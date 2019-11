La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha vuelto a arremeter contra el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, que necesita la abstención de Esquerra Republicana para que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante: "Vamos encaminados a un Gobierno de sedición", ha señalado desde la Cámara Baja, donde se está celebrando la Diputación Permanente. La conservadora ha defendido que el Gobierno que está en manos de un "delicuente condenado por sedición" -en referencia al líder de ERC, Oriol Junqueras, actualmente en prisión, "por obra y gracia de Sánchez".

Álvarez de Toledo ha señalado que el presidente del Gobierno en funciones "está dispuesto a todo para mantenerse en el poder" y ha criticado que "personas condenadas por malversación y sedición están siendo políticamente absueltas" por el socialista. "Nos encontramos ante una situación de máxima gravedad, Sánchez ha amnistiado a Junqueras como interlocutor y también a toda su tropa".

La portavoz 'popular también ha criticado el concepto de "plurinacionalidad" respecto al Estado español defendido históricamente por los socialistas y también por Unidas Podemos: "La plurinacionalidad consiste en decir que no hay nación española", ha zanjado. La dirigente ha asegurado ante la prensa que Sánchez no puede esperar una abstención por parte del PP mientras pacta con "los que quieren cargarse la Constitución" y "con un partido que no condena los asesinatos": "Nada de esto es progresista, es un gobierno radicalmente reaccionario", ha calificado.

Para Álvarez de Toledo solo hay tres opciones actualmente para desbloquear la investidura: un "Gobierno de sedición" con Unidas Podemos y la abstención de ERC, un "Gobierno de concentración constitucionalista" de la mano del PP, o "terceras elecciones". La "opción preferida" para la portavoz del PP es la de un Ejecutivo de "concentración" junto a Ciudadanos aunque asegura que Sánchez "no está en esa línea".