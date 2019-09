Este martes es el último día para desbloquear la investidura. Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pablo Casado y Pedro Sánchez se reunirán a lo largo del día con el rey y por la tarde se espera un anuncio definitivo por parte del presidente del Gobierno.

La Casa del Rey sale al paso de las informaciones que señalaban que Felipe VI barajaba tomarse un tiempo –unos días– para comunicar su decisión tras la ronda de consultas con los partidos. Fuentes oficiales del Palacio de la Zarzuela han desmentido así la información anticipada por la agencia EFE.

La agencia oficial de noticias había publicado a ultima hora de la mañana que el jefe del Estado barajaba aplazar unos días su decisión sobre la investidura ante la situación de incertidumbre política, las conversaciones de última hora entre los diferentes partidos y la posibilidad de que se pueda cerrar un acuerda. No será así.

Abascal admite que prefiere elecciones, pero asume, tras verse con el rey, que puede "pasar cualquier cosa"



El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha admitido este martes, tras entrevistarse con Felipe VI, que dadas las "piruetas" políticas que algunos están protagonizando en las últimas horas "puede ocurrir cualquier cosa", pero ha reconocido que su formación es partidaria de nuevas elecciones para "dar una oportunidad a los españoles de no tener que soportar un Gobierno de Pedro Sánchez".

Rivera califica de "tomadura de pelo" la respuesta de Sánchez a sus peticiones y le exige que rectifique

Rivera, tras hablar con Sánchez por teléfono, le ha comunicado que su respuesta por carta a sus peticiones es una "tomadura de pelo a todos los españoles", informa el partido naranja en un comunicado.

"Rivera le exige que, si quiere acabar con esta situación de bloqueo, recapacite y rectifique, vire hacia el constitucionalismo y esté a la altura de los españoles. En caso de que no rectifique y no se comprometa con esta solución de Estado, el voto de Ciudadanos seguirá siendo no a su investidura", añade el comunicado de Ciudadanos.

Acabo de hablar con Pedro Sánchez. Su respuesta a la solución de Estado que estamos ofreciendo desde la oposición niega la realidad y es una tomadura de pelo a los españoles. Le pido que rectifique, vuelva al constitucionalismo y permita el desbloqueo de España.

EL PSOE convoca Ejecutiva el jueves, tras la conversación de Sánchez con Iglesias

El PSOE ha decidido convocará a su Ejecutiva Federal el próximo jueves, cuando todavía se estaría a tiempo de celebrarse la investidura.

La convocatoria de la reunión, que se ha producido justo después de conversar Sánchez por teléfono con Pablo Iglesias, ha coincidido con el anuncio hecho por la Casa Real de que el jefe del Estado podría retrasar su decisión sobre si designa un candidato para la Presidencia del Gobierno.

Pablo Iglesias comparece ante los medios tras reunirse con el rey. Pablo Iglesias dice que ha transmitido al rey "la plena disponibilidad" de Podemos para apoyar la investidura de Pedro Sánchez si hay Gobierno de coalición. Si no hay Gobierno de coalición, Podemos anuncia su abstención, aunque si Pedro Sánchez y Albert Rivera, Podemos se replanteará su voto en función del acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Iglesias ha dicho que está "muy claro que el PSOE prefiere a Ciudadanos como socio antes que a Podemos".

El rey baraja dejar pasar unos días antes de decidir si propone un candidato

Felipe VI baraja aplazar unos días su decisión sobre la investidura ante la situación de incertidumbre política, las conversaciones de última hora entre los diferentes partidos y la posibilidad de que se pueda cerrar un acuerdo en los próximos días que evite la repetición electoral.

Así lo han asegurado fuentes conocedoras del contenido de la ronda que el rey está celebrando este lunes y martes. Lo previsto era que el rey optara este martes entre dos opciones: o designar un candidato a la investidura -con toda probabilidad Pedro Sánchez- o que, por contra, constatara la imposibilidad de acuerdo, de modo que se convocaran automáticamente los comicios, pero todo está en el aire.

Sánchez tacha el "Señor Rivera" del encabezamiento de su carta y lo cambia por un "Querido Albert" escrito a mano

En su carta a Rivera, Sánchez ha tachado el "Señor Rivera" del encabezamiento de su carta y lo ha cambiado por un "Querido Albert" escrito a mano.

Sánchez contesta por carta a Rivera y le dice que responde “a sus inquietudes”

Pedro Sánchez ya ha llamado a Albert Rivera y le ha traslado su posición en cada uno de los tres puntos. Además, le ha enviado garantías por escrito en una carta en las que, en su opinión, responde “a las inquietudes” expresadas por el partido naranja, informa Manuel Sánchez.

