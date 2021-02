La división entre los dirigentes de PSOE y Unidas Podemos ha aumentado un poco más este jueves tras las jornadas de disturbios que se han sucedido desde el martes en Catalunya y Madrid a raíz de la detención del rapero Pablo Hasél el 16 de febrero y que se han saldado con más de 50 detenidos.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se ha sumado a las críticas de la derecha que rechazan al apoyo dado por el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, a los manifestantes violentos que respaldaron al rapero Pablo Hasél y le ha instado a ser responsable con el cargo público que ocupa.

"Una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión y otra cosa muy diferente es alentar a estar en un situación en la que ayer vimos heridos y detenidos", ha añadido.

En este sentido, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha mostrado este jueves su condena "sin paliativos" a la violencia y los disturbios. El portavoz socialista ha subrayado que existen "otros debates" pero que pone "punto y a parte" ya que considera que relacionar una cosa con otra es "desafortunado".

El dirigente de Unidas Podemos, Pablo Echenique, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje trasladando su apoyo "a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles". Tras las reacciones a este tuit, Echenique ha reivindicado sus palabras subiendo una fotografía de la manifestante que ha perdido un ojo a causa de una bala de goma en Barcelona.

José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, también se ha sumado a las críticas de la vicepresidenta Calvo tras afirmar que Echenique no fue "muy responsable" con sus declaraciones.

Rafa Mayoral: "Nadie puede quedar mutilado por acudir a una manifestación"

Mientras, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha condenado la entrada en prisión del rapero, cuyo caso demuestra, a su juicio, "que está asfixiada la libertad de expresión en nuestro país".

"Somos el primer país del mundo en condenas a artistas que son privativas de libertad, más que Irán, más que los países que la derecha siempre pone como referentes del recorte de libertades", ha asegurado la diputada, quien ha reclamado "el indulto para Pablo Hasél" y que se deroguen los artículos del Código Penal que se le aplican.

El coportavoz de Podemos, Rafa Mayoral, ha cuestionado la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las manifestaciones contra el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél y las protestas en la localidad de Linares. "Nadie puede quedar mutilado por acudir a una manifestación", ha apostillado.

"Respecto a la actuación de las Fuerzas y Seguridad del Estado, el problema que existe es que cuando no se hacen las cosas bien, quienes no hacen las cosas bien no reciben reprimendas. Y aquellos hacen las cosas bien, no se sienten incentivados para hacerlo bien. Y aquellas prácticas de los que lo hacen mal se terminan convirtiendo, desgraciadamente en muchos momento, en opciones viables para abordar problemas que son problemas de participación política y no son problemas de orden público", ha subrayado.

La derecha arremete contra Echenique en el Congreso

Los diputados del PP, Vox y Ciudadanos que han intervenido en el pleno del Congreso han aprovechado un debate sobre las medidas sociales en defensa del empleo para manifestar, de nuevo, su rechazo a las declaraciones de Echenique.

El diputado del PP Diego Movellán ha dicho desde la tribuna de la cámara baja que "muchos españoles sienten náuseas al ver a Echenique" después de que la víspera tuiteara para dar aliento a las protestas.

Minutos antes, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, mostró desde la tribuna su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por haber mantenido el orden y su condena a los que están haciendo una incitación a la violencia.

La diputada de Ciudadanos María Muñoz, durante su alocución en la sesión plenaria, ha pedido a Echenique que pida perdón y al Gobierno que se desmarque de sus palabras, porque si no, ha agregado, la decadencia de la democracia no tendrá fin.

Podemos cree que no pueden ocultar déficits democráticos

La formación morada se posiciona en contra de los disturbios pero incide en que ir a una manifestación tampoco puede ser "riesgo de perder un ojo".

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado que los incidentes durante las protestas contra el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél, "les preocupan y no les gustan", pero ha vuelto a recordar la existencia de déficits democráticos como un "problema de fondo" que no pueden ser olvidado.

"Oímos hablar de los disturbios, pero nos gustaría poder hablar de estos problemas que tienen que ver con una falta de profundización democrática", ha señalado en una entrevista en La Sexta.

Así, ha opinado que lo sucedido este martes y miércoles tiene que servir para "reflexionar" porque el ingreso de Hasél, condenado por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo, ha sido la "llama" para que la indignación acumulada por situaciones de anormalidad democrática "explotase".