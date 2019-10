El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que no le consta "que se haya vulnerado ningún protocolo de actuación" por parte de las fuerzas policiales durante los disturbios de los últimos días en Catalunya, mientras ha ensalzado "la profesionalidad" de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos.

En una entrevista en Catalunya Radio y preguntado por si la Policía Nacional revisaría su actuación después de que el Govern haya anunciado que estudiará las actuaciones de los Mossos en 15 casos de supuesta mala praxis, el ministro ha dicho que, como administración del Estado, cuentan con "evaluación continúa para ver cómo se puede mejorar en términos de eficacia y eficiencia".

"De ahí la profesionalidad de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y también de los Mossos en estos tristes episodios de violencia callejera que estamos viviendo en Cataluña", ha remarcado Grande-Marlaska.

En este sentido, el ministro ha señalado: "A mí lo que me consta es el ejercicio de la violencia con unos parámetros de una gravedad manifiesta por parte de unos individuos, donde subyace el independentismo violento radical".

Marlaska: "El movimiento independentista catalán es pacífico, pero ese ejercicio por parte del independentismo violento no se puede ocultar"

Ha puntualizado que "el movimiento independentista catalán es pacífico, esto debe quedar absolutamente claro y no hay ninguna duda, pero ese ejercicio por parte del independentismo violento no se puede ocultar, porque hacemos mucho daño a la democracia".

Grande-Marlaska ha lamentado "profundamente" las lesiones de importancia, como la pérdida de ojos, que han sufrido algunos manifestantes estos días, pero ha dicho que de ello no se puede inferir "la proporcionalidad o no de la actuación de la Policía", que está relacionada "con la violencia ejercitada, a la que debe responder con los medios que tienen en un Estado de Derecho".

Respecto a la advertencia de la vicepresidenta en funciones del Gobierno Carmen Calvo, de que el Ejecutivo español no entendería que el Estado belga no entregue a Carles Puigdemont, tras la nueva euroorden cursada por el Supremo, ha dicho que no le causa "ninguna sorpresa" y que se nota que Calvo es "una fina jurista".

"En la UE nos guiamos por los principios de mutua confianza y reconocimiento mutuo", ha señalado Marlaska, quien ha resaltado que los jueces de Manresa, de Lyon, de Bruselas o de Varsovia "nos movemos en los mismos valores" porque "somos jueces europeos", y que Calvo ha venido a decir que "ese principio puede verse afectado" si los tribunales belgas rechazan la euroorden del Supremo