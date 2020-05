Dos días después de darse de baja en Ciudadanos (Cs) por el giro de Inés Arrimadas a la estrategia de los últimos tiempos en el partido naranja y apoyar la prórroga del estado de alarma, Juan Carlos Girauta muestra en una entrevista con el diario ABC su malestar.

El exportavoz parlamentario de Cs asegura que la decisión de Arrimadas supone "el fin sin matices de lo que fue Cs" y de la era de Albert Rivera. Girauta añade que la dirección anterior jamás hubiera tomado la decisión de apoyar a Sánchez y califica de "radical" el giro de Arrimadas: "No lo habríamos hecho jamás, por lo tanto es evidente que hay un vuelco estratégico, un giro muy radical y se ha visto a quién le ha complacido más".

Girauta, que alardea en la entrevista de haber tardado solo 45 minutos en tomar la decisión de abandonar Cs, cree que Arrimadas ha dejado escapar una oportunidad de oro para haber apretado las clavijas al Gobierno: "Era el momento de aprovechar eso para pararle los pies a un Gobierno con inclinaciones autoritarias muy claras, y no sólo eso: empezar una contraofensiva. Que se preparen porque van a empezar a investigarse todas sus contrataciones irregulares, sus negligencias, etcétera. Cuando veo que el partido al que he consagrado tanto tiempo y tanto trabajo loque hace es darle una botella de oxígeno, comprendo que está demasiado lejos como para que yo siga manteniendo mi afiliación".

Por eso, Girauta se reafirma en que la de Arrimadas es "una estrategia equivocada" y se pregunta por qué Cs ha votado a favor: "¿A cambio de qué? ¿De que paguen los ERTE? Que se atrevan a no pagarlos. ¡Pero qué tontería es esa! ¿De una reunión semanal? Es decir, que ya no la calumniarán [a Arrimadas] en los medios de comunicación del régimen. Vaya, de eso se trataba Y no es una crítica personal".

Por último, Girauta descarta entrar ahora o más adelante en otra formación política: "A estas alturas, yo no me imagino amí mismo incorporándome a unas si-glas y comulgando con ruedas de molino", afirma.