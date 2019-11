El PSOE está abierto a asumir los dos foros de diálogo propuestos por ERC para afrontar el conflicto de Catalunya (mesa de partidos y posterior negociación bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat) pero siempre dentro del marco constitucional y de acatamiento de la legalidad.

Así lo expondrá el jueves la delegación socialista encabezada por Adriana Latra, que se reunirá a partir de las 17:00 horas en el Congreso con la delegación de ERC, dirigida por su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián.

De hecho, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ya avanzó la posición este martes al asegurar que “el Gobierno de España puede interlocutar con cualquier otro gobierno autonómico, pero dentro de la normalidad del funcionamiento constitucional en España” afirmó en Onda Cero al ser preguntado si el PSOE aceptaba una negociación entre gobiernos.

Ábalos dijo más y aseguró que el PSOE es partidario de “normalizar” estos contactos. “Hasta ahora no ha habido relación de normalidad en la medida que, cuanto no hay acatamiento a la legalidad, es muy difícil pedir normalidad", dijo. Por ello, indicó que “tiene que haber una disposición a asumir el marco legal” y “reconocimiento por una parte y por otra”, afirmó.

También la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, indicó que las bases de ERC han pedido que ambos partidos se siente hablar, y dijo que el PSOE está dispuesto a ello.

Eso sí, más allá del marco de diálogo, fuentes socialistas indicaron que ese diálogo tiene líneas rojas claras para el PSOE, que fundamentalmente son dos: los socialistas no reconocerán el derecho de autodeterminación y no darán su visto bueno a un referéndum por la independencia de Catalunya.

Más autogobierno

A partir de ahí, el PSOE sí está dispuesto a hablar con los republicanos catalanes del resto de cuestiones, que los socialistas quieren enfocar hacia un mayor autogobierno de Catalunya que pueda plasmarse en nuevo Estatut, además de negociar políticas sociales y financiación.

Ábalos lo dejó así de claro: “A un marco de diálogo sí estamos dispuestos. Otra cosa son las condiciones y los contenidos. Veremos qué plantea ERC. Algunos, para nosotros, serán evidentemente inasumibles, pero con los que tengan que ver con perfeccionar el marco de autogobierno no tenemos ningún problema”.

El principal mensaje del PSOE sigue siendo que sólo los socialistas y Unidas Podemos apuestan por el diálogo

No obstante, el dirigente socialista es consciente de que esto no le será suficiente a ERC, por lo que hizo un llamamiento a los republicanos catalanes para que no bloqueen la investidura, “porque no les estamos pidiendo un voto favorable, ni siquiera que apoyen al Gobierno, simplemente les pedimos que permitan desbloquear la situación”, dijo.

Y para ello, desde el PSOE se siendo teniendo como principal mensaje el que ya formuló Pedro Sánchez tras las elecciones: sólo un Gobierno formado por los socialistas y Unidas Podemos es partidario de abrir el diálogo y la negociación con Catalunya, dando a entender que es la única vía para avanzar en la búsqueda de soluciones. No obstante, no reina precisamente el optimismo en las filas socialistas.