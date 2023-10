El PP reniega de la reducción de la jornada laboral y propone "flexibilizar" horarios

El Partido Popular reniega del acuerdo para reducir la jornada laboral de PSOE y Sumar y defiende un modelo de "semana flexible". Así lo ha manifestado este martes el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, durante una rueda de prensa en la sede nacional del partido. "No es un acuerdo que abunde y profundice en la conciliación. Responde a otras cosas, probablemente a una pancarta", ha dicho.



"Nosotros lo que apoyamos es la flexibilidad", asegura el dirigente del PP. Es decir, que empleados y empleadores puedan pactar las horas y los días de trabajo en función de la carga del mismo.



Haciendo equilibrios para no mostrar un rechazo claro a la reducción de la jornada laboral, Sémper ha defendido que tiene "serias dudas" sobre la cifra de 37 horas y media semanales que la coalición ha puesto encima de la mesa. "No tenemos información sobre en qué se basa el Gobierno", ha dicho, al tiempo que asegura que "no tiene la relevancia suficiente" porque no se ha negociado con los agentes sociales. Lo cierto es que los sindicatos apoyan la propuesta.

Sémper además ha hecho especial hincapié en que, según el PP, "el principal elemento" del mercado laboral que se ha de abordar es el de la brecha que supone la maternidad. En el año 2019 el PP recurrió ante el Tribunal Constitucional la ampliación de los permisos de paternidad para equipararlos a los maternidad. El TC dio la razón al Gobierno de coalición.



Así, en la misma estrategia de oposición cuatro años después, el vicesecretario y diputado popular, portavoz nacional de facto, ha cargado contra el anuncio del programa de gobierno pactado entre PSOE y Sumar. Lo califica de "teatralización" y señala al "elefante en la habitación": la amnistía. "Puede haber Gobierno pero no va a ser un Gobierno de gobierno. va a ser un Gobierno de poder", ha zanjado Sémper.



También ha anunciado una comisión de investigación en el Senado "para conocer y analizar en profundidad el funcionamiento del CIS" por la que pedirán que pase José Félix Tezanos.