El Gobierno no teme que esté en peligro ni los acuerdos adoptados con Unidos Podemos ni el apoyo de esta formación a los Presupuestos Generales del Estado, pese a la varapalo sufrido el pasado martes en la votación en el Congreso en el decreto sobre alquileres. La palabra que más utilizan las fuentes del Gobierno consultadas por Público es que las relaciones se "reconducirán", y que las vías de diálogo y negociación siguen abiertas con el partido de Pablo Iglesias.

Además, desde el Gobierno se insiste en que sigue teniendo la voluntad de cumplir íntegramente los acuerdos firmados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, tanto en lo que se refiere a los Presupuestos como en otros asuntos pactados que no están vinculados a las Cuenta del Estado.

Desde el Ejecutivo lo que se pide es un poco de tiempo para hacer las cosas bien, sin que ello signifique que haya intención de dilatar las medidas o que no vayan a salir adelante.

El Gobierno hasta "entiende" que Unidos Podemos tenía necesidad de desmarcarse del Ejecutivo por presiones internas en un tema tan sensible para esta formación como es la vivienda, y por la crisis que asola a formación de Iglesias desde la renuncia ser candidato por esta formación de Íñigo Errejón. No obstante, tampoco ha sentado bien la decisión tomada en el Congreso, y se cree que no se ha llegado a un acuerdo porque en ningún momento hubo voluntad de hacerlo por parte de este partido.

El Gobierno pide tiempo a Podemos para poder llevar a cabo todos los acuerdos

Pese a todo, el Gobierno se ha impuesto seguir trabajando y negociando con la formación política en materia de vivienda. Así, desde la Moncloa se asegura que se seguirá "trabajando con el propósito de crear una Ley Estatal en la Vivienda, de marcado carácter social, que incluya la creación de una estadística oficial de alquiler más transparente e instrumentos legales que eviten que los fondos buitres se queden con las viviendas sociales", según un nota oficial. Asimismo, se compromete el Gobierno a la movilización de suelo público para la creación de 20.000 nuevas viviendas públicas.

Todo ello, según se asegura, está recogido en los acuerdos con Unidos Podemos y se negociará con esta formación este proyecto.



Podemos confía en cerrar el acuerdo y apoyar los PGE

La decisión de Unidos Podemos de tumbar el decreto ley de vivienda y alquileres no pone en peligro su voto sobre los Presupuestos. Fuentes del partido morado aseguran que para ellos es primordial sacar adelante las Cuentas Generales de 2019 con todas las medidas que firmaron Sánchez e Iglesias, pero también insisten en que para ello es necesario que puedan garantizar que el Ejecutivo va a cumplir. El 'sí' dependerá de si el Gobierno ha iniciado el trámite parlamentario de todas las medidas antes de la votación de los Presupuestos.

Aunque hay cierta desconfianza hacia algunas ministras como Nadia Calviño, también mantienen muy buenas relaciones con María Jesús Montero. De hecho, las fuentes consultadas parecen más positivas respecto a los puntos en común que la semana pasada. "La interlocución es fluida. Ahora estamos coordinando con el equipo de la ministra de Hacienda las reuniones necesarias para hacer seguimiento de los incumplimientos y de las medidas que se tienen que poner en marcha".

Las medidas que ahora mantienen a Podemos en alerta corresponden, principalmente, a las materias de vivienda, luz, empleo y justicia. Según las fuentes consultadas, al menos en los tres primeros ámbitos ha habido avances que continuarán negociándose las próximas semanas.