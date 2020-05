Moreno reclama a Sánchez que Granada y Málaga pasen a la fase 1 el próximo lunes

El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, ha reclamado de manera formal al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez (PSOE) y que este comparte con Unidas Podemos, que las provincias de Granada y Málaga, las únicas de Andalucía que han quedado fuera de la fase 1 del plan de desescalada, entren en ella a partir del próximo lunes.

"El Gobierno central cuenta con nuestra disposición para el acuerdo", escribió este lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su cuenta de Twitter. Después de haber participado el domingo en una tensa conferencia de presidentes, el tono era un día después bien conciliador. "Lo antes posible", concretó. Después, la Junta informó de que la fecha era el próximo lunes. El Gobierno, de hecho, no descarta el escenario propuesto por la Junta de Andalucía, según las fuentes consultadas.

Ello permitiría a la ciudadanía ejercer más libertades que las que se tienen en la fase 0 y también la reactivación de la restauración y de la hostelería en la Costa del Sol y la Costa Tropical, sectores de relevancia para la economía andaluza.

El Gobierno andaluz considera, al contrario que el Ministerio de Sanidad, que la decisión de mantener a esas dos provincias en la llamada fase 0 obedece a criterios de tenor político y nunca técnico. "Las cosas no se han hecho con criterios objetivos y de manera razonada y el Gobierno ha vuelto a tirar de la opacidad para no explicar por qué unas provincias sí y otras no cambian de fase", dijo Moreno en Antena 3. Y así lo expresaron también este lunes en rueda de prensa el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos) y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), en un tono menos diplomático que el del presidente.

Marín y Bendodo manifestaron que la Junta no iba a consentir un trato diferente, desigual, al de otros territorios y que, con ello, se produzca una situación de "agravio". "No vamos a consentir bajo ningún concepto que el Gobierno se tome a Andalucía a la ligera", dijo Bendodo.

El consejero de la Presidencia, lugarteniente de Juanma Moreno, principal parapeto presidencial, afirmó que el Ejecutivo de Sánchez había organizado un "campeonato o especie de gran hermano" para decidir quién pasaba de la fase cero a la 1, "utilizando criterios políticos y no sanitarios".

El Ministerio de Sanidad no ha hecho públicos los informes en los que se ha basado para tomar la decisión de pasar de fase o no. Por lo tanto, debido a esa falta de transparencia, es imposible en este momento saber si la crítica de Bendodo está o no un fundamentada.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón, manifestó al respecto lo siguiente: "Los informes los entregamos a quien hay que entregarlos para que tome las decisiones y la decisión de hacerlos públicos en realidad no nos corresponde pero no son ningún secreto, todo el contenido se ha discutido con los diferentes puntos de contacto con las CCAA. Entiendo que serán en algún momento públicos, entiendo que habrá alguna legislación que tiene que legislar todo este tipo de cosas, pero no les puedo decir ninguna fecha", según recoge Europa Press.



Dos versiones

Bendodo aseguró que el pasado viernes, cuando el Gobierno tomó la decisión sobre el pase de fase cero a fase 1, la Junta recibió hasta dos versiones diferentes de lo que ocurriría con Andalucía, según recoge Europa Press.

Así, en torno a las 18,00 horas de ese día, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, según la versión de Bendodo, comunicó a Jesús Aguirre, consejero andaluz de Salud, que se seguiría un criterio por provincias y que ni Granada ni Málaga pasarían a la fase 1.

Bendodo agregó que, posteriormente, Aguirre recibió otra llamada, esta del secretario general de Salud del Ministerio para comunicar que pasarían a la fase 1 las ocho provincias andaluzas, salvo tres distritos sanitarios de Granada y Málaga.

Bendodo remató su relato afirmando que la sorpresa llegó cuando el ministro anunció en la rueda de prensa del viernes que las provincias de Granada y Málaga se quedaban al completo en la fase cero.

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, salió en defensa del Gobierno y de Pedro Sánchez y manifestó que Moreno se estaba comportando de manera "muy irresponsable" por querer "poner en peligro por una semana", según dijo, la seguridad sanitaria y el prestigio de la Costa del Sol. En declaraciones a la Cadena Ser, Díaz consideró que en estas dos provincias y en toda Andalucía la ciudadanía tiene "más sentido común de lo que algunos políticos manifiestan estos días y saben que la prudencia es fundamental para garantizar lo prioritario, que es la salud y la seguridad sanitaria".

