Ciudadanos sigue esquivando esa 'foto' comprometedora con Vox, como ya hizo en Andalucía. La formación naranja está ultimando los detalles de la concentración, que tendrá lugar en la plaza Colón de Madrid, y que organizan junto al Partido Popular el domingo para pedir la marcha de Pedro Sánchez del Ejecutivo

Tras anunciarse la convocatoria, Santiago Abascal, el líder de la formación de extrema derecha, anunció que acudiría e hizo un llamamiento a sus simpatizantes. La imagen de Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal juntos tras una pancarta podría repercutir negativamente a Ciudadanos de cara a las elecciones de mayo.

Por ello, la formación recalca que la manifestación ha sido convocada por Ciudadanos y el Partido Popular y que "el resto de partidos suman" pero no organizan, dejando fuera a Vox. Javier Maroto, secretario de Organización del PP y Fernando de Páramo, secretario de Comunicación de Ciudadanos, son los encargados de preparar todos los detalles de la concentración, "y todo está consensuado, desde el cartel a la puesta en escena", de la que todavía no han trascendido muchos detalles.

"Esto no cambia el principio de que no hacemos acuerdos programáticos más que con el PP y el PSOE no sanchista", defienden desde Ciudadanos

Fuentes de la dirección de Ciudadanos subrayan a Público lo del domingo "no es una negociación, es una concentración contra lo que nos parece una deriva peligrosísima del presidente del Gobierno" y niegan que sea un acercamiento a Vox. "Esto no cambia el principio de que no hacemos acuerdos programáticos más que con el PP y el PSOE no sanchista".



Javier Ortega Smith, secretario general de la formación de extrema derecha, criticó en plenas negociaciones de Andalucía que Cs se ausentase de la mesa negociaciones y tachó a los de Rivera de estar ninguneándoles: "No pretendemos que se nos haga caso en todas nuestras propuestas pero de ahí al desprecio, al insulto y al ninguneo de Ciudadanos, eso ni es democrático ni es aceptable", afirmó el dirigente de Vox.

En Ciudadanos, remiten, precisamente, a su posición en Andalucía para distanciarse del partido ultra. "No nos compromete. Es la misma leyenda que con el caso andaluz. Nosotros no hemos tratado nada con Vox. Si lo hace el PP, es problema suyo", zanjan.



Lo que se sabe de la concentración del domingo

Tanto PP como Ciudadanos pondrán autobuses a disposición de simpatizantes para que puedan asistir al acto en la capital. Casado ha señalado en una entrevista en Esradio que aquellas personas que quieran estar presentes en esa movilización en la calle que se dirijan a las sedes del PP para decir que quieren ir y ha subrayado que no hay que ser afiliado ni militante de su formación política. Fuentes del PP señalan a Público que las sedes de cada Comunidad Autónoma se harán cargo de los gastos derivados del viaje a la capital.

PP, Cs y Vox auguran un éxito de convocatoria. Los 'populares' estimaron en 20.000 el número de personas que acudirán a Colón, y así lo trasladaron a la Delegación del Gobierno, a la que han pedido que se amplíe el dispositivo de seguridad así como el corte de calles aledañas a la plaza del centro de la capital.

El presidente del PP Pablo Casado, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. - EFE

En el PP destacarán las ausencias de Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, y Juanma Moreno Bonilla, recientemente elegido presidente de Andalucía. Ambos han aducido problemas de agenda (profesionales y familiares) y enviarán a una delegación en su nombre. Alfonso Alonso, del PP vasco, tampoco estará ya que asistirá al aniversario del asesinato de Pagazaurtundúa junto al presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper.

De parte de la formación naranja asistirán, además de Rivera, Inés Arrimadas, Juan Carlos Girauta, Toni Cantó o Begoña Villacís. Quien faltará a la cita será Manuel Valls, el candidato independiente al Ayuntamiento de Barcelona, que ha vuelto a distanciarse de los de Rivera, a pesar de haber mostrado su desacuerdo con el Gobierno por la figura del relator.