En dicha misiva, Sanchez contesta a las tres condiciones de Ciudadanos en los mismos términos que expresó el lunes: da plena ganarías de que en Navarra hay un gobierno constitucional y foralista; se compromete a aplicar el 155 si se vuelven a dar las circunstancias para ello, y asegura que su propósito es distribuir mejor la carga fiscal, bajando los impuestos a los autónomos y a los trabajadores. Sanchez entiende que con esos compromisos cumple las condiciones de Ciudadanos, por lo que les vuelve a pedir la abstención en su investidura.

Lastra (PSOE), pesimista sobre un posible acuerdo con PP, Cs y Podemos

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha asumido este martes que no será posible organizar un nuevo debate de investidura debido a las posiciones que, hoy por hoy, siguen manteniendo Unidas Podemos, PP y Ciudadanos.

"Lo que sabemos a día de hoy es que Podemos va a anunciar (al Rey) su abstención y PP y Ciudadanos su voto en contra. Por lo tanto, no habría ninguna investidura posible", ha señalado a los medios de comunicación tras asistir a la habitual reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados.

Echenique: "A ver si hoy vamos a descubrir que el verdadero socio preferente de Sánchez es el mismo que sale en la foto de Colón junto a la extrema derecha"

Por cierto, que esta mañana, Pablo Echenique ha publicado un tuit muy crítico e irónico con el PSOE: "A ver si hoy vamos a descubrir que el verdadero socio preferente de Pedro Sánchez es el mismo que en 2016 y el mismo que sale en la foto de Colón junto a la extrema derecha"

A ver si hoy vamos a descubrir que el verdadero "socio preferente" de Pedro Sánchez es el mismo que en 2016 y el mismo que sale en la foto de Colón junto a la extrema derecha.

Podemos acusa al PSOE de estar cinco meses de "paripé" con ellos mientras esperaba a Cs

Unidas Podemos cree que el Partido Socialista ha estado haciendo el "paripé" en los últimos cinco meses al no querer negociar con el partido morado y otras formaciones para lograr la investidura de Sánchez porque estaba a la espera de que Ciudadanos cambiase de posición.

"Los últimos acontecimientos hacen evidente que el PSOE estaba esperando a Rivera" y "nunca tuvo ganas de negociar" con Unidas Podemos, ha dicho en declaraciones en el Congreso la portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra.

Baldoví, sobre Sánchez y Rivera: "No están a la altura de este país"

El representante de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha admitido este martes sentir "vergüenza" por el "espectáculo" que está protagonizando la clase política desde hace algunos meses y en las últimas horas, y singularmente ha cargado contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. "Algunos de la clase política no están a la altura de este país", ha sentenciado.

Rufián pide al "sector del PSOE que no quiere un pacto con Ciudadanos" que le recuerde a Sánchez el "con Rivera no"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha pedido este martes al "sector del PSOE que no quiere un pacto con Ciudadanos" que "saquen a Pedro Sánchez de los brazos" de Albert Rivera. También que le recuerden "el grito" de aquellos simpatizantes socialistas que en la sede de Ferraz, el día de las pasadas elecciones generales, le dijeron que "con Rivera no".

El Gobierno Vasco ve kafkiana la propuesta de Cs y cree que habrá elecciones

El Gobierno Vasco cree que el proceso de conformación de un Ejecutivo en España ha derivado en "una situación kafkiana, incomprensible e irresponsable" tras la propuesta de Ciudadanos para facilitar la investidura de Pedro Sánchez y cree que finalmente habrá elecciones el 10 de noviembre.

Preguntado por este asunto en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz Josu Erkoreka ha calificado de "anécdota" la oferta de Cs de abstenerse a cambio de que cambiar el Ejecutivo de Navarra, estudiar la aplicación del 155 en Cataluña y no subir los impuestos a las familias.

Casado comunica a Sánchez que no le apoyará y deja su investidura casi inviable

El PSOE asume, tras conversar Sánchez con Casado, que el PP no apoyará la investidura del presidente en funciones, informa Manuel Sánchez. El presidente ha llamado a Casado a las 12.00 y le ha trasladado su voluntad de "constituir un Gobierno progresista cuya estabilidad no dependa de las fuerzas independentistas. A tal fin, sería necesaria la abstención técnica del PP".

El presidente le ha trasladado que con la sentencia del Supremo sobre el procés y el brexit es importante tener un Gobierno estable con plenas capacidades, que se ven mermadas si el Ejecutivo está en funciones.

El PP confirma que no informará de la conversación de Sánchez y Casado hasta hablar con el rey

Acaba de finalizar la conversación de Pablo Casado con Pedro Sánchez. "Ha sido una conversación cordial de la que informaremos tras la audiencia con el rey", asegura el PP, como ya se preveía.

