Pablo Iglesias pide a Pedro Sánchez que reflexione y estudie la última propuesta que le dijo este jueves para formar Gobierno: una coalición temporal. Si el presidente en funciones quisiera, los de Unidas Podemos abandonarían el Ejecutivo después de la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y mantendrían su apoyo parlamentario. Una fórmula de garantizar estabilidad, pero que Sánchez rechazó en menos de media hora.

Iglesias también confirmó que si hay investidura sin acuerdo su grupo se abstendrá. "Una manera de seguir tendiendo la mano", indicó. Esto mismo será lo que transmitirá al rey en la ronda de contactos que se celebrará la próxima semana. También le explicará que la coalición es la fórmula normal con los números que hay en el Parlamento e indicó que al monarca le toca hacer "arbitraje" y "mediar" en este proceso.

"Creo que nadie ha cedido tanto como nosotros y Sánchez no debería haber despachado la propuesta en dos minutos. Es una propuesta muy generosa y ojalá Sánchez reflexione", dijo el secretario general de Podemos este viernes durante una entrevista en La Sexta volviendo a hablar de la última oferta.

Además, el líder de Podemos quiere evitar que se rompan todos los puentes con el voto en contra porque, si el 10-N se repiten los resultados de las pasadas elecciones, el grupo confederal volverá a reclamar una coalición para apoyar la investidura de Sánchez. De hecho, indicó que la decisión de haber aceptado el veto personal caduca y que en una repetición electoral Iglesias si pedirá estar en el Consejo de Ministros.

Iglesias: "La química personal entre Sánchez y yo no pude determinar las relaciones que vamos a tener"

Iglesias sostuvo que el grupo confederal está unido respecto a la estrategia aunque existan "diferentes matices". Según explicó, el grupo confederal se reunió el miércoles y entre todos decidieron seguir pidiendo la coalición y lanzar esta última oferta a Sánchez.

Iglesias también defendió que Sánchez y él deberían reunirse para continuar trabajando y desbloquear la situación, tal y como pasó con el pacto presupuestario de 2019. La idea del líder de Podemos era repetir lo que entonces se hizo: que empezaran a trabajar los equipos negociadores y, para finalizar y "limar asperezas", cerraran el acuerdo los dos dirigentes. Preguntado sobre su relación con el presidente en funciones dijo que siempre había sido "cordial" pero que "la química personal no puede ser lo que determine las relaciones que vamos a tener". "Claro que eso influye, pero esto es muy importante y no valen las excusas", insistió.

"Nuestro papel en política es cambiar las cosas"

"Si nos plantean que la política es elegir entre Guatemala o Guatepeor, nosotros nos disolveríamos", dijo Iglesias durante la entrevista. Los de Podemos siempre defienden que llegaron a la política para "cambiar las cosas" y rechazan mantener un "papel subsidiario" que sólo sirva para tener al PSOE.

Iglesias también recriminó al PSOE que no par de pedir el apoyo de la derecha: "Sánchez, o pretende obtener mayoría absoluta aunque no parece muy probable, o pretende conseguir la abstención de PP y Cs, pero la derecha no quiere", insiste Iglesias. Y recordó que, durante el pleno sobre las cumbres europeas, el presidente en funciones le dijo a Albert Rivera que deberían hablar más a la vez que rechazaba tener una reunión con él y que él mismo le pidió desde la tribuna del Congreso.