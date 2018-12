Iglesias, el aburrimiento a las cabras y la venganza de Don Mendo

La 'comisión vendetta' del PP en el Senado ha llevado a Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, a comparecer a la Cámara Alta. Los conservadores controlan la comisión de investigación de financiación de los partidos ya que es el único grupo parlamentario que participa en ella junto a sus confluencias, UPN y Foro Navarra . Durante las casi cuatro horas que ha durado la comisión, las preguntas concretas sobre la financiación han brillado por su ausencia.

Al paso de las horas, la comparecencia se ha convertido más en un gallinero que en una sesión de una cámara de representación. Un rifirrafe constante entre los conservadores e Iglesias, llena de interrupciones, alusiones al reglamento que no se han respetado, reproches y faltas de respeto. Uno de los senadores ha llegado a espetarle al secretario general de Podemos: "Tú si que das vergüenza".

El senador Luis Aznar ha basado todas sus cuestiones durante la primera parte de la sesión en preguntas sobre Venezuela, Irán y la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS). Pero en las cuestiones no había una pregunta directa a la financiación del partido. De hecho, en la primera hora de la jornada, Aznar no ha realizado otra pregunta que no haya sido: "¿Ha trabajado usted con el Gobierno de Venezuela?". Ante las que contestaba Iglesias que estaba compareciendo en sede parlamentaria para tratar la financiación de su partido, no cuestiones de su vida privada y laboral.

Aznar ha afirmado que las conclusiones serán que Podemos sigue teniendo "más que indicios" sobre la financiación ilegal

Aunque el punto cúlmen ha sido cuando Aznar ha pedido a Iglesias que deje de contestar a sus preguntas basándose en pruebas y datos. "Queremos su opinión", ha afirmado cuando le ha preguntado — por tercera vez — si había trabajado en Venezuela.

Iglesias ha afirmado "con toda rotundidad" que Podemos "nunca ha sido financiado directa e indirectamente por un gobierno extranjero". Se ha presentado a la comparecencia con diez de las sentencias que negaban la financiación ilegal. De hecho, Iglesias ha hecho alusión al juez Manuel Marchena explicando que ha sido el juez que ha dictado varias de las sentencias y ha alegado: "Ni Marchena, un de los suyos, ha visto financiación ilegal en Podemos". Pero el senador ha mantenido que tienen "más que indicios" para pensar que ha habido financiación ilegal en su partido.

Sobre Venezuela, el único aspecto que más ha destacado ha sido que Iglesias ha rectificado sobre sus declaraciones. "No comparto algunas de cosas que dije en el pasado y la situación en Venezuela es nefasta. Rectificar en política está bien", ha asegurado el líder de Podemos.



Iglesias también ha recriminado a los senadores que "es extraño" que "el partido de una trama corrupta se ponga a fiscalizar el resto de partidos. Más el mío que ya los tribunales han dicho en varias ocasiones que no ha cometido ninguna irregularidad", ha explicado.

Más allá de esto, en la sesión ha destaco la poca participación de la presidenta de la comisión, las acusaciones de mentir de Aznar a Iglesias y viceversa, el recital de la Venganza de Don Mendo y la intervención final del senador conservador en la que ha mezclado 'escrachaes' con la "llamada a las barricadas" sobre la que ha acusado a Iglesias tras las elecciones andaluzas.