Borràs (JxCat): "Sánchez no sabe dialogar"

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha comparecido en la Cámara después de reunirse esta mañana con el rey en el marco de la ronda de consultas: "Parece que la investidura está de rebajas y van saliendo oportunidades de última hora. He hablado con el rey de la capacidad de Sánchez para estar en disposición de formar Gobierno. En un momento en el que es necesario un estadista tenemos a alguien que no sabe dialogar, ya no solo con nosotros, sino con otros grupos".

"Se siente más cómodo en el desprecio que en el diálogo. Dijimos en junio que no íbamos a dar nuestros nuestros votos gratis y, vista la deriva, nuestra opción era la más responsable para Catalunya. Lamentamos que el PSOE no haya querido hablar con nosotros", ha añadido.

El PP no comunicará su voto hasta que se reúna con el rey Felipe VI

En el PP no trasladarán el contenido de la llamada entre Sánchez y Casado hasta que el líder de los populares se reúna con el rey esta tarde. Hasta entonces, no sabremos el sentido del voto de los 66 diputados del Grupo Popular, aunque ayer recalcaron que mantendrán su posición -negativa a la investidura- "marcada por la coherencia, la firmeza y el sentido de Estado", informa Marta Monforte Jaén.

Mientras se produce la intentona in extremis de Ciudadanos, críticos del partido naranja han aplaudido la decisión de Rivera, pero critican que "llega tarde". En un artículo publicado este martes en el diario El País, el exportavoz económico de Cs Toni Roldán celebra la decisión de Rivera: "Lo importante es que ayer estábamos en las trincheras y hoy existe un espacio para que se construya un principio de diálogo. No está de más recordar que hasta ahora Rivera y Sánchez no se han sentado ni para tomar café".

Villegas pide a Sánchez que se mueva

"Nos da igual lo que haga Podemos. Si Sánchez se mueve, se abre la posibilidad de que desde la oposición haya una abstención que sería suficiente para desbloquear la situación", ha asegurado José Manuel Villegaso, al ser preguntado si era incompatible su oferta al PSOE con un eventual apoyo de la formación de Pablo Iglesias.

En una entrevista en TVE, Villegas ha explicado que el movimiento de Ciudadanos llega una vez ha quedado constatado el "fracaso" de Sánchez a la hora de buscar el apoyo de sus aliados. "Está abocando al país a una repetición electoral", ha indicado.



Iglesias advierte a Sánchez de que se abstendrá si no hay coalición pero debatirá su voto si hay acuerdo PSOE-Cs

Iglesias ha trasladado a Sánchez durante su conversación telefónica que Unidas Podemos se abstendrá en la investidura si no se negocia una coalición con el partido morado, según explican fuentes de Unidas Podemos a Público, informa Beatriz Asuar Gallego.

Iglesias también le dijo que en caso de un eventual acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, el grupo confederal "valoraría el contenido de dicho acuerdo para decidir su voto final". La llamada ha durado en torno a veinte minutos y, según las mismas fuentes de Podemos, el presidente en funciones comunicó a Iglesias que le "informará regularmente de los asuntos de Estado"

Previamente, a primera hora de esta mañana, había una novedad en el relato del PSOE: accedía a negociar con Rivera la abstención de la formación naranja, al tiempo que aceptaba los votos de Podemos en la investidura aunque no hubiera acuerdo de ningún tipo entre los dos partidos, como había venido solicitando hasta ahora.

De hecho, el presidente de Ciudadanos se ha movido también esta mañana, a la desesperada, para tratar de cerrar un acuerdo con Sánchez, al pedirle por carta una reunión urgente este martes.

Los acontecimientos se han precipitado esta mañana tras el ofrecimiento de abstención condicionada de Rivera este lunes al presidente en funciones.

Las horas de las llamadas de Sánchez

Sánchez conversará con Iglesias a las 11.00; con Casado, a las 12.00, y con Rivera a las 12.30.

Sánchez llamará esta mañana a Iglesias, Casado y Rivera para conocer sus posiciones finales



EL presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, va a llamar a lo largo de la mañana de este martes a los líderes de Podemos, Pablo Iglesias; Ciudadanos, Albert Rivera, y del PP, Pablo Casado, para conocer sus posiciones finales ante una posible investidura.

Según fuentes socialistas, el compromiso de Pedro Sánchez es “abrir una legislatura sin necesidad de ir a elecciones y disponer de un Gobierno estable, que es lo que necesita España”, y quiere saber si eso es posible si vuelve a presentarse a una segunda investidura, informa Manuel Sánchez.