PP y PSOE apuran el anuncio de sus candidatos a las europeas entre dudas internas y la búsqueda del momento idóneo

El próximo 9 de junio se celebran elecciones al Parlamento Europeo. Será la tercera cita electoral consecutiva tras los comicios en Euskadi y Catalunya. Los principales partidos no pueden casi ni coger aire entre las diferentes convocatorias. En este contexto, PSOE y PP son los últimos en mover ficha y anunciar de manera oficial sus candidatos.

Sumar confirmó hace unas semanas su cabeza de lista, Estrella Galán. Podemos, que se presentará en solitario, oficializó a Irene Montero hace más tiempo. Vox tendrá a Jorge Buxadé en cabeza. La coalición Ahora Repúblicas ya tiene también prácticamente decidida su lista que encabezará Diana Riba, de ERC. Le seguirá el candidato de EH Bildu, Pernando Barrena y el número tres será la persona que designe el BNG.

En las filas socialistas señalan a Público que sí tienen ya elegido el candidato o candidata. La idea inicial, según trasladaron fuentes del partido de Pedro Sánchez hace unas semanas, era no anunciar el nombre elegido hasta que pasaran las elecciones vascas. En estos momentos esa previsión no está confirmada y fuentes de Ferraz apuntan a que pueda anunciarse antes.

"Se está buscando el momento idóneo", señalan estas mismas fuentes. Una posibilidad es aprovechar la visita de Sánchez a Bruselas para participar en el Consejo Europeo de los próximos jueves y viernes. El PSOE sí ha confirmado la convocatoria del Comité Federal que debe ratificar las listas. Será el próximo sábado 27 de abril.

¿Quién encabezará la lista europea? Las quinielas, como suele ser habitual, se suceden en el PSOE. Pero la decisión definitiva la saben muy pocas personas del entorno más cercano del presidente del Gobierno y el secretario general. Las fuentes socialistas consultadas apuntan a varios nombres. Se barajó durante varios meses la posibilidad de que fuera Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica. En el partido la ven como una candidata ideal por su fuerte predicamento en Europa. Pero al mismo tiempo sería una pérdida de relevancia para el Ejecutivo de Sánchez.

Teresa Ribera se pone en la línea de salida

En diferentes declaraciones, Ribera ha mostrado su disposición a seguir en el Gobierno pero sin descarta ningún paso. La más clara de todas ha sido este mismo viernes. "En esa campaña me veo como un activo importante de mi gobierno y de mi partido", aseguró. Unas declaraciones muy significativas y con las que da un paso al frente de forma más clara que ocasiones anteriores.



Por su parte, desde Dublín, el jefe del Ejecutivo ha destacado los logros de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica sin concretar si será ella la candidata del PSOE. "Puede ser todo lo que ella se proponga", ha respondido Sánchez a las preguntas de los periodistas.



En la ecuación se ha barajado también la opción de que Ribera sea comisaria europea de Energía. "Si acabo siendo yo la persona que tiene la suerte de poder desarrollar esas cosas, lo haré encantada de la vida", subrayó la vicepresidenta este viernes.

La opción continuista de Josep Borrell, que ya encabezó la lista del PSOE en las últimas europeas, es otra de las posibilidades que barajan las fuentes consultadas. El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad manifestó recientemente su intención de acabar su mandato, en octubre.

Iratxe García, la opción "más lógica"

"Todo el mundo entiende que tengo un trabajo que no puedo abandonar. La situación es mala y va a ser peor, por lo que el Alto Representante tiene que seguir hasta el final del mandato", dijo. En todo caso, no hay nada descartado, según varias fuentes consultadas por este medio.

Algunas fuentes apuntan a que la opción "más lógica" es la de Iratxe García. Fue número dos de Borrell en 2019, es la presidenta del grupo parlamentario socialdemócrata en el Parlamento Europeo y conoce la vida en Bruselas casi como nadie en el partido. Es eurodiputada desde el año 2004 y muy cercana a Sánchez desde que es el líder del PSOE.

En todo caso, como suele ser habitual en este tipo de decisiones, Sánchez siempre cuenta con algún as guardado en la manga. Algún golpe de efecto que pueda sorprender en unas elecciones cruciales. Tanto por el "duelo" que se puede producir con el PP y el bloque de la derecha como por la relevancia de unos comicios donde todo apunta a que las posiciones conservadoras crecerán.

González Pons "irá seguro", pero no de cabeza de lista

En el PP el hermetismo es total y la expectación tampoco es la de otras veces. "Habrá sitio para todos y el número uno tampoco es tan importante", razonan fuentes de Génova. Creen que están en condiciones de "casi duplicar" los resultados de las últimas elecciones europeas —en 2019 consiguieron solo 13 escaños— y, por tanto, no habrá "peleas" por las listas.

Pero, a medida que avanzan los días y se acerca el 9 de junio, los nervios por conocer el nombre de la cabeza de lista del PP en unas elecciones a las que el partido ha dado la categoría de plebiscito aumentan. Buena parte del partido cree que hay "muchas posibilidades" de que repita Dolors Montserrat, una vez Feijóo "no la ha colocado en Catalunya". La portavoz del PP en Bruselas era una de las opciones que se barajó para reemplazar a Alejandro Fernández.

El papel que ha desempeñado Montserrat en las instituciones europeas gusta en el partido y no habría motivos aparentes para que no repita, apuntan fuentes del partido, salvo que Feijóo quiera poner a un candidato "suyo". La catalana fue la apuesta de Pablo Casado en 2019.

En este punto, desde hace meses se barruntaba a nivel interno que Esteban González Pons tenía muchas papeletas para ir de número uno en la lista del PP. Esta opción se ha desinflado. "Pons irá en las listas, pero le da igual en qué puesto", trasladan fuentes de Génova.

Lo cierto es que él nunca ha ocultado sus intenciones y en el mes de enero mandó un mensaje claro: "No niego que creo que la mejor versión mía como político la he dado en Bruselas. Pero si el partido cree que no debo volver, no volveré, aunque sí me guste". Buena parte del PP entendió entonces que había iniciado una carrera para ser candidato, pero ahora nadie lo ve claro.

Adrián Vázquez, sin opciones de negociar

Otra incógnita de las listas del PP para las europeas es si finalmente entrará el ex líder de Ciudadanos, Adrián Vázquez. Vázquez intentó un pacto para catalanas y europeas que le permitiera ir en las listas del PP y luego moverse al grupo de los liberales. Feijóo estaba dispuesto a explorar esta opción a cambio de la absorción del partido naranja en Catalunya, pero, tras el fracaso de las negociaciones, fuentes de Génova aseguran que no tienen "ningún aliciente" para perder ese escaño. Es decir, si Vázquez entra en las listas del PP será para quedarse en el grupo del PPE.