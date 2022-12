El PP pide al Senado para la tramitación de la reforma del Código Penal mientras amplía su recurso de amparo ante el Constitucional

El Partido Popular sigue con su ofensiva para detener la tramitación de la reforma del Código Penal, que modifica el Tribunal Constitucional (TC), deroga el delito de sedición y cambia las penas por malversación, mediante sendos escritos al Senado y al tribunal de garantías.

El partido de Alberto Núñez Feijóo han pedido a la Mesa de la Cámara Alta la suspensión de la tramitación de la proposición de ley esgrimiendo, entre los argumentos, el "evidente fraude de Ley" que supone no tramitarlo como proyecto de ley para "evitar la literalidad del artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial" y "no recabar los informes pertinentes del CGPJ, del Consejo Fiscal, y del Consejo de Estado".

El grupo parlamentario que dirige Javier Maroto también ha criticado la urgencia de la tramitación porque, según ha explicado, es "incomprensible" que en una reforma "tan importante para la salvaguarda de nuestro ordenamiento Constitucional" se impida su trámite "de conformidad con los plazos ordinarios".

Vox también ha solicitado, ante la Sala Primera del Constitucional, la suspensión de la tramitación de la iniciativa legislativa en el Senado, "en tanto no se resuelve el recurso de amparo, para evitar los perjuicios irreparables que de continuarse la tramitación, y votarse en el Senado, se producirían con advertencia de que incurrirá en nulidad radical y consiguiente ineficacia cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión solicitada".

El debate sobre la reforma se iniciará en la Cámara Alta el próximo martes 20 de diciembre, en su Comisión de Justicia, con la discusión de las enmiendas que se presenten a la proposición de ley, cuyo plazo termina el lunes a las dos de la tarde. Precisamente, ese próximo lunes es el día previsto por el TC para pronunciarse sobre la petición del PP para frenar el curso parlamentario de la norma.

A este respecto, el Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso ha registrado la noche de este viernes ante el Constitucional una ampliación de su recurso de amparo, para adjuntar el acta de la reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia de la Cámara baja en la que se recoge que los letrados aseguraron que hay enmiendas que podrían "no tener una conexión material", además de no guardar "relación de homogeneidad mínima" con la proposición de ley. En su escrito, el PP señala que el presidente de la comisión obvió dichas advertencias y rechazó la petición del GPP de no incluir las citadas enmiendas.

Unidas Podemos pide al TC que suspenda su pleno

Unidas Podemos ha pedido por su parte este viernes que el Tribunal Constitucional suspenda su pleno extraordinario del lunes por "haberse quedado sin objeto" el recurso del PP reclamando la suspensión cautelarísima de la votación de la reforma del Código Penal, pues el Congreso ya votó y continuó así el curso parlamentario de la norma.

En un escrito dirigido al tribunal de garantías, la formación morada ampara esta solicitud fijándose en el propio recurso del PP en el que se solicitaba una suspensión cautelarísima habida cuenta de que se iba a se producir el jueves 15 de diciembre la votación en el Pleno del Congreso y, de no acordarse la paralización solicitada "el perjuicio será irreparable y el objeto de este procedimiento perderá virtualidad".

Según Unidas Podemos, el PP no añadió a esta petición "ninguna otra de suspensión cautelar del trámite de la ley", por lo que, a su juicio, "es evidente que el recurso ha quedado sin objeto y, por lo tanto, el Tribunal Constitucional no tiene nada sobre lo que decidir".

El Gobierno espera que el TC no frene la reforma penal

El Gobierno confía en que el Constitucional no suspenda el lunes la reforma del Código Penal, para que pueda ser aprobada el jueves, fecha fijada para el pleno del Senado que la tiene que ratificar. Este viernes varios ministros han llamado a la responsabilidad a los magistrados del TC para que no paralicen un procedimiento legislativo en curso, algo sin precedentes en la democracia española.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha apelado este viernes al "sentido común y a la responsabilidad" de los miembros del TC para recuperar el "respeto" entre instituciones. Otros compañeros de gabinete, Félix Bolaños, María Jesús Montero e Isabel Rodríguez, han puesto el foco en la responsabilidad del PP, el primer partido que pidió al TC que impidiese mediante una medida cautelarísima que se votara el jueves la reforma penal en el Congreso.