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, también salió en defensa del Gobierno y arremetió en su cuenta de Twitter contra el Ejecutivo de Moreno.

"Es inexplicable que las decisiones adoptadas por el comité de Expertos en una situación de tamaña gravedad sean utilizadas para alimentar la crispación y desconcierto en el conjunto de la población. Es momento de mantener la cabeza fría: el Gobierno andaluz no debería utilizar la discriminación histórica que sufre Andalucía para sacar rédito, cuando es la derecha la principal culpable de ello. En estos tiempos tan difíciles, mejor templanza y seriedad en lugar de sobreactuación y espectáculo", escribió Valero.

58 páginas

Para la economía andaluza, las ciudades de Granada y Málaga, sus áreas de influencia y la costa que tienen cerca son de capital importancia. El Ejecutivo de Moreno entregó al Gobierno un informe de 58 páginas –al que ha tenido acceso Público– en el que responde a las peticiones de información, los datos puros, y en el que detalla las medidas que ha llevado a cabo y las que tiene previsto implementar en próximas fechas para contener la expansión del coronavirus.

El dato fundamental –al que la Junta de Andalucía da relevancia– es la tasa de incidencia por pruebas PCR, las más fiables. Este dato, en combinación con los demás, le lleva a concluir que en tres distritos sanitarios –Metropolitano Granada, Granada y Málaga–, que concentran más de un millón de personas, se pasara a la fase 1 implementando "medidas accesorias de contención y prevención", que serían: "distanciamiento social, supresión de velatorios, no autorización de mercadillos al aire libre, no autorización para la celebración presencial de seminarios y congresos científicos, entre otras".

El informe que ha hecho público el Gobierno andaluz revela también que hay dos distritos sanitarios en los que la tasa de incidencia general del virus en los últimos 14 días –el número de casos nuevos de una enfermedad dividido por la población– elaborada a partir de todos los diagnósticos, no solo los tests PCR, es superior a la de dos de los distritos que la Junta de Andalucía quería llevar a la fase 1 pero con condicionantes.

Así, los distritos sanitarios de La Vega, en la provincia de Málaga y de Granada nordeste, en la provincia de Granada, tienen una tasa de incidencia de 60,8 casos y de 50 por cada 100.000 habitantes, respectivamente, según la Junta de Andalucía. Este indicador está en el mismo entorno que el de los distritos Málaga capital, donde es del 58,1, y Granada Metropolitana, lugar en el que llega al 40,6. En Granada capital, la tasa de incidencia es del 90,7.

En la provincia de Granada, hay cuatro distritos sanitarios y en la de Málaga, seis.

El Ministerio de Sanidad ya dejó claro que en lo relativo a los indicadores epidemiológicos, su interpretación no estaría "sujeta a umbrales", sino que se haría "un análisis conjunto teniendo en cuenta el contexto y todos los factores condicionantes que pueden influir sobre la epidemia".

Falsa discriminación

Valero manifestó a este respecto que se debía "aclarar la falsa discriminación a la que alude el Gobierno andaluz, que bebe de datos e interpretaciones descontextualizadas". Así, sobre estas cuestiones, Valero manifestó lo siguiente: "Pasar a Fase 1 no depende exclusivamente de la incidencia sanitaria o el número de contagios".

"La última trampa del Gobierno andaluz es esgrimir el número de positivos por PCR de las provincias de Málaga y Granada. Eso sí, olvidan intencionadamente que Andalucía es la comunidad autónoma que menos test PCR ha realizado por número de habitantes en todo el país", escribió el coordinador de IU.

"La precariedad del SAS es clave para entender por qué estas provincias andaluzas han corrido suerte dispar con respecto a otros territorios que, de partida, presentaban las mismas o peores condiciones", escribió. "Según los sindicatos médicos, el número de camas de UCI habilitadas en Málaga y Granada es insuficiente. Hay que añadir los pocos test que se han realizado en los últimos días", agregó.

Valero aseguró también que había que tener en cuenta también "las dificultades para limitar la movilidad". "El caso de Málaga capital es el más obvio de todos. Tratar de limitar la movilidad de la capital a otros distritos sería una tarea prácticamente irrealizable en el corto plazo", remachó.