro se ha saltado", añade.