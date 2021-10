PGE 2022 Las negociaciones de los Presupuestos cambian de fase y se trasladan del Gobierno al Congreso

Conscientes de que la aritmética parlamentaria empuja hacia una mayoría progresista en el Parlamento, y pese a no querer hablar de líneas rojas, los socios del Ejecutivo han avisado de que las negociaciones no solo se basarán en cifras económicas, sino en avances sociales ante cuestiones pendientes de dirimir y que no pueden esperar.