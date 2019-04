Con dominio de los tiempos y precisión en los términos, muy medidos, que eligió para hablar de la actualidad, José María Aznar, expresidente del Gobierno por el PP (1996-2004), acudió a la Feria del Libro de Tomares (Sevilla) a presentar su libro El futuro es hoy y dejó -a menos de un mes de las elecciones generales- un mensaje muy claro para todo aquel que haya votado a Vox o esté pensado en hacerlo: no lo haga, vote al PP.

"Apelo a la responsabilidad del ser humano. Yo sé de dónde vienen los votantes de Vox. Apelo a la responsabilidad de ese votante. O ese voto se unifica [en el PP] o Sánchez gana las elecciones”, dijo Aznar a preguntas del periodista Ignacio Camacho. "No es momento de darse una alegría o de irse al recreo, sino de tomar decisiones de manera responsable”, abundó el expresidente, quien rechazó valorar -aunque no lo descartó- si el pacto a la andaluza, con Vox, era exportable al resto del país. "No es el momento ni es mi responsabilidad", dijo.

Aznar incluyó a Vox como un ejemplo de partido populista que ofrece soluciones fáciles a los problemas, pero que en realidad lo que hace es “agudizarlos”. El expresidente expuso las causas que, a su juicio, han propiciado el nacimiento de este partido de ultraderecha.

“Hay dos cosas que no me gustan. Por un lado, tenemos una fragmentación social, política y cultural, consecuencia de la revolución tecnológica. Todo está fragmentado en nuestras sociedades. Y en segundo lugar, el personalismo. Los partidos tradicionales se diluyen en proyectos personales”, razonó Aznar. “En España estaba Podemos. Y ahora tenemos un partido a la derecha, que antes no existía”, agregó.

El expresidente añadió que en buena parte de Europa y en España también se está produciendo un “derrumbamiento de los partidos centrales y de los espacios moderados, centristas” y que, como consecuencia, se producía “una fuerte polarización en los extremos”, que en EEUU, puso como ejemplo, había producido a Donald Trump.

“Podemos es fruto de la existencia de una crisis muy. fuerte dentro del PSOE y Vox es la expresión de la fragmentación del espacio del centro derecha. En España, el troceamiento del espacio del centro derecha tiene dos orígenes. Uno, cuando nace Ciudadanos, que es fruto de la falta de acción del PP en Cataluña. Y otro, Vox, como consecuencia de la falta de acción del Gobierno de España también en Cataluña".

Aznar aseguró que no quiere ver una “España troceada" y que hará todo lo posible para que eso no ocurra. Y fijó toda la atención de estas elecciones en la cuestión de Cataluña: “Hay que intervenir la autonomía catalana para pedir que se respete la Constitución y el Estado de derecho. Si no afrontamos el desafío, se llevará por delante España. Si no afrontamos esto, un problema de coexistencia ¿Cómo resolvemos los otros problemas?”

Luego aventuró que si Pedro Sánchez volvía a gobernar "habrá indultos inmediatos si son condenados quienes están siendo juzgados por secesionismo”, "se reconocerá una consulta que pondrá en cuestión el edificio constitucional” y “la continuidad de España estará seriamente en riesgo”. Por esto, excluyó al PSOE que dirige Pedro Sánchez de lo que llamó “constitucionalismo”: “Si el PP pierde el Senado, no podrá encarar el problema catalán”.

Un PP en plena forma

Aznar reiteró en varias ocasiones a lo largo de la entrevista de Camacho que “el PP representaba otra vez lo que siempre ha representado”. “Para refundar el centro derecha, tiene que haber un partido líder, y ese partido solo puede ser uno: el PP”, dijo.

“Ciudadanos podía haber sido el heredero, pero no lo va a ser porque han cambiado las cosas. El PP tomó unas decisiones que le permiten decir: oiga, yo estoy aquí otra vez en plena forma”.

Aznar, por último, defendió el proyecto europeo. “Tenemos que preservar por encima de todo la UE. La UE es un milagro. La historia europea representa lo contrario. Todos los que hemos nacido después de la IIGM podemos caer en la tentación de decir, esta es la historia normal del mundo. No es así. Estamos viviendo un tiempo. excepcional. Y más vale preservar la UE”