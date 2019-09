Iglesias se mantiene en la abstención salvo si Sánchez y Rivera pactan

Pablo Iglesias se reunió este martes con el rey y le comunicó que la posición de Podemos ante una investidura de Pedro Sánchez, sin previo acuerdo de Ciudadanos y del PSOE y sin coalición, es la abstención. "Le he transmitido nuestra plena disponibilidad de hacer presidente a Sánchez si comparte responsabilidades. Nosotros nos hemos movido y hemos trabajado con mucha flexibilidad", explicó el secretario general de Podemos en rueda de prensa desde el Congreso.

Iglesias también aclaró — una vez más — que para su formación cualquier pacto tiene que pasar por un "acuerdo integral" y descartó dar sus votos gratis al presidente en funciones.

El sentido del voto de Podemos si el PSOE llega a un pacto con Ciudadanos no está decidido. "Si se produce, el grupo confederal lo examinará y valorará, y según eso decidirá su voto o consultará a la militancia. Dependerá del contenido del acuerdo", explicó. Eso sí, quiso dejar claro que lo razonable es que Sánchez acepte una de las dos opciones que ahora mismo tiene: "Sánchez tiene dos ofertas encima de la mesa y tiene tiempo para decidirse. Por la derecha y por la izquierda y lo razonable es que opte por una de las dos".

Sobre la conversación que mantuvo con Sánchez esta misma mañana explicó que no había visto predisposición del socialista para dar un último movimiento o una oferta in extremis. No se barajan vías intermedias. "Nunca se sabe", dijo, pero nada apunta a que la situación política se desbloquee.

Iglesias, sobre el rey: "Me ha dicho que después de otras elecciones los tiempos no pueden ser como los de ahora"

Además, Iglesias contó que durante la reunión con el rey habían tratado la inestabilidad política de los últimos años, ya casi seguro con la segunda repetición electoral en cuatro años. "El Rey me ha dicho lo mismo que creen los españoles. Creo que después de las elecciones de noviembre, si se producen, los tiempos de negociación no pueden ser como estos, con meses de inactividad", explicó.

Pese a volver a tender la mano a Sánchez, Iglesias criticó que el PSOE prefiera a Ciudadanos como "socios" antes que a ellos, que ya han trabajado juntos durante la última legislatura. Y la sensación en el grupo confederal es que hay poco que se pueda hacer para evitar elecciones porque el presidente en funciones quiere ir a otro encuentro en las urnas.