Moreno quiere ser Ayuso y 'madrileñizar' Andalucía

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, combina en esta precampaña mensajes dirigidos al electorado moderado, pero que en Andalucía ha votado tradicionalmente socialista, al que le plantea temas de política nacional como lo que él llama "cesiones" del Gobierno de Pedro Sánchez a partidos de izquierdas vascos y catalanes, pero el presidente no se olvida tampoco de su propia ideología: cada vez que puede coloca el mantra liberal de la bajada de impuestos como panacea económica. Moreno lo envuelve en una promesa de prosperidad y, también, de un halo de inevitabilidad, como si ese fuera el único camino razonable para Andalucía.

Así, el presidente lleva algunos días poniendo como ejemplo de fiscalidad competitiva a la Comunidad de Madrid –obviando sin embargo que es la capital de España y se beneficia por tanto de ese efecto capitalidad, que provoca que la mayoría de empresas se instalen allí por muchas razones, no solo fiscales, aunque estas entren desde luego en la ecuación–. "Mi objetivo para el próximo mandato es igualar fiscalmente Andalucía con Madrid. Nosotros queremos competir en prosperidad y en riqueza, lo hemos dicho claramente; si Madrid genera riqueza y empleo, nosotros queremos la misma riqueza y empleo que tiene Madrid. Por tanto, si queremos competir con Madrid tenemos que estar al mismo nivel", dijo esta semana el presidente, según recoge Europa Press, cuando fue preguntado si entraba en sus planes seguir la línea marcada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para deflactar tramos del IRPF.

Este jueves volvió a insistir en la idea y manifestó que "Andalucía no es una comunidad autónoma más, es la tercera locomotora económica de España y si seguimos perseverando con las reformas auguro que en menos de ocho años seremos la segunda en PIB, superando a Cataluña". También afirmó que para él Madrid era un modelo, no solo porque allí el PP Gobierna en solitario, sino también porque existe "una presión fiscal baja" y no hay "trabas" [para los empresarios]", según recoge Europa Press.

Esta combinación de bajos impuestos y buenos servicios públicos en una Comunidad con una tasa de paro estructural que ronda el 20% es una tarea de enorme complejidad, imposible de hecho para algunas escuelas de economistas. ¿Qué efectos produciría en Andalucía una rebaja fiscal para situar la presión al mismo nivel que en Madrid como pretende Moreno? "Tendría que especificar qué impuestos y qué tramos dentro de cada impuesto rebajaría. De cualquier manera la debilidad del tejido empresarial andaluz puede verse ligeramente aliviada pero no la resuelve una rebaja de impuestos. Esa debilidad continuará agravándose mientras las cadenas productivas en las que se inserta la especialización productiva andaluza sigan gobernadas por grandes corporaciones ajenas a los intereses de Andalucía", afirma a Público Manuel Delgado, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla.

Si en aplicación de su ideología, Moreno cumpliera con su promesa y rebajara los impuestos exactamente al nivel en que los tiene Madrid, y con ello madrileñizara Andalucía, la rebaja fiscal sería considerable, sobre todo para quienes más ingresan, a quienes Moreno ha beneficiado más ya a lo largo de esta legislatura, y tendría un impacto en los servicios que deben financiarse con esos impuestos. El PSOE calcula que la Junta de Andalucía ha dejado de ingresar en esta legislatura 400 millones (lo que supone, por ejemplo, un alto porcentaje del presupuesto entero destinado a Justicia, que asciende a unos 600 millones en 2021) debido a las rebajas fiscales del Gobierno de PP y Ciudadanos efectuadas con el apoyo de Vox y otros tantos o más podrían perderse si Moreno logra el poder suficiente para cumplir su idea de igualar la fiscalidad andaluza y la de Madrid. En Madrid no se tributa por el Impuesto del Patrimonio, mientras que en Andalucía, sí.

Tipos y tramos

Los tipos y tramos autonómicos del IRPF son este año 2022 en Madrid los siguientes: Entre 12.450 euros y 17.707 el 10,7%; entre 17.707 y 33.007, el 12,8; entre 33.007 y 53.407, el 17,4% y de 53.407 en adelante, el 20%. Este último año, 2021, a quienes más ingresan (sumando la tarifa del Estado) en Madrid se les aplicó un tipo máximo del 44,5%.

Mientras, los tramos para 2022 en Andalucía son, después de las reformas de esta legislatura, que han beneficiado más a quienes más ingresan, los siguientes: entre 12.450 y 20.200, el 12%: entre 20.200 y 35.200, un 15%; entre 35.200 y 60.000, el 18,5%, y por encima de 60.000, el 22,5%. El tipo máximo fue en Andalucía del 47,2% en 2021, sumando los del Estado.

Para la izquierda, esta idea de Moreno de ampliar las rebaja fiscales y entrar en una competición con Madrid supone una amenaza para los servicios públicos en Andalucía. La Comunidad de Madrid es, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la región con menor gasto sanitario por habitante.



El PSOE ha enarbolado en su programa electoral la bandera de los servicios públicos y aboga por un uso instrumental de la fiscalidad, en función de a quién se le bajen y a quién se le suban los impuestos, que deben, a su juicio, calcularse en función de las necesidades (en el programa llevan la recuperación de parte del impuesto de sucesiones, bonificado para los millonarios por Juanma Moreno).

Las fuerzas de izquierda, Por Andalucía y Adelante Andalucía, apuestan por ampliar la fiscalidad para poder financiar unos servicios públicos en condiciones.