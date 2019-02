Inés Arrimadas estará este sábado en Madrid en un acto junto a Albert Rivera en la madrileña plaza de la Villa. Su presencia en la capital llega tras los rumores de un posible salto a la política nacional encabezando la lista por Barcelona al Congreso. Una posibilidad que algunos miembros de cúpula de Ciudadanos desmienten. Y es que en el partido naranja temen que esta sea una decisión con "muchos riesgos" para el futuro de la formación. "Puede salir bien o puede salir mal", apuntan.



Lo cierto es que Arrimadas supone un revulsivo para la formación; es la líder de la oposición en Catalunya -con 36 escaños en el Parlament, superando por 4 los que tiene Ciudadanos en el Congreso- y tiene mucha popularidad entre las filas naranjas. Su activa presencia en la campaña de Andalucía fue clave en el resultado final: los de Rivera pasaron de 9 asientos a 21, logrando entrar en el Gobierno andaluz. Desde el entorno de la dirigente se muestran precavidos: "Que haya dirigentes que quieran que vaya, como dicen algunos medios, es una cosa... y que esté hecho, cerrado y decidido es otra cosa bien diferente."

El propio presidente del partido no cerraba la puerta este jueves en Málaga, dedicándole elogios tales como "es la mujer más importante, valiente y preparada de la política española", y destacando la "magnífica labor" que está realizando en la Comunidad Autónoma. Rivera también ha señalado que "hasta el 9 de marzo"- último día de las primarias del partido- "hay tiempo" y que "es decisión de los candidatos".

Para algunos miembros de la formación, ella es la sucesora natural de Rivera: la única que a día de hoy podría remplazare si fuera necesario. Incluso los fundadores de Cs la alaban: "Inés puede tener el perfil político que quiera: está preparada, es joven, es profesional y tiene vocación de servicio público", le aplaudía Francesc de Carreras, uno de los intelectuales que estuvieron en el origen del partido.

No obstante, el número dos de la formación, José Manuel Villegas, ha negado ante los medios que hubiera alguna oferta sobre la mesa al respecto: "No hay nada (...) La prioridad de Ciudadanos y de la propia Inés Arrimadas es Catalunya y, por lo tanto, va a seguir trabajando por y para solucionar el problema que tiene España". Fuentes de la dirección del partido ratifican a este diario la posición de Villegas : "Inés hace un trabajo excelente en Catalunya" - subrayan - "no creo en desvestir a un santo para vestir a otro", sostienen en respuesta al "empuje" que podría aportar la dirigente a Ciudadanos a nivel nacional.



El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, también se ha mostrado tajante al respecto: "No se está barajando esa posibilidad en absoluto. Arrimadas jugará un papel en la campaña, ayudando, pero seguirá trabajando por Catalunya", ha asegurado este jueves en Barcelona.

Las posibilidades: ganar al PP pero perder Catalunya

La candidatura de Arrimadas a las generales -es la dirigente con mayor índice de popularidad tras su victoria el 21-D- podría facilitar ese 'sorpasso' tan deseado al Partido Popular. Desde la formación reconocen que las encuestas -internas y externas- les sitúan un poco por debajo de los de Casado. Además, voces del partido consideran que la jerezana está "desaprovechada" en un Parlament sin apenas actividad, que "invisibiliza" la labor de oposición de Cs.



El portavoz adjunto de los 'populares', Rafael Hernando, no ocultaba hoy su oposición a que Arrimadas - una "buena política", a su juicio- diera el salto a nacional. "Creo que la señora Arrimadas tiene una gran responsabilidad en Catalunya, le han votado, es quien ganó las elecciones y el mensaje fue claro, tiene que seguir en el Parlamento catalán", señalaba en declaraciones en los pasillos del Congreso.

Sin embargo, abandonar el Parlament precisamente en pleno juicio del procés y con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, apostando por retomar la vía de la unilateralidad, podría costarles caro a los de Rivera. Voces dentro y fuera del partido apuntan a que el votante de Ciudadanos podría sentirse "ninguneado" y que la formación naranja perdería la primera plaza en las futuras elecciones sin Arrimadas al frente.

La senadora Lorena Roldán suena como posible recambio del partido en Catalunya. Desde hace meses Roldán aparece asiduamente en tertulias televisivas, en actos en el Senado y preside ruedas de prensa en Barcelona; la catalana podría ser la nueva cara visible de la oposición, a pesar de que su tirón sea menor que el de Arrimadas, pues es la figura de referencia contra el independentismo catalán.