Lo que opina Zapatero sobre Errejón, Vox, Andalucía, brexit, Trump y otros asuntos de actualidad

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha repasado este miércoles los temas de actualidad, desde la marcha de Errejón de Podemos, la relación entre Villarejo y el BBVA o la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos.

Ha hecho este repaso de los temas del momento durante un coloquio al que ha sido invitado por Servimedia, con motivo de cumplir esta agencia 30 años.

Estos son las opiniones del expresidente del Gobierno socialista sobre:

- Podemos:

"Un día dije que la democracia iba a cambiar más a Podemos que al revés. No me gusta que haya división en Podemos, en ningún partido, porque, cuando la hay, se pasa muy mal. Tengo afecto, aprecio y respeto tanto a Pablo Iglesias como a Íñigo Errejón".

- Errejón:

"¿Debería ir al PSOE Errejón? Es una pregunta que debe contestar Errejón. Me parece una persona inteligente. No me atrevo, no soy quién para evitar a nadie. Errejón decía que fundó Podemos y se siente de Podemos. Siempre me han gustado las personas que transitan su vida política con cierta coherencia y lealtad".

- Andalucía:

El electorado demócrata progresista debe tomar nota de lo sucedido. Lo que más me ha preocupado del pacto es la naturalidad con la que PP de la etapa de Casado asumía pactar con Vox, pues parecía que estaba en su salsa".

- Susana Díaz:

"Deseo buen entendimiento entre la ejecutiva federal y la de Andalucía. Me consta que no hay una intención de poner a nadie en una situación de dificultad; sí debe haber una reflexión compartida".

- Catalunya:

"Se equivocaron y los dirigentes lo saben, con las leyes de desconexión y forzando el 1-O. Tienen el camino para el acercamiento. Quiero fervorosamente el reencuentro".

- Pedro Sánchez:

"Tiene dos grandes tareas: abrir el tiempo del diálogo con Catalunya y desarrollar el estado social".

- Pablo Casado:

"¿Es un nuevo Aznar? No, eso es irrepetible. Casado tiene todo el derecho a ir rápido e intentar ganar a la primera pero debe pensar en España, en la convivencia. Debería tener una actitud más productiva en el tema de Catalunya".

- Vox:

"Es consecuencia del seísmo que ha producido la crisis financiera y económica. El revival de la derecha más derecha en España produce estupefacción. Nuestra derecha predemocrática es de los peores productos que ha tenido la política en la historia".

- Valle de los Caídos:

"Del espíritu de la Ley de Memoria se desprende que ni el Valle de los Caídos ni ningún otro sitio puede ser recinto de homenaje a la dictadura y al dictador. La consecuencia lógica es que los restos del dictador deben de salir de ahí".

- Villarejo-BBVA:

"Estoy estupefacto, preocupado, indignado porque una entidad financiera y su presidente estuviera realizando estas prácticas. Esto debe tener consecuencias y abrir un debate sobre las grandes corporaciones. Resulta muy grave y espero que el debate lo abra también el Banco Central Europeo".

- Huelga taxi:

"Trata de un conflicto duro al que debieran responder el Gobierno central y las comunidades autónomas en el marco de una conferencia sectorial".

- Donald Trump:

"Nunca pensé que pudiera haber alguien que me provocara que añorara a Bush. Ahora casi lo recuerdo con afecto después de ver la política y lo que representa Trump, que es prácticamente todo lo contrario de lo que pienso y siento como mi visión de lo público".

- Brexit:

"Es otra culminación del seísmo político en los países occidentales tras la crisis de 2008".

- Venezuela:

"No está exenta, a día de hoy, de terminar en una grave confrontación civil".

- Presupuestos:

"Son buenos, contiene medidas sociales, fortalecimiento de nuestros ingresos públicos para desarrollar el estado social. Vamos a ver si los partidos independentistas tienen la valentía, el compromiso de apoyarlos".

- 'Fake news':

"No es que haya más noticias falsas que antes: es que ahora se creen más".

- Movimiento feminista:

"Mi gran esperanza para que continúen las políticas progresistas y sociales es la fuerza del movimiento feminista y la determinación ya irrenunciable de la gran mayoría de las mujeres en España y en gran parte del mundo de que es un proceso imparable".