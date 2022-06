El PP respalda al PSOE en el Congreso de los Diputados para subir el gasto militar 

El PSOE ha encontrado apoyo lejos de sus socios de Gobierno para aumentar el gasto militar. El PP, a través de una moción, ha pedido invertir un 2% del PIB en Defensa para antes del 2030. La petición ha salido adelante en el Congreso de los Diputados, tras los votos a favor de los socialistas, Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro y Teruel Existe.

Al resultado hay que añadir las abstenciones de Vox, el PdeCat y el PRC. A la izquierda del PSOE, tanto sus socios parlamentarios de Unidas Podemos, así como ERC, EH Bildu, Más País y Compromís, han votado en contra de subir el gasto militar. Esta propuesta se incluye en una moción de 15 puntos, en la que se encuentran medidas como mostrar apoyo a la cumbre de la OTAN o impulsar la defensa común de la Unión Europea.

Unidas Podemos, Más País, Compromís, ERC también se han desmarcado de la petición de reconocer el papel de EEUU "en la defensa de la seguridad" de Europa en el marco de la OTAN. Un punto polémico después de que el Gobierno pactara con Biden incrementar el número de destructores en la base de Rota.

Unidas Podemos ha advertido a Sánchez de que no cuenta con el apoyo suficiente

La votación de este jueves adelanta el debate sobre el gasto en Defensa, ya que Sánchez propuso aumentarlo de manera paulatina, tras sus encuentros por la cumbre de la OTAN. Una medida que tendrá que ser avalada por la mayoría del Congreso.

El PSOE ha tenido que salir a buscar nuevos aliados, tras la negativa de Unidas Podemos de aumentar el gasto militar. Ione Belarra, la líder del partido, ha advertido a Sánchez de que los números son "tozudos" y no cuenta con el apoyo suficiente de la Cámara Baja. El PP, si bien se ha posicionado a favor del Gobierno en esta ocasión, ya ha señalado que no apoyará al Ejecutivo hasta que no haya una propuesta "concreta".