Pablo Iglesias quiere ampliar el espacio de Unidas Podemos. En los últimos días de campaña ha pedido el voto a los "socialistas desencantados" con Pedro Sánchez tras su giro a la derecha. Ahora pide apoyo a la gente que vota pensando "en sus familias, en llegar a fin de mes y en los servicios públicos": "Hay gente que sabe que el único voto que vale es el de Unidas Podemos, aunque no soporten a Pablo Iglesias".

El candidato de Unidas Podemos realizó su penúltimo acto de campaña este viernes por la mañana en Toledo y pidió ayuda a su militancia: "De aquí al domingo pedid a vuestros amigos y compañeros que reflexiones sobre lo que ha pasado entre el PSOE y Unidas Podemos y que comprueben quien ha dicho siempre exactamente lo mismo". Iglesias acusa a Sánchez de no ser el mismo candidato que el de 2016 cuando reconoció que el Ibex 35 le había presionado para que no negociara con Podemos y dijo que sabía que tenía que trabajar codo con codo con el partido morado.

Desde el debate del lunes, Iglesias cree que Sánchez ya ha dejado más que claro su giro a la derecha por su discurso con Catalunya y por el anuncio de nombrar a Nadia Calviño como vicepresidenta de Economía en un futuro Gobierno. Calviño forma parte del ala más conservadora del PSOE e Iglesias considera que este anuncio fue un mensaje "interno" y dirigido a Bruselas. Sobre lo interno, consideró que el nombramiento atiende a una "pelea" entre sectores del PSOE que quieren gobernar con Unidas Podemos y que quieren gobernar con la derecha. "La resolvió con Calviño. La diferencia se notó también en el debate electoral de este jueves ya que la ministra Montero no tuvo el mismo tono que Sánchez. Pero con Calviño se dice: olvidad al Sánchez de izquierdas". "La gente no es idiota y se ha dado cuenta de que mira a la derecha", insistió.



"Vamos a tragarnos algunos sapos, pero vamos a traducir

los votos en responsabilidades de Gobierno"

De hecho, el líder de Podemos también ironizó con el "cansancio" de Sánchez: "Ahora entiendo lo de que no podía dormir por las noches porque cuando uno no duerme bien está cansado. Si gobernamos juntos una de las medidas fundamentales sea que, esté en la posición de presidente o de vicepresidente, descanse muy bien".

Sin embargo, Iglesias no desiste en su intento de pactar con el PSOE. Dice que no es "ingenuo", pero que volverá a tenderle la mano a Sánchez. Y prometió que su formación no va a "comerciar" con los votos que consigan y avisó: "Vamos a tragarnos algunos sapos, pero vamos a traducir los votos en responsabilidades del Gobierno y lo vamos a demostrar desde el primer día. Vamos a demostrar que sí se puede", afirmó para finalizar el acto.

El escaño de Toledo: entre Unidas Podemos y Vox

El candidato de Unidas Podemos celebra el penúltimo acto de campaña en Toledo.

Unidas Podemos se juega el escaño de esta provincia con la extrema derecha. Según la candidata del partido morado al Congreso, Teresa Arévalo, unos pocos de votos decidirán si ella consigue representación en la Cámara Baja o si este diputado lo conseguirá Vox. Arévalo es importante para el partido porque es una de las personas del núcleo cercano de Irene Montero y, cuando no consiguió su escaño el pasado 28-A, pasó a formar parte del equipo de la portavoz.